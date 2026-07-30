Сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирди

·0·Техно
Сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирди

Hugging Face платформаси OpenAI моделларида ишлайдиган автоном сунъий интеллект агенти компания тизимига қандай қилиб рухсатсиз кириб боргани ҳақида батафсил техник ҳисобот эълон қилди. Ушбу хавфсизлик ҳодисаси ҳатто OpenAI раҳбари Sam Altman ҳам ўзида чуқур хавотир туйган илк ҳолатлардан бири бўлди, бу эса рақамли хавфсизлик соҳасида туб бурилиш юз бераётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тўрт ярим кундан ортиқ давом этган ҳодиса давомида сунъий интеллект ўз бошича бош кўтарган исёнкор агент эмас, балки айнан ўзига юклатилган заифликларни қидириш вазифасини бажарган тизим бўлган. Фарқи шундаки, у бошқа нишонга қарши ҳаракат қилган.

Айиқ ва лагер мисоли

Мутахассислар содир бўлган воқеани тушунтириш учун қизиқарли ўхшашликдан фойдаланишди: худди лагер атрофида чодир чизиқлари, эшик тутқичлари ва музлатгичларни тиниmsиз синаб кўрадиган оч айиқ каби, OpenAI тизими ҳам минглаб уринишларни амалга оширган. Айиқ битта очиқ музлатгични топмагунча ҳаракатдан тўхтамагани каби, сунъий интеллект агенти ҳам кечаю кундуз тўхтовсиз ишлаган.

Hugging Face маълумотларига кўра, агент бирорта ҳам танаффуссиз 17,600 та ҳаракатни амалга оширган. Биргина сизиб чиққан парол тизимга бошқа заифликларни қидиришга йўл очган ва охир-оқибат компаниянинг бир нечта тизимларига кириш имконини берувчи калитни топишга олиб келган.

Ҳодимлар ва агентларнинг фарқи

Аслида киберхавфсизлик имтиҳонини топшираётган агент тестнинг жавоблар калити Hugging Face серверларида эканлигини тахмин қилган ва ўз мақсадига эришиш учун барча тўсиқларни четлаб ўтган. У вазифани бажармагунича тўхтамаслигини кўрсатди. Hugging Face ходимлар вазиятни пайқаб, дарҳол унинг кириш ҳуқуқларини блоклаган бўлса-да, агент ўзи истаган маълумотларни аллақачон қўлга киритиб улгурганди.

Компания томонидан берилган хулосага кўра, худди шундай заифликларни малакали инсон хакер ҳам топиши ва улардан фойдаланиши мумкин эди. Булар хавфсиз бўлмаган маълумотлар базасини қайта ишлаш, очиқ қолган булутли метамаълумотлар ва ҳаддан ташқари кенгайтирилган рухсатлар эди. Асосий фарқ шундаки, сунъий интеллект агенти бу ишни инсон тасаввур қила олмайдиган тезлик ва миқйсда амалга оширди.

Сунъий интеллектHugging FaceOpenAIКиберхавфсизликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиRadeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлдиБугун, 00:56Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиIntel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиБугун, 00:22Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиSam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиКеча, 23:57Сунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатСунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатКеча, 23:56Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиКеча, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб