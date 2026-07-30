ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқарди

·32·Техно
ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқарди

Ixbt.com маълумотига кўра, ЛГ Продуктион Энгинееринг Ресеарч Институте (ЛГ PRИ) юқори аниқликдаги тўғридан-тўғри лазерли литография (Ласер Директ Имагинг, ЛДИ) тизимининг тижорат савдосини расман бошлади. Мазкур илғор қурилманинг дастлабки харидорлари қаторидан ЛГ Иннотек ҳамда хорижий босма платалар ишлаб чиқарувчи компаниялардан бири жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технологик қурилманинг бозор нархи тахминан 2 миллион долларни ташкил этади. ЛГ вакилларининг таъкидлашича, тизим яқиндагина оммавий ишлаб чиқариш босқичига чиққанига қарамамай, компания аллақачон янги мижозлар билан фаол музокаралар олиб бормоқда ва қатор қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқда.

Фотошаблонлардан тўлиқ воз кечиш

Мазкур ишланманинг энг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, у анъанавий фотошаблонлардан бутунлай воз кечиш имконини беради. Уларнинг ўрнига керакли расм тўғридан-тўғри ультрабинафша лазер ёрдамида шакллантирилиб, схема бевосита заготовка юзасига туширилади.

Бундай ёндашув ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш вақтини сезиларли даражада қисқартиради, маҳсулот конструкциясига ўзгартиришлар киритиш жараёнини соддалаштиради. Шунингдек, айниқса кичик партиялардаги маҳсулотларни чиқаришда харажатларни камайтиришга ёрдам беради.

Техник имкониятлар ва аниқлик

ЛГ маълумотларига кўра, мазкур тизим ўлчами 1,5 дан 3 микрометргача бўлган элементларни яратиш қувватига эга. Ишлаш аниқлигини янада ошириш мақсадида қурилма РТАК (Реал-Тиме Активе Компенсатион) номли махсус технология билан жиҳозланган бўлиб, у экспозиция жараёнида материалнинг мумкин бўлган деформацияларини реал вақт режимида кузатиб боради ва компенсация қилади.

Бу эса ўлчами 600 × 600 миллиметргача бўлган йирик ўлчамли подложкалар билан ишлаш имконини беради. Янги қурилма замонавий яримўтказгичли тагликлар ва бирикмаларни тақсимлаш қатламларини (РДЛ) ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, анъанавий босма платалардан тортиб кремний пластиналар ва истиқболли шиша тагликларгача бўлган турли материалларни қўллаб-қувватлайди.

ЛГЛитографияТехнологияларЯримўтказгичларИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиMicrosoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб