Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилди

·34·Техно
Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилди
Қисқача

Шандхангдаги Фудан университети олими Косимо Бамби Қуёш тизимидан 7 парсек масофадаги изоляцияланган қора туйнукни ўрганиш бўйича инсоният тарихидаги илк юлдузлараро фазовий миссия ҳисоб-китобларини еълон қилди. Експедициянинг асосий мақсади ҳодисалар гизагига яқин масофада бевосита ўлчовлар олиб бориш ва Алберт Енштейннинг умумий нисбийлик назариясини кучли тортишиш майдонлари шароитида синовдан ўтказишдир.

Шандхангдаги Фудан университети олими Косимо Бамби инсоният тарихидаги илк юлдузлараро фазовий миссия бўйича ҳисоб-китобларни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Қуёш тизимидан атиги 7 парсек (тахминан 23 ёруғлик йили) масофада энг яқин изоляцияланган қора туйнук жойлашган бўлиши мумкин. Агар бундай осмон жисмини амалда аниқлашга эришилса, уни битта инсон умри давомида ўрганиш имконияти туғилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илмий экспедициянинг асосий мақсади — қора туйнукнинг ҳодисалар гизагига яқин масофада бевосита ўлчовлар олиб бориш ва Алберт Энштейннинг умумий нисбийлик назариясини кучли тортишиш майдонлари шароитида синовдан ўтказишдир. Муаллифнинг ҳисоб-китобларига кўра, мазкур парвоз замонавий рентген обсерваториялари ва гравитацион тўлқин детекторларидан бир неча баравар аниқроқ натижа беради.

Юлдузлараро парвознинг техник ечимлари

Ҳозирги кунда мавжуд бўлган анъанавий ракеталар бундай масофани босиб ўтишга яроқсиз, чунки улар юлдузларга етиб бориши учун минглаб йиллар сарфлаган бўларди. Бунинг ўрнига оғирлиги тахминан 1 грамм бўлган, метаматериалдан тайёрланган диэлектрик ёруғлик элканига эга ўта енгил нанозонддан фойдаланиш таклиф этилмоқда. Қувватли лазер қурилмаси мазкур аппаратни атиги 17 дақиқада ёруғлик тезлигининг учдан бир қисмигача тезлаштириши керак.

Мутахассисларнинг фикрича, асосий техник муаммо аппаратни манзил яқинида тўхтатиш усулининг йўқлигидадир. Шунинг учун муқобил сценарий сифатида орбитага чиқиш эмас, балки қора туйнук ёнидан ўта юқори тезликда учиб ўтиш ҳамда максимал даражада илмий маълумотларни йиғиб, уларни Ерга узатиш режалаштирилмоқда. Бутун жараён, шу жумладан маълумотларни узатиш 80–100 йилни ташкил қилади.

Келажак истиқболлари ва халқаро ҳамкорлик

  • Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Сомон Йўлида 100 миллиондан 1 миллиардгача юлдуз массали қора туйнуклар мавжуд.
  • Ушбу объектларнинг тахминан 92 фоизи изоляцияланган бўлиб, уларни фақат маҳаллий юлдузлараро булутлардаги газни ютиш пайтидаги нурланиши орқали топиш мумкин.
  • Олимлар бир нечта зондларни кетма-кет учратишни кўриб чиқмоқда: биринчи гуруҳ объект параметрларини аниқлаштирса, кейингиси горизонтга анча яқинроқдан ўтади.
Ҳозирги кунда ўнлаб йиллар давомида фазода ишлай оладиган ихчам зондлар ҳам, керакли қувватга эга лазер тизимлари ҳам мавжуд эмас. Бироқ муаллифнинг фикричача, бундай технологиялар яқин 20–30 йил ичида яратилиши мумкин. Ҳозирнинг ўзида илмий дастур ва алоқа тизимларини ишлаб чиқиш бўйича халқаро ишчи гуруҳлар шакллантирилмоқда, дастлабки йирик учрашув эса 2027 йилнинг ёзига режалаштирилган.

Қора туйнукФазоАстрономияИлм-фанТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаАҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди