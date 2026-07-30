Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди

·0·Ўзбекистон
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди

Мактабларда дарс соатларини тақсимлаш тартиби янгиланади. Янги механизм ўқитувчиларнинг иш юкламасини енгиллаштириш, дарс соатларини тақсимлаш жараёнини соддалаштириш ҳамда уни янада шаффоф ва адолатли ташкил этишга қаратилган.

Ижтимоий тармоқларда педагоглар орасида дарс соатларини тақсимлаш тартиби ўзгаргани ҳақидаги хабарлар кенг муҳокама қилингач, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги мазкур масала юзасидан расмий муносабат билдирди.

Вазирлик маълумотига кўра, 2025 йил 28 октябрь куни Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Соғлиқни сақлаш вазирлигининг қўшма қарори билан «Умумтаълим муассасаларида синфларни комплектлаш ҳамда тарификация рўйхатларини шакллантириш тартиби тўғрисида»ги низомга қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган.

Қайд этилишича, мазкур янгиликларнинг асосий мақсади ўқитувчиларнинг иш ҳажмини қисқартириш, дарс соатларини тақсимлашга оид талабларни соддалаштириш ҳамда жараённи янада очиқ, шаффоф ва адолатли йўлга қўйишдан иборат.

Янги тартибга мувофиқ, аввал амал қилган дарс соатларини тақсимлашнинг 19 та устуворлик мезони 10 тагача қисқартирилди. Вазирлик таъкидлашича, ушбу ўзгаришлар педагоглар томонидан билдирилган кўплаб таклиф ва мулоҳазалар асосида ишлаб чиқилган.

Шунингдек, барча ўқитувчилар учун тенг имконият яратиш мақсадида дунёнинг ТОП-1000 олий таълим муассасаларини битирганлик ёки халқаро ҳамда асосий фан олимпиадалари ғолибларини тайёрлаганлик каби мезонлар бекор қилинди. Вазирлик бу қарорни бундай имкониятлар барча педагоглар учун бирдек мавжуд эмаслиги билан изоҳлади.

Эндиликда дарс соатларини тақсимлашда асосий эътибор миллий ёки халқаро сертификатларга эга, замонавий компетенцияларни ўзлаштирган, касбий маҳорати ва меҳнат натижаларини амалий фаолиятида намоён этаётган педагогларга қаратилади.

Вазирлик фикрича, ушбу янгиланган тартиб ўз устида доимий ишлайдиган, малакасини ошириб борадиган ва юқори натижага эришадиган ўқитувчиларни рағбатлантиришга хизмат қилади. Шу билан бирга, таълим сифати ҳамда ўқувчиларнинг билим даражасини янада юксалтиришга ҳисса қўшиши кутилмоқда.

Маълум қилинишича, дарс соатларини тақсимлашнинг ушбу янги тартиби 2026/2027 ўқув йилидан бошлаб барча умумтаълим муассасаларида амалиётга босқичма-босқич жорий этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Кеча, 23:21«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!Кеча, 11:49 Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқдаКеча, 11:34Ҳарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиҲарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиКеча, 05:16Бугунги тунни ўтказиб юборманг: осмонда ноёб “Кийик Ойи” ҳодисаси кузатиладиБугунги тунни ўтказиб юборманг: осмонда ноёб “Кийик Ойи” ҳодисаси кузатиладиКеча, 04:39Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиШвейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатди28.07, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди