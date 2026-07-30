Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтди
Meta раҳбари Марк Зукерберг инвесторлар билан бўлиб ўтган чораклик ҳисобот йиғилишида келгуси беш йил ичида миллиардлаб инсонлар ўзларининг шахсий сунъий интеллект агентларига эга бўлишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу технология фойдаланувчиларнинг мақсадларини тушуниб, уларнинг манфаатларини исталган соҳада 24 соат давомида таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Зукербергнинг фикрича, келажакда бундай агентлар инсонларга молия, саломатлик, шахсий муносабатлар ва уй хўжалигини бошқариш ишларида яқиндан ёрдам беради. Шунингдек, сунъий интеллект билан ўзаро мулоқот жараёнида WhatsApp ва компаниянинг бошқа хабар алмашиш платформалари тобора муҳим аҳамият касб этиб бориши таъкидланди. Хусусан, WhatsApp платформасида Meta AI аллақачон етакчи хизматга айланган.
Бозордаги рақобат ва сунъий интеллект агентлариҲозирги кунда фақат саволларга жавоб бериш билан чекланиб қолмай, балки инсонлар номидан амалий ҳаракатларни бажарувчи сунъий интеллект тизимларини яратишга интилиш фақат Meta'дагина эмас. Google ўзининг қидирув тизимини янгилашда махсус сунъий интеллект агентларини асосий функция сифатида тақдим этган бўлса, Anthropic компаниясининг Claude Коде дастурлаш агенти инженерлар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Шунга қарамай, Meta компанияси ўзининг истиқболли лойиҳаларига улкан маблағ йўналтираётгани сабабли инвесторлар ишончини тўлиқ оқламаётган бўлиши мумкин. Охирги чораклик ҳисобот эълон қилинганидан сўнг Meta акциялари қиймати қарийб 10 фоизга пасайиб кетди. Компаниянинг кенгайтирилган реаллик ва метаверсе лойиҳалари учун масъул бўлган Реалитй Лабс бўлими мазкур чоракда яна қарийб 4,6 миллиард доллар зарар кўрди.
Маблағлар ва инфратузилма харажатлариMeta компаниясининг сунъий интеллект инфратузилмасига киритаётган сармоялари унинг эркин пул оқимининг кескин камайишига олиб келди. Жорий чоракда компаниянинг эркин пул оқими 784 миллион долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос давридаги 8,55 миллиард долларга нисбатан 91 фоизга камайди. Шунга қарамай, харажатлар ошишда давом этмоқда.
Хусусан, жорий ҳафтада Meta ва BlackRock компаниялари Техас штатининг Эл-Пасо шаҳрида 14 миллиард долларлик маълумотлар марказини қуриш бўйича ҳамкорликни йўлга қўйганини эълон қилди. Зукербергнинг таъкидлашича, интеллектни сотиш тўғридан-тўғри ҳисоблаш қувватини сотишга қараганда юқорироқ фойда келтириши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда Meta томонидан WhatsApp ва Мессенгер платформаларида глобал миқёсда жорий этилган бизнес агентлари миллиондан ортиқ корхоналар томонидан муваффақиятли ўзлаштирилди. Компания раҳбарияти келгуси ойлар ва йилларда яратилаётган шахсий сунъий интеллект агентлари янги даромад манбалари ва маҳсулотларининг пойдеворига айланишига ишонч билдирмоқда.
…