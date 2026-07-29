Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтди
OpenAI бош директори Sam Altman машҳур TikTok иловаси унинг эътиборини ҳаддан ташқари кўп тортгани сабабли уни смартфонидан бутунлай ўчириб юборганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, ушбу платформа алгоритмик жиҳатдан ўта кучли таъсир кучига эга бўлиб, инсонни ўзига тезда боғлаб қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Алтман бу қадамга шунчаки қизиқишдан ташқари амалий мақсадларда ҳам борган. OpenAI ўзининг сунъий интеллект ёрдамида видео яратувчи Sora лойиҳасини ишлаб чиқаётган пайтда, у рақобатчи ижтимоий тармоқ механизмини ички жиҳатдан ўрганишни мақсад қилган эди. "Мен ўзимни атайлаб TikTok'га боғлаб қўйдим, чунки ўрганишим керак эди", — дея тушунтирган компания раҳбари.
Алгоритм тузоғи ва шахсий тажрибаТажриба давомида Sam Altman платформанинг тавсиялар тизими қанчалик мукаммал эканини ўз бошидан кечирган. Бошида у жараённи тўлиқ назорат қилаётганига ва ухлашдан олдин атиги ўн дақиқа вақт сарфлашига ишонган. Бироқ вақт ўтиши билан бу одат кенгайиб, дам олиш кунларида бир неча соатлаб вақтни қамраб олган.
Алтман бу ҳолат ўзига салбий таъсир кўрсатаётганини англаб етган. Унинг сўзларига кўра, иловадан фойдаланиш жараёни унга худди "наркотикдек ҳақиқий завқ" берган. Вақтни чеклашга уринишлар муваффақиятли чиқмагач, у иловани телефонидан бутунлай ўчириб ташлашга қарор қилган.
Sora лойиҳасининг ёпилишиШунингдек, OpenAI ижтимоий тармоқлар йўналишидаги фаолиятини ҳам тўхтатди. Март ойида компания Sora иловасидан воз кечишини ва асосий мақсадларига эътибор қаратишини эълон қилди. Дастлаб катта шов-шувлар ва Дисней билан тарихий ҳамкорликка сабаб бўлган бу концепция олти ойдан сўнг ёпилди.
Бунга асосий сабаб сифатида видео генерация қилиш жараёни жуда катта ҳисоблаш ресурсларини талаб қилиши кўрсатилди. Шу билан бирга, Anthropic каби асосий рақобатчилар генератив сунъий интеллект пойгасини янада тезлаштираётган эди.
Ўтган йилнинг август ойида OpenAI ChatGPT каби хизматларнинг асосий мақсади фойдаланувчини чексиз ушлаб туриш эмаслигини таъкидлаган эди. Компания муваффақиятни сайтда ўтказилган вақт ёки босишлар сони билан эмас, балки фойдаланувчи ўзига керакли натижани олганига қараб баҳолаш муҳимлигини қайд этган.
…