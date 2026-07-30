АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилди
АҚШдаги инфратузилма лойиҳаларининг ҳуқуқий мувофиқлигини таъминлашга ихтисослашган Дили номли сунъий интеллект компанияси Сериес А раундида 15 миллион доллар инвестиция жалб қилганини еълон қилди. Мазкур молиялаштириш босқичи аввалроқ амалга оширилган 6,7 миллион долларлик сеед раунди ортидан келиб чиқди ва компаниянинг умумий жалб етилган капитали 21,7 миллион долларга етди.
Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш кўлами кенгайиб бораётган бир пайтда, маълумотлар марказлари ва энергетика инфратузилмасини барпо этиш ишлари ҳам жадал тус олмоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилиш ва инфратузилма лойиҳаларининг ўзи ҳам сунъий интеллект ёрдамига муҳтож бўлмоқда. АҚШдаги инфратузилма лойиҳаларининг ҳуқуқий мувофиқлигини таъминлашга ихтисослашган Дили номли сунъий интеллект компанияси Сериес А раундида 15 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиялаштириш босқичи аввалроқ амалга оширилган 6,7 миллион долларлик сеед (бошланғич) раунди ортидан келиб чиқди ва бунинг натижасида компаниянинг умумий жалб этилган капитали 21,7 миллион долларга етди. Сериес А раундига Хосла Вентурес бошчилик қилди, шунингдек, унинг доирасида Аллианз, Ребел Фунд, Брикк анд Мортар Вентурес вакили Даррен Bechtel ҳамда Й Комбинатор раҳбари Гарри Тан каби инвесторлар иштирок этди. Дили аввалроқ Й Комбинаторнинг 2023-йил ёзги дастури иштирокчиси бўлган.
Мураккаб қоидалар ва сунъий интеллект ечимиБугунги кунда бизнес учун мувофиқликни текшириш бўйича сунъий интеллект хизматларини таклиф этувчи стартаплар кўп. Бироқ Дили компанияси айниқса федерал молиялаштириш оладиган қурилиш лойиҳаларининг мураккаб қоидалар тизимига эътибор қаратади. Компания асосчиси ва бош директори Ананд Чатурведининг таъкидлашича, ишчиларнинг иш ҳақи ставкаларини белоловчи Давис-Бакон қоидалари, шунингдек, тоза энергия лойиҳаларига тааллуқли ПВА қоидалари ва ЭПА талаблари шулар жумласидандир.
Бундай ўзаро боғланган талаблар мажбуриятини бажаришда кичик хатолар ҳам миллионлаб долларлик жарималарга олиб келиши мумкин. Чатурведининг сўзларига кўра, маълумотларни фақат танлаб текшириш ўрнига, улар келиб тушиши биланоқ барча маълумотларни бир вақтнинг ўзида текшириб бориш жуда муҳимдир. Юқори хатарлар туфайли ишончлилик биринчи ўринда туради ва Дили архитектураси LLM моделлари хатоларининг якуний маҳсулотга таъсир қилишининг олдини олади.
Амалиётдаги натижаларЗамонавий сунъий интеллект моделлари фақатгина тузилмаган ҳужжатларни тартибли маълумотларга айлантирувчи маълумотлар қатламида қўлланилади. Шундан сўнг детерминистик тизим маълумотларни мураккаб, бироқ ўзгармас мувофиқлик қоидаларига мувофиқ саралайди. Натижада, авваллари бир кун вақт оладиган вазифани эндиликда бир неча дақиқада бажариш мумкин бўлиб, компания ички ҳужжатлари ҳамда пудратчилар маълумотларини ўз ичига олган қамров таъминланади.
Ҳозирги кунда Дили дастурий таъминоти ишлаб чиқариш корхоналаридан тортиб маълумотлар марказларигача бўлган тахминан 700 та лойиҳада амалда қўлланилмоқда. Чатурведининг маълум қилишича, лойиҳаларнинг ярмига яқини мазкур дастурдан мустақил восита сифатида фойдаланаётган бўлса, қолган ярми мувофиқлик жараёнини тўлиқ шартнома асосида компаниянинг ўзига топширган. Гарчи Дили ҳар икки модел бўлиб ишлай олса-да, келгусида саноат кўпроқ дастурий таъминот моделига ўтиши кутилмоқда.
…