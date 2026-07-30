«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...

·37·Спорт
«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...
Қисқача

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчи Гонсало Гарсиянинг Англия Премер-лигаси вакили «Фулҳем»га доимий асосда кўчиб ўтиши бўйича якуний келишувга еришганини расман еълон қилди. Ушбу трансфер доирасида «Фулҳем» кафолатланган 40 миллион евро тўлайди ва келишувнинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 42 миллион еврога етиши мумкин.

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчи Гонсало Гарсиянинг Англия Премьер-лигаси вакили «Фулҳэм»га доимий асосда кўчиб ўтиши бўйича якуний келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер ёзги трансфер ойнасининг энг диққатга сазовор ва молиявий жиҳатдан муҳим битимларидан бирига айланди.

Молиявий Тафсилотлар: Кафолатланган €40 Миллион ва Бонуслар

Келишувнинг умумий қиймати 42 миллион еврога етиши мумкин. «Фулҳэм» «Реал»га кафолатланган 40 миллион евро трансфер ҳақини тўлайди. Қўшимча 2 миллион евро эса футболчининг ва жамоанинг кўрсаткичларига боғлиқ бўлган турли бонуслар сифатида кўзда тутилган.

«Реал» учун Стратегик Устунлик: 30% Улуш ва Қайта Сотиб Олиш Ҳуқуқи

«Реал» Мадрид раҳбарияти трансферни ақлли стратегик бандлар билан мустаҳкамлашга муваффақ бўлди. Келишувга кўра, «Қироллик клуби» футболчининг кейинги ҳар қандай трансферидан 30 фоизлик улушни сақлаб қолади. Бу, агар Гонсало Гарсия келажакда янада қимматроққа сотилса, «Реал» сезиларли даражада қўшимча фойда олишини таъминлайди.

Бундан ташқари, Мадридликлар Гонсало Гарсияни келажакда биринчи бўлиб қайта сотиб олиш ҳуқуқига (option of first refusal) ҳам эга бўлади. Ушбу банд «Реал»га агар футболчи «Фулҳэм»да ўзини кўрсата олса ва Мадридга қайтишни истаса, уни қайтариш учун устунлик беради.

Гонсало Гарсия учун Янги Босқич ва «Фулҳэм» Амбициялари

«Фулҳэм» учун бу трансфер клубнинг Премьер-лигадаги мавқеини мустаҳкамлаш ва ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган жиддий қадамдир. 40 миллион евро плюс бонуслар сарфлаш Лондон клубининг ёш ва истиқболли футболчиларга сармоя киритишга тайёрлигини кўрсатади.

Яқин вақт ичида Гонсало Гарсия Лондонда тиббий кўрикдан ўтиб, «Фулҳэм» билан шартнома имзолаши кутилмоқда. Футболчи учун «Реал»нинг ёшлар тизимидан Премьер-лиганинг асосий таркибига ўтиш катта имконият ва масъулиятдир.

Ушбу трансфер «Реал»нинг ўз академияси тарбияланувчиларидан фойда олиш стратегиясининг муваффақиятли намунаси сифатида баҳоланмоқда, шу билан бирга келажакда уларни қайтариш имкониятини сақлаб қолмоқда. «Фулҳэм» эса ўз амбицияларини амалда намойиш этди.

Реал МадридФулхэмГонсало ГарсияЛондон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиШаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди