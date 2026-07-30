Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!
Лондоннинг «Челси» клуби «Кристал Пелас» ҳимоячиси Максанс Лакруани 60,7 миллион евро евазига ўз сафига қўшиб олди. 26 ёшли франсиялик футболчи «Волфсбург»дан 2024 йилнинг август ойида «Кристал Пелас»га ўтган бўлиб, у ерда 98 та учрашувда майдонга тушиб 3 та совринни қўлга киритган. Шунингдек, ҳимоячи 2026 йил март ойида Франсия миллий жамоасига чақирилиб, Жаҳон чемпионатида 3 та ўйинда иштирок етди.
Лондоннинг «Челси» клуби трансфер бозорида навбатдаги йирик юришни амалга оширди. Клуб «Кристал Пэлас»нинг етакчи ҳимоячиси Максанс Лакруа билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Премьер-лигада жорий ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланди.
Zamin.uz «аристократлар»нинг янги хариди тафсилотлари ва франциялик футболчининг Лондоннинг бошқа бир клубидаги муваффақиятли фаолиятига назар ташлайди.
Трансфер тафсилотлари: €60,7 миллионлик келишув
Тransfermarkt маълумотларига кўра, «Челси» 26 ёшли марказий ҳимоячи учун «Кристал Пэлас»га 60,7 миллион евро тўлаган. Ушбу маблағ Лакруани клуб тарихидаги энг қиммат ҳимоячилардан бирига айлантиради. Лакруа «Стэмфорд Бридж»да мудофаа чизиғини мустаҳкамлаши ва жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланиши кутилмоқда.
«Кристал Пэлас»даги муваффақиятли давр ва совринлар
Максанс Лакруа 2024 йилнинг август ойида Германиянинг «Волфсбург» клубидан «Кристал Пэлас» сафига келиб қўшилганди. Икки мавсум давомида франциялик ҳимоячи «бургутлар»нинг ҳақиқий етакчисига айланди. У жамоа сафида барча мусобақаларда жами 98 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол уришга муваффақ бўлди. Эътиборлиси, унинг иштирокидаги 31 та ўйинда «Кристал Пэлас» дарвозаси дахлсизлиги сақлаб қолинган.
Лакруа Лондон клуби билан биргаликда учта муҳим совринни қўлга киритди:
Англия кубоги
Англия Суперкубоги (Community Shield)
УEФА Конференциялар лигаси бош соврини
Ўтган мавсумда у нафақат майдондаги ўйини, балки сардорлик фазилатлари билан ҳам ажралиб турди ва жамоанинг вице-сардори сифатида фаолият олиб борди.
Франция миллий жамоаси ва Жаҳон чемпионати
Лакруанинг клуб даражасидаги барқарор ва мазмунли ўйини Франция миллий жамоаси мураббийлар штаби эътиборидан четда қолмади. 2026 йил март ойида у илк бор мамлакат бош жамоасига чақирув олди. Ҳимоячи АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, мусобақада 3 та учрашувда майдонга тушди.
Максанс Лакруанинг «Кристал Пэлас»даги статистикаси
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Келган вақти
2024 йил август
Собиқ клуби
«Волфсбург» (Германия)
Ўйинлар сони
98
Голлар сони
4
«Қуруқ» ўйинлар
31
Қўлга киритилган совринлар
Англия кубоги, Англия Суперкубоги, УEФА Конференциялар лигаси
Миллий жамоадаги дебюти
2026 йил март
ЖЧдаги ўйинлар сони
3
Трансфер суммаси
€60,7 миллион
«Челси»нинг Максанс Лакруани трансфер қилиши Премьер-лигада кучлар нисбатини ўзгартириши мумкин бўлган жиддий қадамдир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Лакруа «Челси» мудофаасини мустаҳкамлай оладими? Унинг трансфер суммаси ўзини оқлайдими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…