Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатди

·32·Техно
Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатди

Россиянинг Росатом давлат корпорацияси ядро энергетикаси соҳасида мисли кўрилмаган натижани қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда корхона корпуслари турли босқичларда тайёрланаётган 13 та кичик ядро реакторини ишлаб чиқариш жараёнини амалга оширмоқда. Ушбу ускуналар мамлакатимизда барпо этилаётган кичик қувватли атом электр станцияси ва янги авлод атом музқаярларини жиҳозлаш учун мўлжалланган бўлиб, мазкур кўрсаткич миллий атом саноати тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Росатом раҳбари Алексей Лихачовнинг маълум қилишича, ҳозирги кунда турли босқичлардаги ишлаб чиқариш жараёнида бир йўла ўн учта кичик ядро реакторининг корпуслари турибди. Бундай миқёсдаги параллел ишлаб чиқариш илгари ҳеч қачон кузатилмаган. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби юқори кўрсаткич нафақат технологик имкониятларнинг кенгайганидан, балки глобал миқёсда кичик модулли атом станциялари ва махсус флотга бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради.

Ўзбекистондаги AES лойиҳаси учун муҳим қадам

Ишлаб чиқарилаётган реакторларнинг салмоқли қисми айниқса Ўзбекистон учун муҳим аҳамият касб этади. Хабарда таъкидланишича, ушбу ўн учта реактор корпуси қаторига Ўзбекистонда қурилиши 2026-йилда бошланадиган кичик қувватли атом электр станцияси учун мўлжалланган қурилмалар ҳам киритилган. Бу эса мамлакатимизда амалга оширилаётган йирик энергетика лойиҳасининг моддий-техник базаси амалда шаклланаётганини билдиради.

Кичик қувватли AESлар географик жиҳатдан олис ва марказлашган тармоқларга уланиш имконияти чекланган ҳудудларни барқарор электр энергияси билан таъминлашда энг самарали ечимлардан бири сифатида қаралмоқда. Ўзбекистонда барпо этилаётган станция мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва иқтисодиёт тармоқларини экологик тоза энергия билан таъминлашда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.

Ленинград музқаяри учун ускуналар тайёр

Реакторлар ишлаб чиқариш рекордидан ташқари, Росатом 22220-лойиҳасидаги универсал атом музқаяри бўлган «Ленинград» кемаси учун тўлиқ реактор жиҳозлари мажмуасини тайёрлаб якунлади. "ЗиО-Подолск" машинасозлик заводи РИТМ-200 русумидаги иккинчи реактор қурилмасини ишлаб чиқарди ва шу тариқа кема реактори бўлими учун барча зарур ускуналар тайёр ҳолатга келди.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, РИТМ-200 энг замонавий ядровий қурилма ҳисобланиб, у янги авлод атом музқаярларида кенг қўлланилмоқда. Ушбу технология оғир арктик шароитларда ҳам кемаларнинг муаммосиз ҳаракатланишини ва юқори самарадорлик билан ишлашини таъминлайди. Росатомнинг мазкур ютуқлари глобал атом саноатида етакчи ўринларни сақлаб қолишга хизмат қилмоқда.

РосатомAESЯдро реакториЎзбекистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб