АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилди

·20·Техно
АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилди
Қисқача

АҚШдаги инфратузилма лойиҳаларининг ҳуқуқий мувофиқлигини таъминлашга ихтисослашган Дили номли сунъий интеллект компанияси Сериес А раундида 15 миллион доллар инвестиция жалб қилганини еълон қилди. Мазкур молиялаштириш босқичи аввалроқ амалга оширилган 6,7 миллион долларлик сеед раунди ортидан келиб чиқди ва компаниянинг умумий жалб етилган капитали 21,7 миллион долларга етди.

Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш кўлами кенгайиб бораётган бир пайтда, маълумотлар марказлари ва энергетика инфратузилмасини барпо этиш ишлари ҳам жадал тус олмоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилиш ва инфратузилма лойиҳаларининг ўзи ҳам сунъий интеллект ёрдамига муҳтож бўлмоқда. АҚШдаги инфратузилма лойиҳаларининг ҳуқуқий мувофиқлигини таъминлашга ихтисослашган Дили номли сунъий интеллект компанияси Сериес А раундида 15 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиялаштириш босқичи аввалроқ амалга оширилган 6,7 миллион долларлик сеед (бошланғич) раунди ортидан келиб чиқди ва бунинг натижасида компаниянинг умумий жалб этилган капитали 21,7 миллион долларга етди. Сериес А раундига Хосла Вентурес бошчилик қилди, шунингдек, унинг доирасида Аллианз, Ребел Фунд, Брикк анд Мортар Вентурес вакили Даррен Bechtel ҳамда Й Комбинатор раҳбари Гарри Тан каби инвесторлар иштирок этди. Дили аввалроқ Й Комбинаторнинг 2023-йил ёзги дастури иштирокчиси бўлган.

Мураккаб қоидалар ва сунъий интеллект ечими

Бугунги кунда бизнес учун мувофиқликни текшириш бўйича сунъий интеллект хизматларини таклиф этувчи стартаплар кўп. Бироқ Дили компанияси айниқса федерал молиялаштириш оладиган қурилиш лойиҳаларининг мураккаб қоидалар тизимига эътибор қаратади. Компания асосчиси ва бош директори Ананд Чатурведининг таъкидлашича, ишчиларнинг иш ҳақи ставкаларини белоловчи Давис-Бакон қоидалари, шунингдек, тоза энергия лойиҳаларига тааллуқли ПВА қоидалари ва ЭПА талаблари шулар жумласидандир.

Бундай ўзаро боғланган талаблар мажбуриятини бажаришда кичик хатолар ҳам миллионлаб долларлик жарималарга олиб келиши мумкин. Чатурведининг сўзларига кўра, маълумотларни фақат танлаб текшириш ўрнига, улар келиб тушиши биланоқ барча маълумотларни бир вақтнинг ўзида текшириб бориш жуда муҳимдир. Юқори хатарлар туфайли ишончлилик биринчи ўринда туради ва Дили архитектураси LLM моделлари хатоларининг якуний маҳсулотга таъсир қилишининг олдини олади.

Амалиётдаги натижалар

Замонавий сунъий интеллект моделлари фақатгина тузилмаган ҳужжатларни тартибли маълумотларга айлантирувчи маълумотлар қатламида қўлланилади. Шундан сўнг детерминистик тизим маълумотларни мураккаб, бироқ ўзгармас мувофиқлик қоидаларига мувофиқ саралайди. Натижада, авваллари бир кун вақт оладиган вазифани эндиликда бир неча дақиқада бажариш мумкин бўлиб, компания ички ҳужжатлари ҳамда пудратчилар маълумотларини ўз ичига олган қамров таъминланади.

Ҳозирги кунда Дили дастурий таъминоти ишлаб чиқариш корхоналаридан тортиб маълумотлар марказларигача бўлган тахминан 700 та лойиҳада амалда қўлланилмоқда. Чатурведининг маълум қилишича, лойиҳаларнинг ярмига яқини мазкур дастурдан мустақил восита сифатида фойдаланаётган бўлса, қолган ярми мувофиқлик жараёнини тўлиқ шартнома асосида компаниянинг ўзига топширган. Гарчи Дили ҳар икки модел бўлиб ишлай олса-да, келгусида саноат кўпроқ дастурий таъминот моделига ўтиши кутилмоқда.

Суний интеллектИнфратузилмаИнвестицияДастурий таминотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаАҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди