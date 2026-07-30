Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқади
Intel компанияси келгуси авлодга мансуб Nova Лаке деб номланган стол компьютерлари учун мўлжалланган процессорлар қаторини тайёрламоқда. Янги линиянинг асосий ўзига хослиги ўта қувватли ўрнатилган график ядросига эга моделларнинг пайдо бўлиши ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, бу борадаги дастлабки тафсилотлар таниқли инсайдер Жайкиҳн томонидан ошкор қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу туркумдаги айрим янги процессорлар энг илғор Panther Lake қурилмаларидаги график имкониятларга яқинлашувчи қувватли иGPU билан жиҳозланади. Гарчи якуний тижорий номланиш бошқача бўлиши мумкин бўлса-да, техник жиҳатдан бу 12 та Хе ядросига эга Арк B390 график чипига ўхшаш ечим бўлади. Бироқ архитектура жиҳатидан муҳим фарқ мавжуд — компания бу сафар Xe3 ўрнига янгиланган Xe3P архитектурасидан фойдаланади.
Техник хусусиятлар ва имкониятларИнсайдер тарқатган маълумотларга кўра, мазкур процессорлар жами 16 та ядрога эга бўлиб, улар 4+8+4 конфигурациясида ишлайди. Шунингдек, қурилманинг иссиқлик тарқатиш кўрсаткичи (ТДП) 65 В даражасида белгиланган. Бу кўрсаткич янги маҳсулотлар энг юқори флагман линиясига кирмаслигини, демакки, уларнинг нархи ҳам фойдаланувчилар учун ҳамёнбоп бўлиши кераклигидан далолат беради.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай процессорларнинг график унумдорлиги стандарт Арк B390 ечимларидан сезиларли даражада юқори бўлади. Бунга икки асосий омил сабаб бўлади: биринчидан, қувват лимити оширилгани, иккинчидан эса янги авлод Xe3P архитектураси қўллангани. Натижада фойдаланувчилар алоҳида дискрет видеокарталарсиз ҳам юқори график самарадорликка эришиш имкониятига эга бўладилар.
Кутилаётган янги авлод истиқболлариЭслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер Жайкиҳн ўтмишда ҳам аниқ хабарлари билан танилган. Хусусан, у биринчилардан бўлиб Core Ultra 9 285K синов натижалари ҳақида маълумот берган ва Core Ultra 200S линиясининг бутун тузилмасини олдиндан тавсифлаб берган эди. Шу боис унинг Nova Лаке процессорлари ҳақидаги сўнгги маълумотлари технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ҳозирча Intel расман янги авлоднинг барча тафсилотларини ошкор этмаган бўлса-да, 65 ваттлик қувват чегарасига эга бундай қувватли иGPU чиплари ўрта сегментдаги компьютерлар бозорида муҳим ўрин эгаллаши кутилмоқда. Бу эса келгусида қўшимча видеокартага эҳтиёж сезмайдиган кучли ва тежамкор иш станцияларини йиғиш имконини беради.
…