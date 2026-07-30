Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқда

·25·Техно
Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқда

Сунъий интеллект технологиялари глобал миқёсда жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Microsoft компанияси ўзининг асосий ҳамкорлари бўлган етакчи сунъий интеллект лабораториялари билан очиқ рақобатга киришди. Ушбу стратегик бурилиш корпорациянинг молиявий кўрсаткичлари мислсиз даражада ўсган ва рақобат муҳити кескинлашган даврга тўғри келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ўзининг сўнгги молиявий чорагида 90 миллиард доллар даромад ва 35,8 миллиард доллар соф фойда қайд этиб, рекорд натижаларни кўрсатди. Якунланган молиявий йил давомида эса компаниянинг умумий даромади 331,8 миллиард долларни, соф фойдаси эса 133,7 миллиард долларни ташкил этди.

Бироқ улкан молиявий муваффақиятлар фонида манфаатлар тўқнашуви юзага келмоқда. OpenAI ва Anthropic каби компаниялар нафақат моделлар яратиш, балки мижозлар билан бевосита алоқа ўрнатиш имконини берувчи иловалар ҳамда агентлик инфратузилмаларини кенгайтириб бормоқда. Microsoft раҳбарияти бу ҳолат компаниянинг молиявий келажагига хавф туғдиришига йўл қўймасликка ҳаракат қилмоқда.

Корпоратив мижозлар ва хавфсизлик масалалари

Microsoft бош директори Сатя Наделла корпоратив мижозларга бир нечта моделлардан фойдаланишни ва агентлик иловалар қатлами учун фақат битта илғор сунъий интеллект лабораториясига боғланиб қолмасликни тарғиб қилмоқда. Унинг таъкидлашича, битта таъминотчига тўлиқ боғланиб қолиш компанияларга ўз ички сирларини шубҳали обрўга эга бўлган модел ишлаб чиқарувчиларга ошкор қилиш мажбуриятини юклайди, бу эса хавфлидир.

Корпоратив IT-сектор вакиллари маълумотлар сизиб чиқишидан ва муайян таъминотчи қулфланиб қолишидан бирдек қўрқишади. Ушбу хавотирларни инобатга олган ҳолда, Сатя Наделла Валл Стреэт таҳлилчилари билан ўтказилган анжуманда Microsoft ўзининг хусусий моделлари, агентлари ва сунъий интеллект хавфсизлик хизматларини арзонроқ нархларда таклиф қилиш учун қулай имкониятга эга эканини очиқ эълон қилди.

Платформа архитектураси ва эркинлик

UBS таҳлилчиси Карл Кеирстеаднинг сунъий интеллект саноатидаги очиқ ва ёпиқ кодли тизимлар ҳақидаги саволига жавоб берар экан, Сатя Наделла корхоналар ўз тақдирини ўзи назорат қилиши кераклигини таъкидлади. У платформанинг архитектура дизайни ҳар бир моделни бошқасига осон алмаштириш имконини бериши зарурлигини, яни бошқарув механизми моделдан алоҳида туриши шартлигини билдирди.

Айни пайтда Microsoft Copilot бренди остида, жумладан GitHub Copilot кодлаш агентини ҳам ўз ичига олган турли хил бошқарув механизмлари ва сунъий интеллект агентларини сотмоқда. Маълумки, ҳозирги кунда сунъий интеллект соҳасидаги маблағларнинг катта қисми айнан дастурлаш ва кодлаш агентларини яратишга сарфланмоқда.

MicrosoftOpenAIAnthropicСатя НаделлаСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб