Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!

·26·Спорт
Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!

Италия футболида янги давр бошланди: афсонавий мутахассис Роберто Манчини миллий жамоа бош мураббийи лавозимига расман қайтди. Ушбу қайтган оқшомда Евро-2020 чемпиони матбуотга очиқ мулоқот қилиб, 2023 йилдаги баҳсли истеъфосининг асл сабабларини ошкор этди ва мухлислар билан барбод бўлган муносабатларни тиклаш режаларини баён қилди.

Zamin.uz ушбу тарихий қайтув, федерация собиқ президенти билан юзага келган зиддият ва Манчинининг кейинги миссияси тафсилотларини тақдим этади.

1. Гравина билан низо: «Кетишимга тушунмовчилик сабаб бўлган»

Роберто Манчини 2023 йилда Италия миллий жамоасини тўсатдан тарк этиши сабабларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, федерациянинг собиқ президенти Габриеле Гравина билан юзага келган жиддий келишмовчилик истеъфонинг асосий омили бўлган. Уч йил давомида бу сабаб бостириб келинганди.

Роберто Манчинининг баёнотидан:

«Уч йил аввал мен ва Гравина ўртасида тушунмовчилик юзага келганди. Бундан жуда афсусдаман.»

Ушбу эътироф федерация собиқ раҳбарияти ва мураббий ўртасидаги ишонч мутлақо йўқолганидан далолат беради. Бу конфликтали кетганлик эса мухлислар ўртасида катта норозиликка сабаб бўлган эди.

2. «Севган инсонингни йўқотишдек»: Малаго шарофати билан янги имконият

Манчини миллий жамоадан кетганини «севган инсонини йўқотишга» ўхшатди. Унинг таъкидлашича, миллий жамоа либоси у учун доимо алоҳида аҳамиятга эга бўлган.

Эндиликда эса тақдир унга бу «хатони» тузатиш имкониятини берди. Мураббий янги тайинланган президент Жованни Малагога миннатдорчилик билдириб, унинг раҳбарлигида янги лойиҳани бошлашга тайёрлигини билдирди.

Мураббийнинг қайтув ҳақидаги фикри:

«...бу хатони тузатиш имкониятини берди.»

Эслатиб ўтамиз, Манчини Италияни 2018–2023 йилларда бошқарган ва Евро—2020 чемпионлигини қўлга киритган эди. Аммо, ЖЧ-2022 саралашидаги муваффақиятсизлик ва кейинги воқеалар унинг кетишига олиб келди. У 2026 йил июл ойида яна раҳбарликка қайтди.

3. Мухлисларга мурожаат: «Улар мени кечиришини хоҳлайман»

Манчинининг қайтган лавозимидаги илк ва асосий вазифаларидан бири — мухлислар ишончини қайта қозонишдир. Кўпчилик ишқибозлар унинг 2023 йилдаги истеъфосини «хоинлик» сифатида қабул қилганди.

Янги мураббий бу вазиятни тушуниб турибди ва ўз миссиясини аниқ баён қилди: жамоа шундай ўйнаши керакки, мухлислар мени кечирсин.

Мухлислар билан муносабат ҳақида:

«Мухлислар билан илк учрашувим? Жамоа шундай футбол ўйнашига ҳаракат қиламанки, мухлислар мени кечирсин.»

Роберто Манчинининг Италия миллий жамоасига қайтгани бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Лавозими

Италия миллий жамоаси бош мураббийи

Биринчи бошқарув даври

2018–2023 йиллар

Асосий муваффақияти

Евро—2020 чемпиони

Кетиш сабаби (2023)

Габриеле Гравина билан зиддият

Янги президент

Жованни Малаго (имконият берди)

Янги тайинлов санаси

2026 йил июл

Асосий вазифаси

Мухлислар билан муносабатни тиклаш ва натижа бериш

Роберто Манчинининг «Скуадра Адзурра»га қайтгани ва Гравина билан низони очиқлагани жаҳон футболидаги энг йирик воқеалардан биридир.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Роберто Манчини Италия миллий жамоасини яна Европа ва жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими? Мухлислар уни «хоинлик» учун кечирадими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Роберто МанчиниГабриэле ГравинаДжованни МалагоИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиБугун, 00:36Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқдаБугун, 00:35Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Кеча, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиКеча, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиКеча, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди