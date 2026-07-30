Spotify иловасида югуриш ихлосмандлари учун янги режим ишга тушди
Стриминг платформаси Spotify мобил иловасига югуришни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун махсус янги режим қўшилди. Ушбу функсия машғулот темпига ва шахсий афзалликларга қараб қўшиқларни танлаб беради ҳамда югуриш босқичларини бошқаришда ёрдам беради. Янги режимдан фойдаланиш имконияти фақат пуллик Премиум обуначилар учун яратилган бўлиб, уни иловадаги Фитнесс Ҳуб бўлимидан топиш мумкин.
Машҳур стриминг платформаси Spotify ўзининг мобил иловасига югуришни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун махсус янги режимни қўшди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция машғулот темпига ва шахсий афзалликларга қараб қўшиқларни танлаб беради ҳамда югуриш босқичларини бошқаришда ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги югуриш режимидан фойдаланиш имконияти фақат пуллик Премиум обуначилар учун яратилган бўлиб, уни иловадаги Фитнесс Ҳуб бўлимидан топиш мумкин. Бунда фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган 25 та тайёр пресетс вариантларидан бирини танлашлари ёки машғулот турини ўзлари белгилашлари мумкин.
Машғулотларни шахсийлаштириш имкониятлариФойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги машғулот турларини танлашлари мумкин:
- Интервал югуриш
- Барқарор темпдаги югуриш
- Пирамида усулидаги машғулотлар
Сунъий интеллект ва келиб чиқиш тарихиМаълум қилинишича, ушбу янги режим Spotify сўнгги бир йил давомида синовдан ўтказиб келаётган сунъий интеллект технологияларига асосланади. Стриминг хизмати кўплаб фойдаланувчилар фитнесс ва машғулотлар учун сунъий интеллект ёрдамида плейлистлар тузишаётганини кузатиб, айнан шу кузатишлар илҳоми остида мазкур югуриш режимини яратганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, йил бошида компания машҳур Пелотон фитнес қурилмалари ишлаб чиқарувчиси билан ҳамкорликда махсус фитнес контентини тақдим этган эди. Бироқ страва иловаси ўзининг Рекорд функциясида Spotify интеграциясини тўхтатганидан бир неча ой ўтиб ушбу янгилик тақдим этилиши эътиборга молик.
Ҳозирча фақат инглиз тилида ишлайдиган янги югуриш режими чоршанба кунидан бошлаб АҚШ, Канада, Буюк Британия, Ирландия, Австралия, Янги Зеландия ва Швециядаги iOS фойдаланувчилари учун мавжуд бўлди.
…