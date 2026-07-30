Amazon компаниясига қарашли Зоох роботаксилари учун пуллик хизматни бошлайди
Amazon компаниясига тегишли Зоох автоном транспорт технологиялари ишлаб чиқарувчиси АҚШ федерал тартибга солувчи органидан ўзининг махсус лойиҳалаштирилган роботаксиларида йўловчилардан ҳақ олиш имконини берувчи муҳим рухсатномани қўлга киритди.
Amazon компаниясига тегишли бўлган автоном транспорт технологиялари ишлаб чиқарувчиси Зоох АҚШ федерал тартибга солувчи органидан ўзининг махсус лойиҳалаштирилган роботаксиларида йўловчилардан ҳақ олиш имконини берувчи муҳим рухсатномани қўлга киритди. Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) томонидан эълон қилинган мазкур вақтинчалик истисно компаниянинг тижорат автопилот хизматини йўлга қўйиш йўлидаги сўнгги тўсиқлардан бирини бартараф этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри ва расмий федерал манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Зоох томонидан махсус қурилган автомобиллар анъанавий автомобилларга хос бўлган кўплаб бошқарув элементларига эга эмас. Жумладан, ушбу автоном машиналарда рул чамбарагагиси ҳам, печка педаллари ҳам кўзда тутилмаган. Шу сабабли бошқарма компанияга шамол ойнасини муздан тушириш ва енгил автомобил тормоз тизимларига оид талабларни ўз ичига олган саккизта федерал моторли транспорт воситалари хавфсизлиги стандартларидан вақтинчалик озод этилишини тақдим этди.
Рухсатнома шартлари ва чекловларБундан бир йил муқаддам НҲТСА компанияга Сан-Франциско ва Лас-Вегас каби шаҳарларнинг жамоат йўлларида синовлар ўтказиш ҳамда йўловчиларга бепул сафарлар тақдим этиш имконини берувчи рухсатнома берган эди. Бироқ ўша пайтда Зоох ушбу хизмат учун мижозлардан пул ундириш ҳуқуқига эга эмас эди. Янги берилган истисно эса қатъий хавфсизлик чекловлари ва назорат механизмлари билан бирга келмоқда.
Ушбу рухсатномага кўра, Зоох тижорат парки икки йил давомида йилига кўпи билан 2500 та автомобил билан чекланади. Шунингдек, компания технология ривожланиб бориши билан ўзгариб борадиган кучайтирилган ва мослашувчан назорат тузилмасига бўйсуниши шарт. Зоох вакили берган маълумотга қараганда, компания ўз хизматлари учун ҳақ олишни биринчи бўлиб Лас-Вегас шаҳрида бошлайди.
Келгусидаги режалар ва раҳбарлар фикриЛас-Вегасдан сўнг, компания тижоратлаштириш бўйича штат даражасидаги талабларни бажаргани сари қўшимча бозорларга чиқишни режалаштирмоқда. Бироқ штаб-квартираси жойлашган ва автоном транспорт воситаларини синовдан ўтказиб келаётган Калифорния штатида Зоох ҳали ҳам штат Жамоат хўжалиги комиссияси ҳамда Моторли транспорт департаментидан ҳайдовчисиз фойдаланиш рухсатномаларини олиши зарур бўлади.
Зоох бош директори Аича Эванс ушбу кун компания ва автоном ҳаракатчанлик келажаги учун муҳим босқич эканини алоҳида таъкидлади. “Биз НҲТСА томонидан махсус қурилган роботакси учун илк тижорат истисносини олганимиздан шарафланамиз, бу бизга хизматларимиз учун ҳақ олишни бошлаш ва автоном такси хизматларини бошқа жамоаларга ҳам етказиш йўлида яна бир қадам ташлаш имконини беради,” деди у ўз баёнотида.
…