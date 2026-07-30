Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтди

·27·Техно
Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтди

Meta раҳбари Марк Зукерберг инвесторлар билан бўлиб ўтган чораклик ҳисобот йиғилишида келгуси беш йил ичида миллиардлаб инсонлар ўзларининг шахсий сунъий интеллект агентларига эга бўлишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу технология фойдаланувчиларнинг мақсадларини тушуниб, уларнинг манфаатларини исталган соҳада 24 соат давомида таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Зукербергнинг фикрича, келажакда бундай агентлар инсонларга молия, саломатлик, шахсий муносабатлар ва уй хўжалигини бошқариш ишларида яқиндан ёрдам беради. Шунингдек, сунъий интеллект билан ўзаро мулоқот жараёнида WhatsApp ва компаниянинг бошқа хабар алмашиш платформалари тобора муҳим аҳамият касб этиб бориши таъкидланди. Хусусан, WhatsApp платформасида Meta AI аллақачон етакчи хизматга айланган.

Бозордаги рақобат ва сунъий интеллект агентлари

Ҳозирги кунда фақат саволларга жавоб бериш билан чекланиб қолмай, балки инсонлар номидан амалий ҳаракатларни бажарувчи сунъий интеллект тизимларини яратишга интилиш фақат Meta'дагина эмас. Google ўзининг қидирув тизимини янгилашда махсус сунъий интеллект агентларини асосий функция сифатида тақдим этган бўлса, Anthropic компаниясининг Claude Коде дастурлаш агенти инженерлар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Шунга қарамай, Meta компанияси ўзининг истиқболли лойиҳаларига улкан маблағ йўналтираётгани сабабли инвесторлар ишончини тўлиқ оқламаётган бўлиши мумкин. Охирги чораклик ҳисобот эълон қилинганидан сўнг Meta акциялари қиймати қарийб 10 фоизга пасайиб кетди. Компаниянинг кенгайтирилган реаллик ва метаверсе лойиҳалари учун масъул бўлган Реалитй Лабс бўлими мазкур чоракда яна қарийб 4,6 миллиард доллар зарар кўрди.

Маблағлар ва инфратузилма харажатлари

Meta компаниясининг сунъий интеллект инфратузилмасига киритаётган сармоялари унинг эркин пул оқимининг кескин камайишига олиб келди. Жорий чоракда компаниянинг эркин пул оқими 784 миллион долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос давридаги 8,55 миллиард долларга нисбатан 91 фоизга камайди. Шунга қарамай, харажатлар ошишда давом этмоқда.

Хусусан, жорий ҳафтада Meta ва BlackRock компаниялари Техас штатининг Эл-Пасо шаҳрида 14 миллиард долларлик маълумотлар марказини қуриш бўйича ҳамкорликни йўлга қўйганини эълон қилди. Зукербергнинг таъкидлашича, интеллектни сотиш тўғридан-тўғри ҳисоблаш қувватини сотишга қараганда юқорироқ фойда келтириши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда Meta томонидан WhatsApp ва Мессенгер платформаларида глобал миқёсда жорий этилган бизнес агентлари миллиондан ортиқ корхоналар томонидан муваффақиятли ўзлаштирилди. Компания раҳбарияти келгуси ойлар ва йилларда яратилаётган шахсий сунъий интеллект агентлари янги даромад манбалари ва маҳсулотларининг пойдеворига айланишига ишонч билдирмоқда.

Марк ЗукербергСунъий интеллектMetaWhatsAppТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб