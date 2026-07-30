ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқарди
Ixbt.com маълумотига кўра, ЛГ Продуктион Энгинееринг Ресеарч Институте (ЛГ PRИ) юқори аниқликдаги тўғридан-тўғри лазерли литография (Ласер Директ Имагинг, ЛДИ) тизимининг тижорат савдосини расман бошлади. Мазкур илғор қурилманинг дастлабки харидорлари қаторидан ЛГ Иннотек ҳамда хорижий босма платалар ишлаб чиқарувчи компаниялардан бири жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технологик қурилманинг бозор нархи тахминан 2 миллион долларни ташкил этади. ЛГ вакилларининг таъкидлашича, тизим яқиндагина оммавий ишлаб чиқариш босқичига чиққанига қарамамай, компания аллақачон янги мижозлар билан фаол музокаралар олиб бормоқда ва қатор қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Фотошаблонлардан тўлиқ воз кечишМазкур ишланманинг энг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, у анъанавий фотошаблонлардан бутунлай воз кечиш имконини беради. Уларнинг ўрнига керакли расм тўғридан-тўғри ультрабинафша лазер ёрдамида шакллантирилиб, схема бевосита заготовка юзасига туширилади.
Бундай ёндашув ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш вақтини сезиларли даражада қисқартиради, маҳсулот конструкциясига ўзгартиришлар киритиш жараёнини соддалаштиради. Шунингдек, айниқса кичик партиялардаги маҳсулотларни чиқаришда харажатларни камайтиришга ёрдам беради.
Техник имкониятлар ва аниқликЛГ маълумотларига кўра, мазкур тизим ўлчами 1,5 дан 3 микрометргача бўлган элементларни яратиш қувватига эга. Ишлаш аниқлигини янада ошириш мақсадида қурилма РТАК (Реал-Тиме Активе Компенсатион) номли махсус технология билан жиҳозланган бўлиб, у экспозиция жараёнида материалнинг мумкин бўлган деформацияларини реал вақт режимида кузатиб боради ва компенсация қилади.
Бу эса ўлчами 600 × 600 миллиметргача бўлган йирик ўлчамли подложкалар билан ишлаш имконини беради. Янги қурилма замонавий яримўтказгичли тагликлар ва бирикмаларни тақсимлаш қатламларини (РДЛ) ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, анъанавий босма платалардан тортиб кремний пластиналар ва истиқболли шиша тагликларгача бўлган турли материалларни қўллаб-қувватлайди.
…