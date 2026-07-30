Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!

·32·Спорт
Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!
Қисқача

Лондоннинг «Челси» клуби «Кристал Пелас» ҳимоячиси Максанс Лакруани 60,7 миллион евро евазига ўз сафига қўшиб олди. 26 ёшли франсиялик футболчи «Волфсбург»дан 2024 йилнинг август ойида «Кристал Пелас»га ўтган бўлиб, у ерда 98 та учрашувда майдонга тушиб 3 та совринни қўлга киритган. Шунингдек, ҳимоячи 2026 йил март ойида Франсия миллий жамоасига чақирилиб, Жаҳон чемпионатида 3 та ўйинда иштирок етди.

Лондоннинг «Челси» клуби трансфер бозорида навбатдаги йирик юришни амалга оширди. Клуб «Кристал Пэлас»нинг етакчи ҳимоячиси Максанс Лакруа билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Премьер-лигада жорий ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланди.

Zamin.uz «аристократлар»нинг янги хариди тафсилотлари ва франциялик футболчининг Лондоннинг бошқа бир клубидаги муваффақиятли фаолиятига назар ташлайди.

Трансфер тафсилотлари: €60,7 миллионлик келишув

Тransfermarkt маълумотларига кўра, «Челси» 26 ёшли марказий ҳимоячи учун «Кристал Пэлас»га 60,7 миллион евро тўлаган. Ушбу маблағ Лакруани клуб тарихидаги энг қиммат ҳимоячилардан бирига айлантиради. Лакруа «Стэмфорд Бридж»да мудофаа чизиғини мустаҳкамлаши ва жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланиши кутилмоқда.

«Кристал Пэлас»даги муваффақиятли давр ва совринлар

Максанс Лакруа 2024 йилнинг август ойида Германиянинг «Волфсбург» клубидан «Кристал Пэлас» сафига келиб қўшилганди. Икки мавсум давомида франциялик ҳимоячи «бургутлар»нинг ҳақиқий етакчисига айланди. У жамоа сафида барча мусобақаларда жами 98 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол уришга муваффақ бўлди. Эътиборлиси, унинг иштирокидаги 31 та ўйинда «Кристал Пэлас» дарвозаси дахлсизлиги сақлаб қолинган.

Лакруа Лондон клуби билан биргаликда учта муҳим совринни қўлга киритди:

Ўтган мавсумда у нафақат майдондаги ўйини, балки сардорлик фазилатлари билан ҳам ажралиб турди ва жамоанинг вице-сардори сифатида фаолият олиб борди.

Франция миллий жамоаси ва Жаҳон чемпионати

Лакруанинг клуб даражасидаги барқарор ва мазмунли ўйини Франция миллий жамоаси мураббийлар штаби эътиборидан четда қолмади. 2026 йил март ойида у илк бор мамлакат бош жамоасига чақирув олди. Ҳимоячи АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, мусобақада 3 та учрашувда майдонга тушди.

Максанс Лакруанинг «Кристал Пэлас»даги статистикаси

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Келган вақти

2024 йил август

Собиқ клуби

«Волфсбург» (Германия)

Ўйинлар сони

98

Голлар сони

4

«Қуруқ» ўйинлар

31

Қўлга киритилган совринлар

Англия кубоги, Англия Суперкубоги, УEФА Конференциялар лигаси

Миллий жамоадаги дебюти

2026 йил март

ЖЧдаги ўйинлар сони

3

Трансфер суммаси

€60,7 миллион

«Челси»нинг Максанс Лакруани трансфер қилиши Премьер-лигада кучлар нисбатини ўзгартириши мумкин бўлган жиддий қадамдир.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Лакруа «Челси» мудофаасини мустаҳкамлай оладими? Унинг трансфер суммаси ўзини оқлайдими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЧелсиКристал ПэласМаксенс ЛакруаФранцияВольфсбург
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиШаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди