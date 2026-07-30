Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқда
Англиянинг Ливерпул клуби Франция терма жамоаси ва PSJ қанот ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш учун илк расмий таклифни тайёрламоқда. BBC хабарига кўра, мерсисайдликлар ўтган мавсум якунида жамоани тарк этган Муҳаммад Салахнинг ўрнини муносиб эгаллайдиган асосий номзод сифатида 23 ёшли футболчини танлаган ва унинг ўзи билан дастлабки келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Ливерпул дастлаб РБ Лейпциг қанот ҳужумчиси Ян Диомандени сотиб олишни режалаштирган эди. Бироқ мазкур футболчи фаолиятини Реал Мадрид сафида давом эттириши кутилаётгани сабабли, инглиз клуби ўз эътиборини тўлиқ Париж жамоаси вакилига қаратди. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокараларнинг энг мураккаб қисми молиявий шартларга бориб тақалмоқда.
Трансфер нархи бўйича келишмовчиликларPSJ раҳбарияти ўз етакчиси учун тахминан 145 миллион фунт стерлинг миқдорида улкан трансфер нархини талаб қилмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, у Британия трансфер рекордини янгилаши мумкин. Шартномаси 2028-йилда якунланишига қарамай, Париж клуби ўз талабларидан пастга тушиш ниятида эмас.
Бироқ Ливерпул раҳбарияти футболчи учун 100 миллион фунт стерлинг атрофидаги маблағ сарфлашни маъқул кўрмоқда. Икки клуб ўртасидаги молиявий тафовут катта бўлишига қарамай, инглизлар сафида ижобий омиллар ҳам мавжуд. Футболчининг ўзи Англия Премер-лигасида тўп суришни ва жамоада барқарор асосий таркиб ўйинчиси бўлишни истамоқда.
Футболчининг позицияси ва истиқболПарижда асосий таркибдаги ўрнини йўқота бошлаган ва муҳим ўйинларда захирада қолишдан чарчаган 23 ёшли ҳужумчи фаолиятида янги қадам ташлашга қарор қилган. Goal.com манбаларига кўра, у Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола ҳамда клуб раҳбарияти билан ижобий музокаралар ўтказиб, PSJ билан шартномани узайтирмаслигини маълум қилган.
Ҳозирча томонлар ўртасида расмий ҳужжатлар имзоланганича йўқ. Шунга қарамай, футболчининг Мерсисайдга кўчиб ўтишга бўлган қатъий истаги ва шахсий шартлар бўйича келишувга эришилгани Ливерпулга келгусидаги мураккаб музокараларда муҳим устунлик тақдим этиши кутилмоқда.
…