Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошлади
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) Аргентина футбол ассоциациясига (АФА) нисбатан расмий интизомий иш очди. BBC Sport журналисти Дейл Жонсоннинг хабарига кўра, терговга 2026 йилги Жаҳон чемпионати яримфиналидан кейинги шов-шувли воқеалар сабаб бўлган.
Zamin.uz ушбу жиддий сиёсий можаро, Аргентинага қўйилаётган айбловлар ва ЖЧ-2026 нинг ҳал қилувчи баҳсларидаги натижалар ҳақида хабар беради.
1. «Малвин ороллари» баннери: Майдондаги сиёсат
Можаронинг марказида Аргентина футболчиларининг Англияга қарши кечган ўта шиддатли яримфинал баҳсидан (2:1) кейинги хатти-ҳаракатлари турибди. Ғалабани нишонлаш вақтида Аргентина терма жамоаси аъзолари майдонга йирик баннер билан чиқишган. Унда испан тилида «Las Malvinas son Argentinas» («Малвин ороллари — Аргентина ҳудуди») деган ёзув туширилган эди.
Малвин (инглиз манбаларида Фолкленд) ороллари Аргентина ва Буюк Британия ўртасидаги узоқ йиллик ва нозик ҳудудий низо предмети ҳисобланади. ФИФАнинг қатъий низоми эса стадионлар ичида ва спорт тадбирлари давомида ҳар қандай сиёсий баёнотлар, намойишлар ёки рамзлардан фойдаланишни тақиқлайди. Аргентина терма жамоасининг бу ҳаракати сиёсий акция сифатида баҳоланмоқда.
2. Текширувнинг учта йўналиши: Жиддий айбловлар
ФИФАнинг Интизомий қўмитаси АФАга нисбатан ишни фақат сиёсий баннер билан чеклаб қўймади. Дейл Жонсоннинг маълумотига кўра, текширув қуйидаги учта жиддий йўналишни қамраб олади:
Спорт тадбиридан носпортив мазмундаги намойишлар учун фойдаланиш: Бу тўғридан-тўғри юқорида тилга олинган сиёсий баннер намойишига тааллуқли.
Жамоанинг ноўрин хатти-ҳаракати: Яримфиналдан кейинги умумий интизом ва футболчиларнинг ўзини тутиши кўриб чиқилади.
Камситиш ва ирқчиликка оид ҳақоратлар: Бу энг жиддий айблов бўлиб, ФИФА бу борада «ноль толерантлик» сиёсатига амал қилади. Агар бу айблов ўз исботини топса, АФА ва алоҳида футболчилар ўта оғир жазоларга тортилиши мумкин.
ЖЧ-2026: Аргентинанинг натижалари
Сиёсий можаро соясида қолган яримфиналда Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритган эди.
Бироқ, турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Аргентина Испания терма жамоасига қарши майдонга тушди. Драмаларга бой кечган финал учрашувининг асосий вақтида гол урилмади. Қўшимча бўлимларда испаниялик футболчилар битта тўп киритишга муваффақ бўлишди (1:0). Шу тариқа, Аргентина чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади ва ЖЧ-2026 нинг кумуш медаллари билан кифояланди.
ФИФАнинг Аргентинага нисбатан текшируви бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Ташкилот
ФИФА (Интизомий қўмита)
Жавобгар томон
Аргентина футбол ассоциацияси (АФА)
Сабаб бўлган ўйин
ЖЧ-2026, яримфинал: Аргентина - Англия (2:1)
Сиёсий акт
«Малвин ороллари — Аргентина ҳудуди» баннери
Текширув йўналишлари
Сиёсий намойиш, ноўрин ҳаракат, ирқчилик/камситиш
Аргентинанинг якуний натижаси
ЖЧ-2026 финалчиси (кумуш медаль)
Асосий манба
Дейл Жонсон (BBC Sport)
Жаҳон футболидаги энг йирик можаролардан бири ва ФИФАнинг Аргентинага нисбатан тергови тафсилотлари барча футбол ишқибозлари эътибор марказида турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, ФИФА Аргентина терма жамоасини сиёсий баннер ва бошқа айбловлар учун қандай жазолаши керак? Футболчиларнинг майдонда сиёсий позициясини билдириши тўғрими? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!
…