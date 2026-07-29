Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқда

·28·Техно
Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқда

Alphabet таркибига кирувчи Ваймо компанияси ўзининг ўзи бошқариладиган автомобилларини яна тезурар йўлларга – автомагистралларга қайтара бошлади. Ушбу хизмат юқори тезликдаги қатнов қисмларида, хусусан, таъмирлаш ҳудудлари яқинида автомобилларнинг хатти-ҳаракатлари сабабли икки ойдан кўпроқ вақт олдин тўхтатилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, компания ушбу қарор ҳақида ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилган. Унга кўра, автомагистрал йўналишлари босқичма-босқич тикланиб, дастлаб компаниянинг илк драйверсиз хизмат кўрсатиш бозори бўлган Феникс шаҳрида иш бошлайди. Шунингдек, яқин кунларда Лос-Анжелес ва Сан-Франциско кўрфази ҳудудида ҳам шундай хизматлар тикланиши кутилмоқда.

Дастурий таъминот янгиланиши ва хавфсизлик

Ваймо расмий баёнотида таъкидланишича, муҳандислар автомагистраллардаги йўлсозлик ва қурилиш майдончалари атрофида ҳаракатланиш самарадорлигини оширишга қаратилган муҳим дастурий таъминот янгиланишларини амалга оширган. Янги тизим саҳна таниб олиш ва маршрутлаш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаган бўлиб, бу мураккаб участкаларда хавфсизликни таъминлашга хизмат қилади.

Автомагистраллардаги ҳаракатнинг вақтинча тўхтатилиши ва унинг қайта тикланиши мамлакатда автоном такси операторларига нисбатан эътибор кучайган даврга тўғри келди. Хусусан, ўзи бошқариладиган машиналарнинг тирбандликлар ва фавқулодда хизмат ходимлари яқинида қандай ҳаракатланиши жамоатчилик ва тартибга солувчи органлар томонидан қаттиқ назорат қилинмоқда.

Қайтариб олиш ва тартибга солиш чоралари

Ваймо ўтган йилнинг ноябрь ойида Сан-Франциско, Феникс ва Лос-Анжелесда йўловчиларга қисқа сафар вақтлари ва аэропортларга тезроқ етиб бориш имкониятини тақдим этиш мақсадида магистрал йўллардан фойдалана бошлаган эди. Бироқ жорий йилнинг май ойида бу йўналишлар тўсатдан ёпилиб қолди ва ижтимоий тармоқларда фойдаланувчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлди.

Кейинчалик июн ойида тақдим этилган расмий ҳужжатларга кўра, Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасига автомобилларнинг таъмирланаётган йўл қисмларига кириб қолиши билан боғлиқ камида 13 та ҳолат аниқлангани сабабли 4 мингга яқин роботакси ихтиёрий равишда чақириб олинган эди. Компания вакиллари ушбу ҳодисалар вақтида ҳеч қандай жароҳатлар ёки тўқнашувлар қайд этилмаганини маълум қилган.

Ҳозирги вақтда амалга оширилган янгиланишлар ва такомиллаштирилган техник ечимлар Ваймо учун ушбу хизматни хавфсиз тарзда кенгайтириш ҳамда бозор мавқеини мустаҳкамлаш имконини бермоқда. Автоном транспорт воситаларининг келажаги ва уларнинг шаҳар инфратузилмасига мослашуви эса бутун технология олами учун муҳим синов бўлиб қолмоқда.

ВаймоРоботаксиАвтотранспортТехнологияАвтомагистрал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб