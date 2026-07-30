Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлди
Европанинг йирик чакана савдо тармоқлари статистикаси Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг турли модификациялари қанчалик чидамли эканини кўрсатиб берди. Ҳардваре & Ко нашри тақдим этган маълумотларга кўра, Миндфакторй ва Алза каби йирик савдо майдончалари харидорлар томонидан қайтарилган маҳсулотлар бўйича ўз рақамларини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу статистика фойдаланувчиларга қайси бренд ва моделлар энг ишончли эканини танлашда муҳим ориентир вазифасини бажаради. Гарчи турли тармоқлар келтирган кўрсаткичлар ўртасида бироз тафовутлар мавжуд бўлса-да, умумий манзара маҳсулот сифатини аниқ баҳолаш имконини беради.
Энг ишончли моделларТаҳлил натижаларига кўра, ишлаб чиқарувчининг асосий линиясига мансуб Asus Приме модели энг ишончли вариантлардан бири бўлиб чиқди. Алза тармоғи статистикасига кўра, ушбу видеокарта энг паст кафолатли қайтариш кўрсаткичига эга бўлиб, атиги 0,17 фоизни ташкил этган. Миндфакторй маълумотларида ҳам бу кўрсаткич 1,07 фоиз даражасида қайд этилган.
Шунингдек, ХФХ брендининг айрим моделлари ва қатор муқобил вариантлар ҳам юқори ишончлилик даражасини кўрсатди. Баъзи моделлар фақат битта тармоқда сотилишига қарамай, яхши натижа қайд этган. Жумладан, фақат Миндфакторй тармоғида мавжуд бўлган АСРокк Стеел Легенд Дарк модели учун бу кўрсаткич атиги 0,24 фоизни ташкил этди.
Муаммоли моделларБироқ барча қурилмалар ҳам бир хил даражада мақтанарли натижа кўрсатгани йўқ. Айрим видеокарталар сервис марказларига бошқаларга нисбатан бир неча баробар кўпроқ қайтарилгани маълум бўлди.
- АССРокк Стеел Легенд модели иккала тармоқда мос равишда 0,88% ва 2,73% қайтарилиш фоизини кўрсатди.
- ХФХ Қуикксилвер Whите версияси ҳам 1,28% ва 2,84% кўрсаткичлар билан юқорироқ носозлик даражасини қайд этди.
- Энг паст натижа ПоверКолор Реапер моделига тегишли бўлиб, унинг қайтарилиш кўрсаткичи 3,28 фоизни ташкил қилди, бироқ бу карта фақат битта тармоқда сотилади.
…