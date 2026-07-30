Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқади

·28·Техно
Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқади

Intel компанияси келгуси авлодга мансуб Nova Лаке деб номланган стол компьютерлари учун мўлжалланган процессорлар қаторини тайёрламоқда. Янги линиянинг асосий ўзига хослиги ўта қувватли ўрнатилган график ядросига эга моделларнинг пайдо бўлиши ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, бу борадаги дастлабки тафсилотлар таниқли инсайдер Жайкиҳн томонидан ошкор қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу туркумдаги айрим янги процессорлар энг илғор Panther Lake қурилмаларидаги график имкониятларга яқинлашувчи қувватли иGPU билан жиҳозланади. Гарчи якуний тижорий номланиш бошқача бўлиши мумкин бўлса-да, техник жиҳатдан бу 12 та Хе ядросига эга Арк B390 график чипига ўхшаш ечим бўлади. Бироқ архитектура жиҳатидан муҳим фарқ мавжуд — компания бу сафар Xe3 ўрнига янгиланган Xe3P архитектурасидан фойдаланади.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, мазкур процессорлар жами 16 та ядрога эга бўлиб, улар 4+8+4 конфигурациясида ишлайди. Шунингдек, қурилманинг иссиқлик тарқатиш кўрсаткичи (ТДП) 65 В даражасида белгиланган. Бу кўрсаткич янги маҳсулотлар энг юқори флагман линиясига кирмаслигини, демакки, уларнинг нархи ҳам фойдаланувчилар учун ҳамёнбоп бўлиши кераклигидан далолат беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай процессорларнинг график унумдорлиги стандарт Арк B390 ечимларидан сезиларли даражада юқори бўлади. Бунга икки асосий омил сабаб бўлади: биринчидан, қувват лимити оширилгани, иккинчидан эса янги авлод Xe3P архитектураси қўллангани. Натижада фойдаланувчилар алоҳида дискрет видеокарталарсиз ҳам юқори график самарадорликка эришиш имкониятига эга бўладилар.

Кутилаётган янги авлод истиқболлари

Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер Жайкиҳн ўтмишда ҳам аниқ хабарлари билан танилган. Хусусан, у биринчилардан бўлиб Core Ultra 9 285K синов натижалари ҳақида маълумот берган ва Core Ultra 200S линиясининг бутун тузилмасини олдиндан тавсифлаб берган эди. Шу боис унинг Nova Лаке процессорлари ҳақидаги сўнгги маълумотлари технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ҳозирча Intel расман янги авлоднинг барча тафсилотларини ошкор этмаган бўлса-да, 65 ваттлик қувват чегарасига эга бундай қувватли иGPU чиплари ўрта сегментдаги компьютерлар бозорида муҳим ўрин эгаллаши кутилмоқда. Бу эса келгусида қўшимча видеокартага эҳтиёж сезмайдиган кучли ва тежамкор иш станцияларини йиғиш имконини беради.

IntelNova ЛакеПроцессорТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиСунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиБугун, 00:57Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиRadeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиБугун, 00:56Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиSam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиКеча, 23:57Сунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатСунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатКеча, 23:56Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиКеча, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб