АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқда

·26·Техно
АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқда
Қисқача

АҚШ Федерал савдо комиссияси Ҳиms & Ҳерс телемедицина платформасига нисбатан суд даъвосини киритди. Компания истеъмолчиларнинг шахсий тиббий маълумотларини Meta ва Снап каби технология гигантларига рухсациз узатганликда ҳамда махфийлик сиёсати бўйича мижозларни чалғитганликда айбланмоқда. Шунингдек, тартибга солувчи орган мазкур компанияни алдовли тўлов амалиётлари ва обунани бекор қилишни қийинлаштирувчи шартларни жорий етганликда айбламоқда.

АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) йирик тиббиёт ва телемедицина платформаси бўлган Ҳиms & Ҳерс компаниясига нисбатан суд даъвосини киритди. Ушбу чора истеъмолчиларнинг шахсий ва конфиденциал тиббий маълумотлари Meta ҳамда Снап каби йирик технология гигантларига рухсатсиз узатилгани, шунингдек, махфийлик сиёсати бўйича мижозлар чалғитилгани сабабли кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жамоатчиликка очиқ бўлган акциядорлик жамиятига айланган Ҳиms & Ҳерс жинсий саломатлик, руҳий ҳолат, вазнни бошқариш ва бошқа нозик йўналишлар бўйича рецепт асосидаги дори воситаларини етказиб беради. Натижада платформа ўз мижозларининг улкан ва жуда нозик шахсий маълумотлар базасини бошқариб келади. Бироқ компания реклама берувчиларнинг хатти-ҳаракатларини ўрганиш учун ўз веб-сайтига махсус кодлар ўрнатгани аниқланди.

Махфий маълумотларни узатувчи трекерлар

Калифорния федерал судига киритилган расмий шикоят аризасида таъкидланишича, Ҳиms & Ҳерс ўз саҳифаларига Meta, Снап, Microsoft, Pinterest, Reddit ва Х каби платформалар тақдим этган пикселли трекерларни жойлаштирган. Ушбу воситалар фойдаланувчиларнинг саломатлигига оид маълумотларни яширинча қамраб олиб, ташқи компанияларга узатиб келган. Бу ҳолат эса компаниянинг ўз махфийлик сиёсатидаги қоидаларга бутунлай зид келади.

Шунингдек, ФТК текширувлари давомида компания Meta воситалари ёрдамида фойдаланувчиларнинг сайтдаги ҳар бир ҳаракати ва босишларини кузатиб боргани аниқланган. Бундан ташқари, тартибга солувчи орган Ҳиms & Ҳерсни алдовли тўлов амалиётлари ҳамда мижозларга обунани бекор қилишни қийинлаштирувчи шартларни жорий этганликда айбламоқда.

Компаниянинг расмий жавоби ва умумий тенденция

Ҳиms & Ҳерс раҳбарияти эълон қилинган баёнотида ФТК даъволарини тўғридан-тўғри рад этмади. Компания ўзининг махфийлик сиёсати фойдаланувчиларга маълумотлари қандай ишлатилишини танлаш имконини беришини очиқ кўрсатишини таъкидлаб, ўз позициясида қатъий туришини ва суд жараёнида ҳимояланишини билдирди.

Қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда АҚШ регуляторлари тиббий ва соғломлаштириш стартапларининг фойдаланувчилар шахсий маълумотларини учинчи томонларга узатишига қарши кескин кураш олиб бормоқда. ФТК илгари ҳам Серебрал, Монумент, ГоодРх ҳамда БеттерҲелп каби платформаларга нисбатан шунга ўхшаш чора-тадбирларни амалга оширган эди.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай пикселли трекерлардан нотўғри фойдаланиш ёки уларни созлашдаги хатоликлар минглаб инсонларнинг махфий маълумотлари сизиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Масалан, 2024-йилда TechCrunch нашри АҚШ Почта хизмати ҳам ўз сайтида шундай трекерлардан фойдаланган ҳолда фойдаланувчиларнинг уй манзилларини Meta ва Снап каби компанияларга тақдим этиб келганини фош қилган эди.

Ҳиms & ҲерсФТКMetaТиббий маълумотларМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди