Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқда
Alphabet таркибига кирувчи Ваймо компанияси ўзининг ўзи бошқариладиган автомобилларини яна тезурар йўлларга – автомагистралларга қайтара бошлади. Ушбу хизмат юқори тезликдаги қатнов қисмларида, хусусан, таъмирлаш ҳудудлари яқинида автомобилларнинг хатти-ҳаракатлари сабабли икки ойдан кўпроқ вақт олдин тўхтатилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, компания ушбу қарор ҳақида ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилган. Унга кўра, автомагистрал йўналишлари босқичма-босқич тикланиб, дастлаб компаниянинг илк драйверсиз хизмат кўрсатиш бозори бўлган Феникс шаҳрида иш бошлайди. Шунингдек, яқин кунларда Лос-Анжелес ва Сан-Франциско кўрфази ҳудудида ҳам шундай хизматлар тикланиши кутилмоқда.
Дастурий таъминот янгиланиши ва хавфсизликВаймо расмий баёнотида таъкидланишича, муҳандислар автомагистраллардаги йўлсозлик ва қурилиш майдончалари атрофида ҳаракатланиш самарадорлигини оширишга қаратилган муҳим дастурий таъминот янгиланишларини амалга оширган. Янги тизим саҳна таниб олиш ва маршрутлаш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаган бўлиб, бу мураккаб участкаларда хавфсизликни таъминлашга хизмат қилади.
Автомагистраллардаги ҳаракатнинг вақтинча тўхтатилиши ва унинг қайта тикланиши мамлакатда автоном такси операторларига нисбатан эътибор кучайган даврга тўғри келди. Хусусан, ўзи бошқариладиган машиналарнинг тирбандликлар ва фавқулодда хизмат ходимлари яқинида қандай ҳаракатланиши жамоатчилик ва тартибга солувчи органлар томонидан қаттиқ назорат қилинмоқда.
Қайтариб олиш ва тартибга солиш чоралариВаймо ўтган йилнинг ноябрь ойида Сан-Франциско, Феникс ва Лос-Анжелесда йўловчиларга қисқа сафар вақтлари ва аэропортларга тезроқ етиб бориш имкониятини тақдим этиш мақсадида магистрал йўллардан фойдалана бошлаган эди. Бироқ жорий йилнинг май ойида бу йўналишлар тўсатдан ёпилиб қолди ва ижтимоий тармоқларда фойдаланувчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлди.
Кейинчалик июн ойида тақдим этилган расмий ҳужжатларга кўра, Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасига автомобилларнинг таъмирланаётган йўл қисмларига кириб қолиши билан боғлиқ камида 13 та ҳолат аниқлангани сабабли 4 мингга яқин роботакси ихтиёрий равишда чақириб олинган эди. Компания вакиллари ушбу ҳодисалар вақтида ҳеч қандай жароҳатлар ёки тўқнашувлар қайд этилмаганини маълум қилган.
Ҳозирги вақтда амалга оширилган янгиланишлар ва такомиллаштирилган техник ечимлар Ваймо учун ушбу хизматни хавфсиз тарзда кенгайтириш ҳамда бозор мавқеини мустаҳкамлаш имконини бермоқда. Автоном транспорт воситаларининг келажаги ва уларнинг шаҳар инфратузилмасига мослашуви эса бутун технология олами учун муҳим синов бўлиб қолмоқда.
…