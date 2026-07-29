АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқлади

·0·Техно
АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқлади

АҚШ ҳукумати миллий хавфсизликка “қабул қилиб бўлмайдиган” таҳдид солиши мумкинлигини важ келтириб, хорижда ишлаб чиқарилган янги гуманоид роботлар, робот-итлар ва қувват инверторлари импортини тақиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу чеклов асосан Хитой маҳсулотларига қаратилган бўлиб, расмий Пекин ҳозирда мазкур глобал бозорнинг мутлақ қисмига эгалик қилмоқда. АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) пайшанба куни эълон қилган ушбу қарор мамлакат инфратузилмасини киберҳужумлар ҳамда потенциал жосуслик хавфидан ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Комиссия баёнотида таъкидланишича, чет элда ишлаб чиқарилган қурилмалар хорижий ҳукуматлар томонидан масофадан туриб бошқарилиши, жосуслик мақсадида фойдаланилиши ёки киберҳужумлар уюштириш учун ишлатилиши мумкин. Бироқ регулятор агар муайян қурилма АҚШ миллий хавфсизлигига хавф туғдирмаслиги исботланса, истиснолар қилинишини маълум қилган. Вашингтон узоқ йиллардан бери Хитойни АҚШ бизнес тузилмаларига киберҳужумлар уюштириб, маълумотларни ўғирлашда ва келгусидаги ҳарбий мақсадлар учун тайёргарлик кўришда айблаб келади.

Технологиялар бозори ва тақиқ кўлами

Мазкур тақиқ таъсир доирасига тушган технологиялар турл турлича ривожланиш босқичида турибди. Хусусан, одаmsимон ҳаракатланувчи гуманоид роботлар ҳали оммавий тус олмаган ва асосан дастлабки ривожланиш босқичида қолмоқда. Маълумотларга кўра, 2025-йилда жаҳон бўйлаб атиги 15 мингга яқин шундай роботлар етказиб берилган бўлиб, уларнинг асосий қисми Хитойнинг икки йирик ишлаб чиқарувчисига тўғри келади. Шу билан бирга, қувват инверторлари АҚШ хонадонларида қуёш панеллари ва бошқа қайта тикланувчи энергия манбаларини умумий тармоққа улашда жуда кенг фойдаланилади.

Мутасаддиларнинг таъкидлашича, ушбу чеклов фақатгина янги импорт қилинадиган қурилмаларга тааллуқли бўлиб, хонадонлар ва инфратузилмаларда аллақачон ўрнатилиб ишлатилаётган мавжуд қурилмаларга таъсир кўрсатмайди. АҚШ сўнгги йилларда Хитой компанияларига қарши қатор чоралар кўриб келмоқда. Бунга мисол тариқасида TikTok иловасининг АҚШ инвесторлари қўлига ўтишига мажбур қилингани, шунингдек, хорижий истеъмолчи роутерлари ҳамда инсон ҳуқуқлари бузилишида айбланган Ҳиквисион ва Даҳуа каби Хитой видеокузатув ускуналари ишлаб чиқарувчиларига қўйилган тақиқларни келтириш мумкин.

Хитойнинг муносабати ва келгуси режалар

Ассосиатед Пресс агентлиги тарқатган хабарга кўра, Пекин ҳукумати ФКК жорий этган мазкур тақиқни кескин рад этди. Хитой Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили ўз баёнотида мамлакат ўз бизнес ва компанияларининг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун “барча зарур чораларни” кўришини маълум қилди. Ушбу иқтисодий ва сиёсий зиддиятлар фонида Хитой етакчиси Си Цзиньпин жорий йилнинг сентябрь ойида Вашингтон шаҳрига режалаштирилган давлат ташрифи доирасида АҚШ Президенти Доналд Трумп билан учрашиши кутилмоқда.

АҚШХитойРобототехникаХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб