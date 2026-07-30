Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқда

·23·Спорт
Ливерпул Бредли Барколя трансфери бўйича музокараларга киришмоқда

Англиянинг Ливерпул клуби Франция терма жамоаси ва PSJ қанот ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш учун илк расмий таклифни тайёрламоқда. BBC хабарига кўра, мерсисайдликлар ўтган мавсум якунида жамоани тарк этган Муҳаммад Салахнинг ўрнини муносиб эгаллайдиган асосий номзод сифатида 23 ёшли футболчини танлаган ва унинг ўзи билан дастлабки келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ливерпул дастлаб РБ Лейпциг қанот ҳужумчиси Ян Диомандени сотиб олишни режалаштирган эди. Бироқ мазкур футболчи фаолиятини Реал Мадрид сафида давом эттириши кутилаётгани сабабли, инглиз клуби ўз эътиборини тўлиқ Париж жамоаси вакилига қаратди. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокараларнинг энг мураккаб қисми молиявий шартларга бориб тақалмоқда.

Трансфер нархи бўйича келишмовчиликлар

PSJ раҳбарияти ўз етакчиси учун тахминан 145 миллион фунт стерлинг миқдорида улкан трансфер нархини талаб қилмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, у Британия трансфер рекордини янгилаши мумкин. Шартномаси 2028-йилда якунланишига қарамай, Париж клуби ўз талабларидан пастга тушиш ниятида эмас.

Бироқ Ливерпул раҳбарияти футболчи учун 100 миллион фунт стерлинг атрофидаги маблағ сарфлашни маъқул кўрмоқда. Икки клуб ўртасидаги молиявий тафовут катта бўлишига қарамай, инглизлар сафида ижобий омиллар ҳам мавжуд. Футболчининг ўзи Англия Премер-лигасида тўп суришни ва жамоада барқарор асосий таркиб ўйинчиси бўлишни истамоқда.

Футболчининг позицияси ва истиқбол

Парижда асосий таркибдаги ўрнини йўқота бошлаган ва муҳим ўйинларда захирада қолишдан чарчаган 23 ёшли ҳужумчи фаолиятида янги қадам ташлашга қарор қилган. Goal.com манбаларига кўра, у Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола ҳамда клуб раҳбарияти билан ижобий музокаралар ўтказиб, PSJ билан шартномани узайтирмаслигини маълум қилган.

Ҳозирча томонлар ўртасида расмий ҳужжатлар имзоланганича йўқ. Шунга қарамай, футболчининг Мерсисайдга кўчиб ўтишга бўлган қатъий истаги ва шахсий шартлар бўйича келишувга эришилгани Ливерпулга келгусидаги мураккаб музокараларда муҳим устунлик тақдим этиши кутилмоқда.

ЛиверпулБредли БарколяPSJПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Манчини: Можароли кетиш сири, Гравина билан низо ва мухлисларга ваъда!Бугун, 00:39Можаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиМожаро чуқурлашмоқда: ФИФА Аргентина терма жамоасини расман текширишни бошладиБугун, 00:36Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Кеча, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиКеча, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиКеча, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди