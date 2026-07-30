Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилди
Лондонда жойлашган Инфорсер компанияси кичик бизнес субектларига киберхавфсизлик ва сунъий интеллект хавф-хатарларига қарши курашишда ёрдам бериш мақсадида ўтказилган К серияли молиялаштириш раундида Инсигҳт Партнерс бошчилигида 50 миллион доллар маблағ тўплади. Сўнгги 18 ой ичида компания кетма-кет учта раундда жами 110 миллион доллар маблағ жалб етишга муваффақ бўлди ва бизнес йилига 300 фоизлик ўсиш суръатини қайд етмоқда.
Лондоннинг Инфорсер компанияси кичик бизнес субъектларига замонавий сунъий интеллект ва киберхавфсизлик хавф-хатарларига қарши курашишда кўмаклашиш мақсадида ўтказилган К серияли молиялаштириш раундида Инсигҳт Партнерс бошчилигида 50 миллион доллар маблағ тўплади. Ушбу инвестиция аксарият кичик корхоналарнинг ўз IT бўлимини сақлаб қолишга қурби етмагани сабабли аутсорсинг хизматларига, яни бошқариладиган хизмат кўрсатувчи провайдерларга (МСП) бўлган талаб кескин ортиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Инфорсер айнан шундай провайдерлар учун мўлжалланган дастурий таъминотни ишлаб чиқади. Ушбу платформа орқали мутахассислар ўзларининг кичик ва ўрта бизнес мижозларининг Microsoft 365 ёзувларини ягона марказдан туриб самарали бошқариш имкониятига эга бўладилар. Бугунги кунда киберхавфсизлик ва сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши ички IT жараёнларини мураккаблаштириб юборгани боис, кўплаб компаниялар айнан шундай ташқи экспертлар ёрдамига таянмоқда.
Молиявий ўсиш ва тезкор қадамларСўнгги 18 ой ичида Инфорсер кетма-кет учта раундда жами 110 миллион доллар маблағ жалб этишга муваффақ бўлди. Компаниянинг бош директори ва ҳаммуассисининг сўзларига кўра, бизнес йилига 300 фоизлик ўсиш суръатини қайд этмоқда. Б серияли ва К серияли раундлар орасида компаниянинг қиймати икки баравар ошган, бироқ аниқ рақамлар ошкор этилмаган. Қисқа фурсат ичида амалга оширилган бу каби молиялаштириш раундлари киберхавфрлар ҳамда сунъий интеллектнинг мисли кўрилмаган тезликда ўзгариб бораётгани билан изоҳланади.
2023-йилда ўз фаолиятини бошлаган стартап капиталнинг катта қисмини маҳсулотларни ривожлантиришга йўналтирди. Хусусан, ходимларнинг компания қурилмаларида рухсатсиз сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишини аниқловчи Шадов AI функцияси ҳамда хавфларни реал вақт режимида қайд этувчи воситалар ишлаб чиқилди. Киберхавфсизлик бугунги кунда энг жиддий муаммолардан бирига айланган бўлиб, ҳужумлар эндиликда ойлар давомида режалаштирилмай, балки дақиқалар ичида амалга оширилмоқда.
Янги таҳдидлар ва келгусидаги режаларҲужумчилар нишонга олинадиган объектларни таҳлил қилиш ҳамда янада ишонтирарли фирибгарлик хатларини (пҳишинг) ёзиш учун кенгайтирилган тил моделларидан (LLM) фойдаланмоқда. Бу эса кичик бизнес субъектлари илгари ҳеч қачон кузатилмаган автоматлаштирилган ва кенг кўламли хавфларга дуч келаётганини англатади. Шунингдек, хакерлардан ташқари компания маълумотларини ҳимоя қилиш ҳамда бизнесда сунъий интеллект агентларидан фойдаланишни тартибга солиш масалалари ҳам долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.
Ҳозирги кунда Инфорсер АҚШ бозорида ўз ўрнини янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Янги маҳсулотларнинг жорий этилиши бизнес моделининг ҳам бироз ўзгаришига олиб келди. Агар аввалги 365 Манагер мижозлар сонига қараб баҳоланган бўлса, эндиликда таҳдидларни аниқлаш воситаси учун фойдаланувчига асосланган моделга ўтилмоқда. Келгусида платформага сунъий интеллект имкониятлари қўшилиши билан токен ёки истеъмолга асосланган нарх сиёсати ҳам жорий этилиши мумкин.
Компания вакилларининг таъкидлашича, улар асосан Microsoft пакетлари билан ишлашга эътибор қаратишда давом этади. Microsoft ўз маҳсулотларини асосан йирик корхоналарга мўлжаллаб яратгани боис, кичикроқ ва сегментлашган мижозларга хизмат кўрсатишда ихтисослашган вендорлар учун кенг имкониятлар мавжуд. Инфорсер ўзини Microsoft билан рақобатчи эмас, балки уни тўлдирувчи ҳамкор сифатида кўради.
…