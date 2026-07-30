Spotify иловасида югуриш ихлосмандлари учун янги режим ишга тушди

·33·Техно
Spotify иловасида югуриш ихлосмандлари учун янги режим ишга тушди
Қисқача

Стриминг платформаси Spotify мобил иловасига югуришни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун махсус янги режим қўшилди. Ушбу функсия машғулот темпига ва шахсий афзалликларга қараб қўшиқларни танлаб беради ҳамда югуриш босқичларини бошқаришда ёрдам беради. Янги режимдан фойдаланиш имконияти фақат пуллик Премиум обуначилар учун яратилган бўлиб, уни иловадаги Фитнесс Ҳуб бўлимидан топиш мумкин.

Машҳур стриминг платформаси Spotify ўзининг мобил иловасига югуришни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун махсус янги режимни қўшди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция машғулот темпига ва шахсий афзалликларга қараб қўшиқларни танлаб беради ҳамда югуриш босқичларини бошқаришда ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги югуриш режимидан фойдаланиш имконияти фақат пуллик Премиум обуначилар учун яратилган бўлиб, уни иловадаги Фитнесс Ҳуб бўлимидан топиш мумкин. Бунда фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган 25 та тайёр пресетс вариантларидан бирини танлашлари ёки машғулот турини ўзлари белгилашлари мумкин.

Машғулотларни шахсийлаштириш имкониятлари

Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги машғулот турларини танлашлари мумкин:

  • Интервал югуриш
  • Барқарор темпдаги югуриш
  • Пирамида усулидаги машғулотлар
Шунингдек, созламалар орқали машғулот давомийлигини, дақиқадаги зарбалар сонини (BPМ) ва тингланадиган мусиқа турини тўлиқ мослаштириш имконияти мавжуд. Мусиқа чалишдан ташқари, мазкур режим югуришнинг турли босқичлари учун махсус овозли эслатмаларни ҳам яратиб беришга қодир.

Сунъий интеллект ва келиб чиқиш тарихи

Маълум қилинишича, ушбу янги режим Spotify сўнгги бир йил давомида синовдан ўтказиб келаётган сунъий интеллект технологияларига асосланади. Стриминг хизмати кўплаб фойдаланувчилар фитнесс ва машғулотлар учун сунъий интеллект ёрдамида плейлистлар тузишаётганини кузатиб, айнан шу кузатишлар илҳоми остида мазкур югуриш режимини яратганини таъкидлади.

Эслатиб ўтамиз, йил бошида компания машҳур Пелотон фитнес қурилмалари ишлаб чиқарувчиси билан ҳамкорликда махсус фитнес контентини тақдим этган эди. Бироқ страва иловаси ўзининг Рекорд функциясида Spotify интеграциясини тўхтатганидан бир неча ой ўтиб ушбу янгилик тақдим этилиши эътиборга молик.

Ҳозирча фақат инглиз тилида ишлайдиган янги югуриш режими чоршанба кунидан бошлаб АҚШ, Канада, Буюк Британия, Ирландия, Австралия, Янги Зеландия ва Швециядаги iOS фойдаланувчилари учун мавжуд бўлди.

SpotifyМусиқаТехнологияларФитнессИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди