Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотлар

·23·Спорт
Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотлар
Қисқача

Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Жон Стоунз Италиянинг Милан шаҳрига етиб келиб, «Интер» сафига қўшилишга яқин турибди. Футболчи ва Милан клуби ўртасидаги меҳнат шартномаси 2028 йил июн ойи охиригача амал қилиши ҳамда унинг йиллик соф маоши 4 миллион евро бўлиши маълум қилинди. Ўтган мавсумда жароҳатлар ва юқори рақобат туфайли APЛда атиги 9 та учрашувда майдонга тушган тажрибали футболчи яқин соатларда тиббий кўрикдан ўтади.

Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз фаолиятида кескин бурилиш ясаш арафасида. Таниқли инсайдер ва журналист Фабрицио Романонинг хабар беришича, 32 ёшли футболчи аллақачон Италиянинг Милан шаҳрига етиб келган ва А Сериянинг амалдаги грандларидан бири — «Интер» сафига қўшилишга яқин турибди.

2028 йилгача шартнома ва миллионлаб маош: «Нерадзурри» янги етакчини кутмоқда

Маълумотларга кўра, Жон Стоунз ва Милан клуби ўртасидаги келишув тўлиқ якунланган. Футболчи яқин соатларда тиббий кўрикдан ўтади ва «Интер» билан узоқ муддатли шартнома имзолайди.

  • Шартнома муддати: Ҳимоячи ва клуб ўртасидаги меҳнат шартномаси 2028 йил июн ойи охиригача амал қилади.

  • Маош миқдори: Италияда Англия терма жамоаси аъзоси «нерадзурри» сафида йилига 4 миллион евро соф маош олади.

Ушбу трансфер «Интер» раҳбариятининг ҳимоя чизиғини тажрибали ва халқаро майдонда ўзини кўрсатган ўйинчи билан мустаҳкамлаш истагидан далолат беради.

«Манчестер Сити»даги сўнгги мавсум: Жароҳатлар ва кам ўйин амалиёти

Жон Стоунз Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити»нинг кўплаб ютуқларига, жумладан, требл ва Чемпионлар Лигасидаги ғалабага катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг якунланган мавсуми унчалик сермаҳсул кечмади.

АПЛнинг якунланган мавсумида тажрибали ҳимоячи жароҳатлар ва юқори рақобат туфайли атиги 9 та учрашувда майдонга тушди. Ушбу ўйинларда у клуби сафида бирор марта ҳам гол ёки ассист муаллифи бўла олмади. Бироқ, Жоннинг майдондаги интизоми юқори даражада қолди — у мавсум давомида ҳеч қандай сариқ ёки қизил карточка олмаган.

Миланга кўчиб ўтиш Стоунз учун фаолиятини қайта тиклаш ва доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун ажойиб имкониятдир. А Сериянинг тактик ўйин услуби унинг кучли томонларини, хусусан, ўйинни ўқиш ва тўп билан ишлаш маҳоратини намойиш этиш учун идеал тарзда мос келиши кутилмоқда.

Жон Стоунз: Рақамлар ва фактлар

Меззон / Маълумот

Кўрсаткич (Сўнгги мавсум АПЛ)

«Интер»даги янгиликлар

Жорий клуб

«Манчестер Сити»

«Интер» (Трансфер арафасида)

Майдонга тушди

9 та учрашув

-

Голлар / Ассистлар

0 / 0

-

Карточкалар

0

-

Янги шартнома

-

2028 йил июнь охиригача

Йиллик маош

-

€4 000 000

Ушбу қайноқ трансфер ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Жон Стоунз А Серияда ва «Интер» тизимида ўз ўрнини топа оладими? Унинг тажрибаси Милан клубига Европа майдонларида қандай ёрдам беради? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиШаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди