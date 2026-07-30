Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотлар
Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Жон Стоунз Италиянинг Милан шаҳрига етиб келиб, «Интер» сафига қўшилишга яқин турибди. Футболчи ва Милан клуби ўртасидаги меҳнат шартномаси 2028 йил июн ойи охиригача амал қилиши ҳамда унинг йиллик соф маоши 4 миллион евро бўлиши маълум қилинди. Ўтган мавсумда жароҳатлар ва юқори рақобат туфайли APЛда атиги 9 та учрашувда майдонга тушган тажрибали футболчи яқин соатларда тиббий кўрикдан ўтади.
Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз фаолиятида кескин бурилиш ясаш арафасида. Таниқли инсайдер ва журналист Фабрицио Романонинг хабар беришича, 32 ёшли футболчи аллақачон Италиянинг Милан шаҳрига етиб келган ва А Сериянинг амалдаги грандларидан бири — «Интер» сафига қўшилишга яқин турибди.
2028 йилгача шартнома ва миллионлаб маош: «Нерадзурри» янги етакчини кутмоқда
Маълумотларга кўра, Жон Стоунз ва Милан клуби ўртасидаги келишув тўлиқ якунланган. Футболчи яқин соатларда тиббий кўрикдан ўтади ва «Интер» билан узоқ муддатли шартнома имзолайди.
Шартнома муддати: Ҳимоячи ва клуб ўртасидаги меҳнат шартномаси 2028 йил июн ойи охиригача амал қилади.
Маош миқдори: Италияда Англия терма жамоаси аъзоси «нерадзурри» сафида йилига 4 миллион евро соф маош олади.
Ушбу трансфер «Интер» раҳбариятининг ҳимоя чизиғини тажрибали ва халқаро майдонда ўзини кўрсатган ўйинчи билан мустаҳкамлаш истагидан далолат беради.
«Манчестер Сити»даги сўнгги мавсум: Жароҳатлар ва кам ўйин амалиёти
Жон Стоунз Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити»нинг кўплаб ютуқларига, жумладан, требл ва Чемпионлар Лигасидаги ғалабага катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг якунланган мавсуми унчалик сермаҳсул кечмади.
АПЛнинг якунланган мавсумида тажрибали ҳимоячи жароҳатлар ва юқори рақобат туфайли атиги 9 та учрашувда майдонга тушди. Ушбу ўйинларда у клуби сафида бирор марта ҳам гол ёки ассист муаллифи бўла олмади. Бироқ, Жоннинг майдондаги интизоми юқори даражада қолди — у мавсум давомида ҳеч қандай сариқ ёки қизил карточка олмаган.
Миланга кўчиб ўтиш Стоунз учун фаолиятини қайта тиклаш ва доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун ажойиб имкониятдир. А Сериянинг тактик ўйин услуби унинг кучли томонларини, хусусан, ўйинни ўқиш ва тўп билан ишлаш маҳоратини намойиш этиш учун идеал тарзда мос келиши кутилмоқда.
Жон Стоунз: Рақамлар ва фактлар
Меззон / Маълумот
Кўрсаткич (Сўнгги мавсум АПЛ)
«Интер»даги янгиликлар
Жорий клуб
«Манчестер Сити»
«Интер» (Трансфер арафасида)
Майдонга тушди
9 та учрашув
-
Голлар / Ассистлар
0 / 0
-
Карточкалар
0
-
Янги шартнома
-
2028 йил июнь охиригача
Йиллик маош
-
€4 000 000
Ушбу қайноқ трансфер ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Жон Стоунз А Серияда ва «Интер» тизимида ўз ўрнини топа оладими? Унинг тажрибаси Милан клубига Европа майдонларида қандай ёрдам беради? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…