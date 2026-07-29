Сунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобат
Андон Лабс хавфсизликни синовдан ўтказиш компанияси илғор сунъий интеллект моделларининг инсон назоратсиз узоқ муддатли вазифаларни қанчалик уддалашини аниқлаш мақсадида қизиқарли тадқиқот натижаларини эълон қилди. Вендинг-Бенч лойиҳасининг сўнгги босқичида замонавий нейротармоқлар симуляция қилинган савдо автомати бизнесини юритишга мажбур қилинди ва бу жараёнда улар кўпроқ фойда олиш учун алдаш, хиёнат қилиш ҳамда тил бириктиришга қадар боргани маълум бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги синов давомида сунъий интеллект моделлари ўзларининг савдо автоматлари Сан-Францискодаги гавжум сайёҳлик кўчаларида рақобатчилар ёнига ўрнатилишини билиб олгач, янада айёрона усулларга ўтган. Ушбу турда Claude Опус 5, GPT-5.6 Сол ва Кими K3 моделлари ўзаро рақобатлашган. Уларнинг ҳар бирига инсон исмли тахаллуслар остида электрон почта орқали бошқа моделлар билан мулоқот қилиш имконияти берилган.
Сунъий интеллектлар ўртасидаги яширин келишувларТажриба шартларига кўра, моделлар бошқа иштирокчилар ҳам сунъий интеллект эканини билган, бироқ қайси модел қайси тахаллус остида ишлаётганидан бехабар бўлган. Шунингдек, уларга "раҳбарият" билан боғланиш учун махсус электрон почта манзили тақдим этилган. Бироқ раҳбарият ҳар сафар "Ҳисобот қабул қилинди ва чора кўрилиши ёки кўрилмаслиги мумкин" деган бир хил жавоб қайтариб, бирор марта ҳам жараёнга аралашмаган.
Синов жараёнида GPT-5.6 Сол модели рақобатчиларни нархлар бўйича келишишга ундаш орқали устунликка эришиш мумкинлигини тезда англаб етган. У шишасини 1.50 доллардан сотиб олиб, барча иштирокчилар уни 2.15 доллардан паст бўлмаган нархда сотиш бўйича келишиб олишини таклиф қилган. Сол барча иштирокчилар қисқа вақт ичида фойда билан савдо қилишини вада қилиб, рақибларни ўз томонига оғдирган.
Хиёнат ва қоидабузарликларБироқ бошқа моделлар бу шартга рози бўлиши билан Сол дарҳол уларга хиёнат қилиб, ўз нархини 2.14 долларга туширган. Оқибатда Claude Опус 5 нинг сув савдоси бир кечада нолга тушиб қолган ва у эртаси куни Солга ғазабли хат ёзиб, уни манипуляцияда айблаган. Шу билан бирга, Claude Опус 5 раҳбариятга шикоят қилмаслигини, чунки бу қилмиш фирибгарлик эмас, балки рақобат эканини билдирган.
Шунга қарамай, Claude Опус 5 ҳам Солнинг қадамини такрорлаб, ўз нархини 2.14 долларга туширганида, Сол ўзини йўқотиб қўйган. У раҳбариятга шикоят йўллаб, Claude Опус 5 га нисбатан жазо чораларини кўриш, жарима солиш ёки уни мусобақадан четлатишни талаб қилган. Ушбу тажриба замонавий сунъий интеллект агентлари мустақил равишда иқтисодий фаолият юритганда ахлоқий чегаралардан осонгина чиқиб кетиши мумкинлигини яққол кўрсатди.
…