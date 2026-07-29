Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозалади

·0·Техно
Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозалади

Германиянинг Дресден-Россенгорф Геимголтс маркази (ҲЗДР), Гранада университети ҳамда Висмут ГмбҲ компанияси мутахассислари сувда эриган заҳарли уранни барқарор кимёвий бирикмага айлантиришга муваффақ бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, бу жараёнда микроорганизмлардан фойдаланилиб, сувни оғир металлдан 96 фоизга тозалаш имкони топилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, тажрибалар Германиянинг Рудний тоғларидаги сув остида қолган Шлема-Алберода уран конидан олинган сув намуналари ёрдамида ўтказилган. Лаборатория шароитида кислородсиз муҳитда намуналарга ўсимлик ва ҳайвон ёғлари парчаланишининг қўшма маҳсулот тури бўлган глицерин қўшилган.

Тажриба натижалари ва илмий кашфиёт

Глицерин микроорганизмлар учун озиқ манбаи вазифасини бажарган. Натижада 130 кун ўтгач, эриган ураннинг концентрацияси 1 мг/л дан 0,04 мг/л гача пасайган. Бактериялар нафақат метални ютган, балки уни ўз ҳужайра деворларига мустаҳкамлаб қўйган.

Франциядаги ЭСРФ синҳротронида юқори аниқликдаги спектроскопия ва микроскопия ёрдамида бириктирилган ураннинг кимёвий шакли ўрганилган. Таҳлилларга кўра, металл беш валентли ҳолатга ўтиб, уран, темир ҳамда кислороддан иборат бирикмани ҳосил қилган.

Геокимёвий сиклдаги ўзгаришлар

Илм-фан тарихида беш валентли уран фақат ўта беқарор оралиқ босқич сифатида баҳоланган эди. Бироқ янги шароитда у кислородсиз муҳитда 130 кундан ортиқ, атмосфера ҳавоси билан уланганда эса тўрт ҳафтагача ўз барқарорлигини сақлаб қолгани аниқланди.

Ушбу топилма ураннинг геокимёвий сикли ҳақидаги классик тушунчаларни бутунлай ўзгартириб юборди. Илгари олти валентли уран тўғридан-тўғри тўрт валентли ҳолатга ўтиши ва кейинчалик уранинит минералини ҳосил қилиши тахмин қилинган.

Аниқланган янги бирикма юқори термодинамик барқарорликка эга бўлиб, оксидланиш-қайтарилиш салоҳияти тебранганда ҳам радиоактив элементнинг қайта эриб кетиши ва тарқалишининг олдини олувчи ишончли буфер вазифасини бажаради.

Натуре Коммуникатионс журналида эълон қилинган тадқиқот натижалари саноат оқава сувларини тозалашнинг иқтисодий жиҳатдан самарали стратегияларини ишлаб чиқишга асос яратади. Глицерин ёрдамида маҳаллий бактериялар фаолиятини рағбатлантириш радионуклидларни бевосита сув қатламларида фиксация қилиш имконини беради.

УранЭкологияБактерияларИлмий кашфиётСувни тозалаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб