Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилди

·24·Техно
Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

Лондонда жойлашган Инфорсер компанияси кичик бизнес субектларига киберхавфсизлик ва сунъий интеллект хавф-хатарларига қарши курашишда ёрдам бериш мақсадида ўтказилган К серияли молиялаштириш раундида Инсигҳт Партнерс бошчилигида 50 миллион доллар маблағ тўплади. Сўнгги 18 ой ичида компания кетма-кет учта раундда жами 110 миллион доллар маблағ жалб етишга муваффақ бўлди ва бизнес йилига 300 фоизлик ўсиш суръатини қайд етмоқда.

Лондоннинг Инфорсер компанияси кичик бизнес субъектларига замонавий сунъий интеллект ва киберхавфсизлик хавф-хатарларига қарши курашишда кўмаклашиш мақсадида ўтказилган К серияли молиялаштириш раундида Инсигҳт Партнерс бошчилигида 50 миллион доллар маблағ тўплади. Ушбу инвестиция аксарият кичик корхоналарнинг ўз IT бўлимини сақлаб қолишга қурби етмагани сабабли аутсорсинг хизматларига, яни бошқариладиган хизмат кўрсатувчи провайдерларга (МСП) бўлган талаб кескин ортиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Инфорсер айнан шундай провайдерлар учун мўлжалланган дастурий таъминотни ишлаб чиқади. Ушбу платформа орқали мутахассислар ўзларининг кичик ва ўрта бизнес мижозларининг Microsoft 365 ёзувларини ягона марказдан туриб самарали бошқариш имкониятига эга бўладилар. Бугунги кунда киберхавфсизлик ва сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши ички IT жараёнларини мураккаблаштириб юборгани боис, кўплаб компаниялар айнан шундай ташқи экспертлар ёрдамига таянмоқда.

Молиявий ўсиш ва тезкор қадамлар

Сўнгги 18 ой ичида Инфорсер кетма-кет учта раундда жами 110 миллион доллар маблағ жалб этишга муваффақ бўлди. Компаниянинг бош директори ва ҳаммуассисининг сўзларига кўра, бизнес йилига 300 фоизлик ўсиш суръатини қайд этмоқда. Б серияли ва К серияли раундлар орасида компаниянинг қиймати икки баравар ошган, бироқ аниқ рақамлар ошкор этилмаган. Қисқа фурсат ичида амалга оширилган бу каби молиялаштириш раундлари киберхавфрлар ҳамда сунъий интеллектнинг мисли кўрилмаган тезликда ўзгариб бораётгани билан изоҳланади.

2023-йилда ўз фаолиятини бошлаган стартап капиталнинг катта қисмини маҳсулотларни ривожлантиришга йўналтирди. Хусусан, ходимларнинг компания қурилмаларида рухсатсиз сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишини аниқловчи Шадов AI функцияси ҳамда хавфларни реал вақт режимида қайд этувчи воситалар ишлаб чиқилди. Киберхавфсизлик бугунги кунда энг жиддий муаммолардан бирига айланган бўлиб, ҳужумлар эндиликда ойлар давомида режалаштирилмай, балки дақиқалар ичида амалга оширилмоқда.

Янги таҳдидлар ва келгусидаги режалар

Ҳужумчилар нишонга олинадиган объектларни таҳлил қилиш ҳамда янада ишонтирарли фирибгарлик хатларини (пҳишинг) ёзиш учун кенгайтирилган тил моделларидан (LLM) фойдаланмоқда. Бу эса кичик бизнес субъектлари илгари ҳеч қачон кузатилмаган автоматлаштирилган ва кенг кўламли хавфларга дуч келаётганини англатади. Шунингдек, хакерлардан ташқари компания маълумотларини ҳимоя қилиш ҳамда бизнесда сунъий интеллект агентларидан фойдаланишни тартибга солиш масалалари ҳам долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги кунда Инфорсер АҚШ бозорида ўз ўрнини янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Янги маҳсулотларнинг жорий этилиши бизнес моделининг ҳам бироз ўзгаришига олиб келди. Агар аввалги 365 Манагер мижозлар сонига қараб баҳоланган бўлса, эндиликда таҳдидларни аниқлаш воситаси учун фойдаланувчига асосланган моделга ўтилмоқда. Келгусида платформага сунъий интеллект имкониятлари қўшилиши билан токен ёки истеъмолга асосланган нарх сиёсати ҳам жорий этилиши мумкин.

Компания вакилларининг таъкидлашича, улар асосан Microsoft пакетлари билан ишлашга эътибор қаратишда давом этади. Microsoft ўз маҳсулотларини асосан йирик корхоналарга мўлжаллаб яратгани боис, кичикроқ ва сегментлашган мижозларга хизмат кўрсатишда ихтисослашган вендорлар учун кенг имкониятлар мавжуд. Инфорсер ўзини Microsoft билан рақобатчи эмас, балки уни тўлдирувчи ҳамкор сифатида кўради.

ИнфорсерКиберхавфсизликСунъий интеллектИнвестицияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаАҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди