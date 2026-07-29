Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтди

·31·Техно
Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтди

OpenAI бош директори Sam Altman машҳур TikTok иловаси унинг эътиборини ҳаддан ташқари кўп тортгани сабабли уни смартфонидан бутунлай ўчириб юборганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, ушбу платформа алгоритмик жиҳатдан ўта кучли таъсир кучига эга бўлиб, инсонни ўзига тезда боғлаб қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Алтман бу қадамга шунчаки қизиқишдан ташқари амалий мақсадларда ҳам борган. OpenAI ўзининг сунъий интеллект ёрдамида видео яратувчи Sora лойиҳасини ишлаб чиқаётган пайтда, у рақобатчи ижтимоий тармоқ механизмини ички жиҳатдан ўрганишни мақсад қилган эди. "Мен ўзимни атайлаб TikTok'га боғлаб қўйдим, чунки ўрганишим керак эди", — дея тушунтирган компания раҳбари.

Алгоритм тузоғи ва шахсий тажриба

Тажриба давомида Sam Altman платформанинг тавсиялар тизими қанчалик мукаммал эканини ўз бошидан кечирган. Бошида у жараённи тўлиқ назорат қилаётганига ва ухлашдан олдин атиги ўн дақиқа вақт сарфлашига ишонган. Бироқ вақт ўтиши билан бу одат кенгайиб, дам олиш кунларида бир неча соатлаб вақтни қамраб олган.

Алтман бу ҳолат ўзига салбий таъсир кўрсатаётганини англаб етган. Унинг сўзларига кўра, иловадан фойдаланиш жараёни унга худди "наркотикдек ҳақиқий завқ" берган. Вақтни чеклашга уринишлар муваффақиятли чиқмагач, у иловани телефонидан бутунлай ўчириб ташлашга қарор қилган.

Sora лойиҳасининг ёпилиши

Шунингдек, OpenAI ижтимоий тармоқлар йўналишидаги фаолиятини ҳам тўхтатди. Март ойида компания Sora иловасидан воз кечишини ва асосий мақсадларига эътибор қаратишини эълон қилди. Дастлаб катта шов-шувлар ва Дисней билан тарихий ҳамкорликка сабаб бўлган бу концепция олти ойдан сўнг ёпилди.

Бунга асосий сабаб сифатида видео генерация қилиш жараёни жуда катта ҳисоблаш ресурсларини талаб қилиши кўрсатилди. Шу билан бирга, Anthropic каби асосий рақобатчилар генератив сунъий интеллект пойгасини янада тезлаштираётган эди.

Ўтган йилнинг август ойида OpenAI ChatGPT каби хизматларнинг асосий мақсади фойдаланувчини чексиз ушлаб туриш эмаслигини таъкидлаган эди. Компания муваффақиятни сайтда ўтказилган вақт ёки босишлар сони билан эмас, балки фойдаланувчи ўзига керакли натижани олганига қараб баҳолаш муҳимлигини қайд этган.

Sam AltmanOpenAITikTokSoraChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиСунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиБугун, 00:57Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиRadeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиБугун, 00:56Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиIntel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиБугун, 00:22Сунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатСунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатКеча, 23:56Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиКеча, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб