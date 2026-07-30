Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлди

·0·Техно
Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг ишончлилиги маълум бўлди

Европанинг йирик чакана савдо тармоқлари статистикаси Radeon RX 9070 ХТ видеокарталарининг турли модификациялари қанчалик чидамли эканини кўрсатиб берди. Ҳардваре & Ко нашри тақдим этган маълумотларга кўра, Миндфакторй ва Алза каби йирик савдо майдончалари харидорлар томонидан қайтарилган маҳсулотлар бўйича ўз рақамларини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу статистика фойдаланувчиларга қайси бренд ва моделлар энг ишончли эканини танлашда муҳим ориентир вазифасини бажаради. Гарчи турли тармоқлар келтирган кўрсаткичлар ўртасида бироз тафовутлар мавжуд бўлса-да, умумий манзара маҳсулот сифатини аниқ баҳолаш имконини беради.

Энг ишончли моделлар

Таҳлил натижаларига кўра, ишлаб чиқарувчининг асосий линиясига мансуб Asus Приме модели энг ишончли вариантлардан бири бўлиб чиқди. Алза тармоғи статистикасига кўра, ушбу видеокарта энг паст кафолатли қайтариш кўрсаткичига эга бўлиб, атиги 0,17 фоизни ташкил этган. Миндфакторй маълумотларида ҳам бу кўрсаткич 1,07 фоиз даражасида қайд этилган.

Шунингдек, ХФХ брендининг айрим моделлари ва қатор муқобил вариантлар ҳам юқори ишончлилик даражасини кўрсатди. Баъзи моделлар фақат битта тармоқда сотилишига қарамай, яхши натижа қайд этган. Жумладан, фақат Миндфакторй тармоғида мавжуд бўлган АСРокк Стеел Легенд Дарк модели учун бу кўрсаткич атиги 0,24 фоизни ташкил этди.

Муаммоли моделлар

Бироқ барча қурилмалар ҳам бир хил даражада мақтанарли натижа кўрсатгани йўқ. Айрим видеокарталар сервис марказларига бошқаларга нисбатан бир неча баробар кўпроқ қайтарилгани маълум бўлди.

  • АССРокк Стеел Легенд модели иккала тармоқда мос равишда 0,88% ва 2,73% қайтарилиш фоизини кўрсатди.
  • ХФХ Қуикксилвер Whите версияси ҳам 1,28% ва 2,84% кўрсаткичлар билан юқорироқ носозлик даражасини қайд этди.
  • Энг паст натижа ПоверКолор Реапер моделига тегишли бўлиб, унинг қайтарилиш кўрсаткичи 3,28 фоизни ташкил қилди, бироқ бу карта фақат битта тармоқда сотилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, келтирилган фарқларга қарам умумий бозор миқёсида бирон-бир аномал ҳолат ёки кескин салбий тенденция кузатилмаган. Кўрсаткичлар техник жиҳатдан мақбул чегараларда қолмоқда.

Radeon RX 9070 ХТВидеокарталарТехнологияларҲардваре & КоКомпьютер қисмлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиСунъий интеллект агенти Hugging Face тизимига қандай бузиб кирдиБугун, 00:57Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиIntel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиБугун, 00:22Sam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиSam Altman TikTok ижтимоий тармоғидан нега воз кечганини айтдиКеча, 23:57Сунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатСунъий интеллект савдо автоматини бошқарганда: ёлғон, шантаж ва рақобатКеча, 23:56Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиКеча, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб