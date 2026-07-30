АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқда
АҚШ Федерал савдо комиссияси Ҳиms & Ҳерс телемедицина платформасига нисбатан суд даъвосини киритди. Компания истеъмолчиларнинг шахсий тиббий маълумотларини Meta ва Снап каби технология гигантларига рухсациз узатганликда ҳамда махфийлик сиёсати бўйича мижозларни чалғитганликда айбланмоқда. Шунингдек, тартибга солувчи орган мазкур компанияни алдовли тўлов амалиётлари ва обунани бекор қилишни қийинлаштирувчи шартларни жорий етганликда айбламоқда.
АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) йирик тиббиёт ва телемедицина платформаси бўлган Ҳиms & Ҳерс компаниясига нисбатан суд даъвосини киритди. Ушбу чора истеъмолчиларнинг шахсий ва конфиденциал тиббий маълумотлари Meta ҳамда Снап каби йирик технология гигантларига рухсатсиз узатилгани, шунингдек, махфийлик сиёсати бўйича мижозлар чалғитилгани сабабли кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жамоатчиликка очиқ бўлган акциядорлик жамиятига айланган Ҳиms & Ҳерс жинсий саломатлик, руҳий ҳолат, вазнни бошқариш ва бошқа нозик йўналишлар бўйича рецепт асосидаги дори воситаларини етказиб беради. Натижада платформа ўз мижозларининг улкан ва жуда нозик шахсий маълумотлар базасини бошқариб келади. Бироқ компания реклама берувчиларнинг хатти-ҳаракатларини ўрганиш учун ўз веб-сайтига махсус кодлар ўрнатгани аниқланди.
Махфий маълумотларни узатувчи трекерларКалифорния федерал судига киритилган расмий шикоят аризасида таъкидланишича, Ҳиms & Ҳерс ўз саҳифаларига Meta, Снап, Microsoft, Pinterest, Reddit ва Х каби платформалар тақдим этган пикселли трекерларни жойлаштирган. Ушбу воситалар фойдаланувчиларнинг саломатлигига оид маълумотларни яширинча қамраб олиб, ташқи компанияларга узатиб келган. Бу ҳолат эса компаниянинг ўз махфийлик сиёсатидаги қоидаларга бутунлай зид келади.
Шунингдек, ФТК текширувлари давомида компания Meta воситалари ёрдамида фойдаланувчиларнинг сайтдаги ҳар бир ҳаракати ва босишларини кузатиб боргани аниқланган. Бундан ташқари, тартибга солувчи орган Ҳиms & Ҳерсни алдовли тўлов амалиётлари ҳамда мижозларга обунани бекор қилишни қийинлаштирувчи шартларни жорий этганликда айбламоқда.
Компаниянинг расмий жавоби ва умумий тенденцияҲиms & Ҳерс раҳбарияти эълон қилинган баёнотида ФТК даъволарини тўғридан-тўғри рад этмади. Компания ўзининг махфийлик сиёсати фойдаланувчиларга маълумотлари қандай ишлатилишини танлаш имконини беришини очиқ кўрсатишини таъкидлаб, ўз позициясида қатъий туришини ва суд жараёнида ҳимояланишини билдирди.
Қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда АҚШ регуляторлари тиббий ва соғломлаштириш стартапларининг фойдаланувчилар шахсий маълумотларини учинчи томонларга узатишига қарши кескин кураш олиб бормоқда. ФТК илгари ҳам Серебрал, Монумент, ГоодРх ҳамда БеттерҲелп каби платформаларга нисбатан шунга ўхшаш чора-тадбирларни амалга оширган эди.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай пикселли трекерлардан нотўғри фойдаланиш ёки уларни созлашдаги хатоликлар минглаб инсонларнинг махфий маълумотлари сизиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Масалан, 2024-йилда TechCrunch нашри АҚШ Почта хизмати ҳам ўз сайтида шундай трекерлардан фойдаланган ҳолда фойдаланувчиларнинг уй манзилларини Meta ва Снап каби компанияларга тақдим этиб келганини фош қилган эди.
…