Андижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирди

·33·Жамият
Андижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода бир йигит мушук боласини баланд девор ортидаги чуқур котлован жойлашган қурилиш майдонига улоқтираётгани акс этган. Мазкур ҳолат интернет фойдаланувчилари орасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Кўплаб фойдаланувчилар ушбу хатти-ҳаракатни ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик деб баҳолаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан воқеага ҳуқуқий баҳо бериш ва айбдорни жавобгарликка тортишни сўрамоқда.

Видеонинг якунида йигит кулган ҳолда: "40 та жони бор эди, биттасини ишлатиб кўрдик, энди 39 таси қолди", дея ҳазиллашади. Айнан шу гап ҳам ижтимоий тармоқларда кескин танқид қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар бундай мазмундаги контент ортидан "лайк" ва кузатувчи йиғишга уринишни мутлақо номақбул ҳаракат сифатида баҳоламоқда.

Андижон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиКеча, 19:55Фуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиФуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиКеча, 16:13Келинга тегишли мол-мулклар мажбурий тартибда қонуний эгасига қайтарилдиКелинга тегишли мол-мулклар мажбурий тартибда қонуний эгасига қайтарилдиКеча, 15:56Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиСирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиКеча, 15:00Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиТошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиКеча, 13:55Суд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиСуд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиКеча, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди