Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошлади

·32·Спорт
Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошлади

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) Аргентина футбол ассоциациясига (АФА) нисбатан расмий интизомий иш очди. BBC Sport журналисти Дейл Жонсоннинг хабарига кўра, терговга 2026 йилги Жаҳон чемпионати яримфиналидан кейинги шов-шувли воқеалар сабаб бўлган.

Zamin.uz ушбу жиддий сиёсий можаро, Аргентинага қўйилаётган айбловлар ва ЖЧ-2026 нинг ҳал қилувчи баҳсларидаги натижалар ҳақида хабар беради.

1. «Малвин ороллари» баннери: Майдондаги сиёсат

Можаронинг марказида Аргентина футболчиларининг Англияга қарши кечган ўта шиддатли яримфинал баҳсидан (2:1) кейинги хатти-ҳаракатлари турибди. Ғалабани нишонлаш вақтида Аргентина терма жамоаси аъзолари майдонга йирик баннер билан чиқишган. Унда испан тилида «Las Malvinas son Argentinas» («Малвин ороллари — Аргентина ҳудуди») деган ёзув туширилган эди.

Малвин (инглиз манбаларида Фолкленд) ороллари Аргентина ва Буюк Британия ўртасидаги узоқ йиллик ва нозик ҳудудий низо предмети ҳисобланади. ФИФАнинг қатъий низоми эса стадионлар ичида ва спорт тадбирлари давомида ҳар қандай сиёсий баёнотлар, намойишлар ёки рамзлардан фойдаланишни тақиқлайди. Аргентина терма жамоасининг бу ҳаракати сиёсий акция сифатида баҳоланмоқда.

2. Текширувнинг учта йўналиши: Жиддий айбловлар

ФИФАнинг Интизомий қўмитаси АФАга нисбатан ишни фақат сиёсий баннер билан чеклаб қўймади. Дейл Жонсоннинг маълумотига кўра, текширув қуйидаги учта жиддий йўналишни қамраб олади:

  1. Спорт тадбиридан носпортив мазмундаги намойишлар учун фойдаланиш: Бу тўғридан-тўғри юқорида тилга олинган сиёсий баннер намойишига тааллуқли.

  2. Жамоанинг ноўрин хатти-ҳаракати: Яримфиналдан кейинги умумий интизом ва футболчиларнинг ўзини тутиши кўриб чиқилади.

  3. Камситиш ва ирқчиликка оид ҳақоратлар: Бу энг жиддий айблов бўлиб, ФИФА бу борада «ноль толерантлик» сиёсатига амал қилади. Агар бу айблов ўз исботини топса, АФА ва алоҳида футболчилар ўта оғир жазоларга тортилиши мумкин.

ЖЧ-2026: Аргентинанинг натижалари

Сиёсий можаро соясида қолган яримфиналда Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритган эди.

Бироқ, турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Аргентина Испания терма жамоасига қарши майдонга тушди. Драмаларга бой кечган финал учрашувининг асосий вақтида гол урилмади. Қўшимча бўлимларда испаниялик футболчилар битта тўп киритишга муваффақ бўлишди (1:0). Шу тариқа, Аргентина чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади ва ЖЧ-2026 нинг кумуш медаллари билан кифояланди.

ФИФАнинг Аргентинага нисбатан текшируви бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Ташкилот

ФИФА (Интизомий қўмита)

Жавобгар томон

Аргентина футбол ассоциацияси (АФА)

Сабаб бўлган ўйин

ЖЧ-2026, яримфинал: Аргентина - Англия (2:1)

Сиёсий акт

«Малвин ороллари — Аргентина ҳудуди» баннери

Текширув йўналишлари

Сиёсий намойиш, ноўрин ҳаракат, ирқчилик/камситиш

Аргентинанинг якуний натижаси

ЖЧ-2026 финалчиси (кумуш медаль)

Асосий манба

Дейл Жонсон (BBC Sport)

Жаҳон футболидаги энг йирик можаролардан бири ва ФИФАнинг Аргентинага нисбатан тергови тафсилотлари барча футбол ишқибозлари эътибор марказида турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, ФИФА Аргентина терма жамоасини сиёсий баннер ва бошқа айбловлар учун қандай жазолаши керак? Футболчиларнинг майдонда сиёсий позициясини билдириши тўғрими? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!

ФИФААргентинаАнглияФолкленд ороллариБи-Би-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Бугун, 00:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаБугун, 00:35Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Кеча, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиКеча, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиКеча, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди