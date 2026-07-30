«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчи Гонсало Гарсиянинг Англия Премер-лигаси вакили «Фулҳем»га доимий асосда кўчиб ўтиши бўйича якуний келишувга еришганини расман еълон қилди. Ушбу трансфер доирасида «Фулҳем» кафолатланган 40 миллион евро тўлайди ва келишувнинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 42 миллион еврога етиши мумкин.
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчи Гонсало Гарсиянинг Англия Премьер-лигаси вакили «Фулҳэм»га доимий асосда кўчиб ўтиши бўйича якуний келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер ёзги трансфер ойнасининг энг диққатга сазовор ва молиявий жиҳатдан муҳим битимларидан бирига айланди.
Молиявий Тафсилотлар: Кафолатланган €40 Миллион ва Бонуслар
Келишувнинг умумий қиймати 42 миллион еврога етиши мумкин. «Фулҳэм» «Реал»га кафолатланган 40 миллион евро трансфер ҳақини тўлайди. Қўшимча 2 миллион евро эса футболчининг ва жамоанинг кўрсаткичларига боғлиқ бўлган турли бонуслар сифатида кўзда тутилган.
«Реал» учун Стратегик Устунлик: 30% Улуш ва Қайта Сотиб Олиш Ҳуқуқи
«Реал» Мадрид раҳбарияти трансферни ақлли стратегик бандлар билан мустаҳкамлашга муваффақ бўлди. Келишувга кўра, «Қироллик клуби» футболчининг кейинги ҳар қандай трансферидан 30 фоизлик улушни сақлаб қолади. Бу, агар Гонсало Гарсия келажакда янада қимматроққа сотилса, «Реал» сезиларли даражада қўшимча фойда олишини таъминлайди.
Бундан ташқари, Мадридликлар Гонсало Гарсияни келажакда биринчи бўлиб қайта сотиб олиш ҳуқуқига (option of first refusal) ҳам эга бўлади. Ушбу банд «Реал»га агар футболчи «Фулҳэм»да ўзини кўрсата олса ва Мадридга қайтишни истаса, уни қайтариш учун устунлик беради.
Гонсало Гарсия учун Янги Босқич ва «Фулҳэм» Амбициялари
«Фулҳэм» учун бу трансфер клубнинг Премьер-лигадаги мавқеини мустаҳкамлаш ва ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган жиддий қадамдир. 40 миллион евро плюс бонуслар сарфлаш Лондон клубининг ёш ва истиқболли футболчиларга сармоя киритишга тайёрлигини кўрсатади.
Яқин вақт ичида Гонсало Гарсия Лондонда тиббий кўрикдан ўтиб, «Фулҳэм» билан шартнома имзолаши кутилмоқда. Футболчи учун «Реал»нинг ёшлар тизимидан Премьер-лиганинг асосий таркибига ўтиш катта имконият ва масъулиятдир.
Ушбу трансфер «Реал»нинг ўз академияси тарбияланувчиларидан фойда олиш стратегиясининг муваффақиятли намунаси сифатида баҳоланмоқда, шу билан бирга келажакда уларни қайтариш имкониятини сақлаб қолмоқда. «Фулҳэм» эса ўз амбицияларини амалда намойиш этди.
…