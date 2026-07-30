Amazon компаниясига қарашли Зоох роботаксилари учун пуллик хизматни бошлайди

·31·Техно
Amazon компаниясига қарашли Зоох роботаксилари учун пуллик хизматни бошлайди
Қисқача

Amazon компаниясига тегишли Зоох автоном транспорт технологиялари ишлаб чиқарувчиси АҚШ федерал тартибга солувчи органидан ўзининг махсус лойиҳалаштирилган роботаксиларида йўловчилардан ҳақ олиш имконини берувчи муҳим рухсатномани қўлга киритди.

Amazon компаниясига тегишли бўлган автоном транспорт технологиялари ишлаб чиқарувчиси Зоох АҚШ федерал тартибга солувчи органидан ўзининг махсус лойиҳалаштирилган роботаксиларида йўловчилардан ҳақ олиш имконини берувчи муҳим рухсатномани қўлга киритди. Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) томонидан эълон қилинган мазкур вақтинчалик истисно компаниянинг тижорат автопилот хизматини йўлга қўйиш йўлидаги сўнгги тўсиқлардан бирини бартараф этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри ва расмий федерал манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Зоох томонидан махсус қурилган автомобиллар анъанавий автомобилларга хос бўлган кўплаб бошқарув элементларига эга эмас. Жумладан, ушбу автоном машиналарда рул чамбарагагиси ҳам, печка педаллари ҳам кўзда тутилмаган. Шу сабабли бошқарма компанияга шамол ойнасини муздан тушириш ва енгил автомобил тормоз тизимларига оид талабларни ўз ичига олган саккизта федерал моторли транспорт воситалари хавфсизлиги стандартларидан вақтинчалик озод этилишини тақдим этди.

Рухсатнома шартлари ва чекловлар

Бундан бир йил муқаддам НҲТСА компанияга Сан-Франциско ва Лас-Вегас каби шаҳарларнинг жамоат йўлларида синовлар ўтказиш ҳамда йўловчиларга бепул сафарлар тақдим этиш имконини берувчи рухсатнома берган эди. Бироқ ўша пайтда Зоох ушбу хизмат учун мижозлардан пул ундириш ҳуқуқига эга эмас эди. Янги берилган истисно эса қатъий хавфсизлик чекловлари ва назорат механизмлари билан бирга келмоқда.

Ушбу рухсатномага кўра, Зоох тижорат парки икки йил давомида йилига кўпи билан 2500 та автомобил билан чекланади. Шунингдек, компания технология ривожланиб бориши билан ўзгариб борадиган кучайтирилган ва мослашувчан назорат тузилмасига бўйсуниши шарт. Зоох вакили берган маълумотга қараганда, компания ўз хизматлари учун ҳақ олишни биринчи бўлиб Лас-Вегас шаҳрида бошлайди.

Келгусидаги режалар ва раҳбарлар фикри

Лас-Вегасдан сўнг, компания тижоратлаштириш бўйича штат даражасидаги талабларни бажаргани сари қўшимча бозорларга чиқишни режалаштирмоқда. Бироқ штаб-квартираси жойлашган ва автоном транспорт воситаларини синовдан ўтказиб келаётган Калифорния штатида Зоох ҳали ҳам штат Жамоат хўжалиги комиссияси ҳамда Моторли транспорт департаментидан ҳайдовчисиз фойдаланиш рухсатномаларини олиши зарур бўлади.

Зоох бош директори Аича Эванс ушбу кун компания ва автоном ҳаракатчанлик келажаги учун муҳим босқич эканини алоҳида таъкидлади. “Биз НҲТСА томонидан махсус қурилган роботакси учун илк тижорат истисносини олганимиздан шарафланамиз, бу бизга хизматларимиз учун ҳақ олишни бошлаш ва автоном такси хизматларини бошқа жамоаларга ҳам етказиш йўлида яна бир қадам ташлаш имконини беради,” деди у ўз баёнотида.

ЗоохРоботаксиAmazonАвтоном транспортТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди