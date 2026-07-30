Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатди
Россиянинг Росатом давлат корпорацияси ядро энергетикаси соҳасида мисли кўрилмаган натижани қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда корхона корпуслари турли босқичларда тайёрланаётган 13 та кичик ядро реакторини ишлаб чиқариш жараёнини амалга оширмоқда. Ушбу ускуналар мамлакатимизда барпо этилаётган кичик қувватли атом электр станцияси ва янги авлод атом музқаярларини жиҳозлаш учун мўлжалланган бўлиб, мазкур кўрсаткич миллий атом саноати тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Росатом раҳбари Алексей Лихачовнинг маълум қилишича, ҳозирги кунда турли босқичлардаги ишлаб чиқариш жараёнида бир йўла ўн учта кичик ядро реакторининг корпуслари турибди. Бундай миқёсдаги параллел ишлаб чиқариш илгари ҳеч қачон кузатилмаган. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби юқори кўрсаткич нафақат технологик имкониятларнинг кенгайганидан, балки глобал миқёсда кичик модулли атом станциялари ва махсус флотга бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради.
Ўзбекистондаги AES лойиҳаси учун муҳим қадамИшлаб чиқарилаётган реакторларнинг салмоқли қисми айниқса Ўзбекистон учун муҳим аҳамият касб этади. Хабарда таъкидланишича, ушбу ўн учта реактор корпуси қаторига Ўзбекистонда қурилиши 2026-йилда бошланадиган кичик қувватли атом электр станцияси учун мўлжалланган қурилмалар ҳам киритилган. Бу эса мамлакатимизда амалга оширилаётган йирик энергетика лойиҳасининг моддий-техник базаси амалда шаклланаётганини билдиради.
Кичик қувватли AESлар географик жиҳатдан олис ва марказлашган тармоқларга уланиш имконияти чекланган ҳудудларни барқарор электр энергияси билан таъминлашда энг самарали ечимлардан бири сифатида қаралмоқда. Ўзбекистонда барпо этилаётган станция мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва иқтисодиёт тармоқларини экологик тоза энергия билан таъминлашда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.
Ленинград музқаяри учун ускуналар тайёрРеакторлар ишлаб чиқариш рекордидан ташқари, Росатом 22220-лойиҳасидаги универсал атом музқаяри бўлган «Ленинград» кемаси учун тўлиқ реактор жиҳозлари мажмуасини тайёрлаб якунлади. "ЗиО-Подолск" машинасозлик заводи РИТМ-200 русумидаги иккинчи реактор қурилмасини ишлаб чиқарди ва шу тариқа кема реактори бўлими учун барча зарур ускуналар тайёр ҳолатга келди.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, РИТМ-200 энг замонавий ядровий қурилма ҳисобланиб, у янги авлод атом музқаярларида кенг қўлланилмоқда. Ушбу технология оғир арктик шароитларда ҳам кемаларнинг муаммосиз ҳаракатланишини ва юқори самарадорлик билан ишлашини таъминлайди. Росатомнинг мазкур ютуқлари глобал атом саноатида етакчи ўринларни сақлаб қолишга хизмат қилмоқда.
…