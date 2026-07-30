Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!
Италия футболида янги давр бошланди: афсонавий мутахассис Роберто Манчини миллий жамоа бош мураббийи лавозимига расман қайтди. Ушбу қайтган оқшомда Евро-2020 чемпиони матбуотга очиқ мулоқот қилиб, 2023 йилдаги баҳсли истеъфосининг асл сабабларини ошкор этди ва мухлислар билан барбод бўлган муносабатларни тиклаш режаларини баён қилди.
Zamin.uz ушбу тарихий қайтув, федерация собиқ президенти билан юзага келган зиддият ва Манчинининг кейинги миссияси тафсилотларини тақдим этади.
1. Гравина билан низо: «Кетишимга тушунмовчилик сабаб бўлган»
Роберто Манчини 2023 йилда Италия миллий жамоасини тўсатдан тарк этиши сабабларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, федерациянинг собиқ президенти Габриеле Гравина билан юзага келган жиддий келишмовчилик истеъфонинг асосий омили бўлган. Уч йил давомида бу сабаб бостириб келинганди.
Роберто Манчинининг баёнотидан:
«Уч йил аввал мен ва Гравина ўртасида тушунмовчилик юзага келганди. Бундан жуда афсусдаман.»
Ушбу эътироф федерация собиқ раҳбарияти ва мураббий ўртасидаги ишонч мутлақо йўқолганидан далолат беради. Бу конфликтали кетганлик эса мухлислар ўртасида катта норозиликка сабаб бўлган эди.
2. «Севган инсонингни йўқотишдек»: Малаго шарофати билан янги имконият
Манчини миллий жамоадан кетганини «севган инсонини йўқотишга» ўхшатди. Унинг таъкидлашича, миллий жамоа либоси у учун доимо алоҳида аҳамиятга эга бўлган.
Эндиликда эса тақдир унга бу «хатони» тузатиш имкониятини берди. Мураббий янги тайинланган президент Жованни Малагога миннатдорчилик билдириб, унинг раҳбарлигида янги лойиҳани бошлашга тайёрлигини билдирди.
Мураббийнинг қайтув ҳақидаги фикри:
«...бу хатони тузатиш имкониятини берди.»
Эслатиб ўтамиз, Манчини Италияни 2018–2023 йилларда бошқарган ва Евро—2020 чемпионлигини қўлга киритган эди. Аммо, ЖЧ-2022 саралашидаги муваффақиятсизлик ва кейинги воқеалар унинг кетишига олиб келди. У 2026 йил июл ойида яна раҳбарликка қайтди.
3. Мухлисларга мурожаат: «Улар мени кечиришини хоҳлайман»
Манчинининг қайтган лавозимидаги илк ва асосий вазифаларидан бири — мухлислар ишончини қайта қозонишдир. Кўпчилик ишқибозлар унинг 2023 йилдаги истеъфосини «хоинлик» сифатида қабул қилганди.
Янги мураббий бу вазиятни тушуниб турибди ва ўз миссиясини аниқ баён қилди: жамоа шундай ўйнаши керакки, мухлислар мени кечирсин.
Мухлислар билан муносабат ҳақида:
«Мухлислар билан илк учрашувим? Жамоа шундай футбол ўйнашига ҳаракат қиламанки, мухлислар мени кечирсин.»
Роберто Манчинининг Италия миллий жамоасига қайтгани бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Лавозими
Италия миллий жамоаси бош мураббийи
Биринчи бошқарув даври
2018–2023 йиллар
Асосий муваффақияти
Евро—2020 чемпиони
Кетиш сабаби (2023)
Габриеле Гравина билан зиддият
Янги президент
Жованни Малаго (имконият берди)
Янги тайинлов санаси
2026 йил июл
Асосий вазифаси
Мухлислар билан муносабатни тиклаш ва натижа бериш
Роберто Манчинининг «Скуадра Адзурра»га қайтгани ва Гравина билан низони очиқлагани жаҳон футболидаги энг йирик воқеалардан биридир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Роберто Манчини Италия миллий жамоасини яна Европа ва жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими? Мухлислар уни «хоинлик» учун кечирадими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…