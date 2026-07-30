Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқда
Сунъий интеллект технологиялари глобал миқёсда жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Microsoft компанияси ўзининг асосий ҳамкорлари бўлган етакчи сунъий интеллект лабораториялари билан очиқ рақобатга киришди. Ушбу стратегик бурилиш корпорациянинг молиявий кўрсаткичлари мислсиз даражада ўсган ва рақобат муҳити кескинлашган даврга тўғри келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ўзининг сўнгги молиявий чорагида 90 миллиард доллар даромад ва 35,8 миллиард доллар соф фойда қайд этиб, рекорд натижаларни кўрсатди. Якунланган молиявий йил давомида эса компаниянинг умумий даромади 331,8 миллиард долларни, соф фойдаси эса 133,7 миллиард долларни ташкил этди.
Бироқ улкан молиявий муваффақиятлар фонида манфаатлар тўқнашуви юзага келмоқда. OpenAI ва Anthropic каби компаниялар нафақат моделлар яратиш, балки мижозлар билан бевосита алоқа ўрнатиш имконини берувчи иловалар ҳамда агентлик инфратузилмаларини кенгайтириб бормоқда. Microsoft раҳбарияти бу ҳолат компаниянинг молиявий келажагига хавф туғдиришига йўл қўймасликка ҳаракат қилмоқда.
Корпоратив мижозлар ва хавфсизлик масалалариMicrosoft бош директори Сатя Наделла корпоратив мижозларга бир нечта моделлардан фойдаланишни ва агентлик иловалар қатлами учун фақат битта илғор сунъий интеллект лабораториясига боғланиб қолмасликни тарғиб қилмоқда. Унинг таъкидлашича, битта таъминотчига тўлиқ боғланиб қолиш компанияларга ўз ички сирларини шубҳали обрўга эга бўлган модел ишлаб чиқарувчиларга ошкор қилиш мажбуриятини юклайди, бу эса хавфлидир.
Корпоратив IT-сектор вакиллари маълумотлар сизиб чиқишидан ва муайян таъминотчи қулфланиб қолишидан бирдек қўрқишади. Ушбу хавотирларни инобатга олган ҳолда, Сатя Наделла Валл Стреэт таҳлилчилари билан ўтказилган анжуманда Microsoft ўзининг хусусий моделлари, агентлари ва сунъий интеллект хавфсизлик хизматларини арзонроқ нархларда таклиф қилиш учун қулай имкониятга эга эканини очиқ эълон қилди.
Платформа архитектураси ва эркинликUBS таҳлилчиси Карл Кеирстеаднинг сунъий интеллект саноатидаги очиқ ва ёпиқ кодли тизимлар ҳақидаги саволига жавоб берар экан, Сатя Наделла корхоналар ўз тақдирини ўзи назорат қилиши кераклигини таъкидлади. У платформанинг архитектура дизайни ҳар бир моделни бошқасига осон алмаштириш имконини бериши зарурлигини, яни бошқарув механизми моделдан алоҳида туриши шартлигини билдирди.
Айни пайтда Microsoft Copilot бренди остида, жумладан GitHub Copilot кодлаш агентини ҳам ўз ичига олган турли хил бошқарув механизмлари ва сунъий интеллект агентларини сотмоқда. Маълумки, ҳозирги кунда сунъий интеллект соҳасидаги маблағларнинг катта қисми айнан дастурлаш ва кодлаш агентларини яратишга сарфланмоқда.
…