SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди

·27·Техно
SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди
Қисқача

АҚШнинг SpaceX компанияси Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетаси ёрдамида Миллий ҳарбий-космик разведка бошқармасининг махфий НРОЛ-95 миссиясини орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Мазкур миссияда қўлланилган B1096 рақамли биринчи босқич учун бу парвоз еттинчиси бўлди ва у ракетанинг илк босқичи ажралиб чиққандан сўнг учириш жойи яқинидаги ЛЗ-2 қўниш майдончасига муваффақиятли қайтиб келди.

АҚШнинг SpaceX компанияси навбатдаги муваффақиятли космик парвозни амалга оширди. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган Космик кучлар базасидан Falcon 9 ракетаси Миллий ҳарбий-космик разведка бошқармаси (НРО) манфаатлари йўлида махфий НРОЛ-95 миссиясини орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Мазкур муваффақиятли старт компаниянинг аэрокосмик соҳадаги етакчилигини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, парвоз СЛК-40 мажмуасидан амалга оширилган бўлиб, унинг барча асосий босқичлари режа асосида якунланди. Ракетанинг илк босқичи ажралиб чиққандан сўнг, учириш жойи яқинидаги ЛЗ-2 қўниш майдончасига муваффақиятли қайтиб келди. Қўниш жараёнида атрофдаги ҳудудларда ўзига хос гувуллаш ва товуш тўлқини эшитилган.

Такрорий фойдаланиш ва ракета тарихи

Мазкур миссияда қўлланилган B1096 рақамли биринчи босқич учун бу парвоз еттинчиси бўлди. Таъкидлаш жоизки, ушбу тезлаткич аввал ҳам бир қатор муҳим лойиҳаларда, жумладан, Куипер лойиҳаси, ИМAP, Starlink 6-87, НРОЛ-77, ГПС ИИИ-9 ҳамда Халқаро космик станцияга юк олиб борувчи КRS-34 юк кемасини учиришда муваффақиятли қўлланилган эди.

Ушбу босқичнинг навбатдаги марта муваффақиятли қўндирилиши SpaceX компаниясига уни яна-да қайта ишлаш ва келгусидаги парвозларга тайёрлаш имконини беради. Компания ўзининг кўп марталик ракеталари ёрдамида космосга чиқиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга эришиб келмоқда.

Миллий хавфсизлик ва сир сақланаётган юк

Лойиҳа АҚШ миллий хавфсизлиги манфаатларини кўзлаб амалга оширилгани боис, фойдали юк ва унинг техник хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар сир сақланмоқда. Очиқ манбаларга кўра, миссия тўғридан-тўғри АҚШнинг разведка сунъий йўлдошларини яратиш ва уларнинг эксплуатацияси учун масъул бўлган НРО буюртмаси асосида бажарилган.

Бундай махфий миссиялар АҚШ мудофаа тизими учун муҳим аҳамият касб этиб, уларни космосга чиқаришда асосан синовдан ўтган ва ишончли Falcon 9 ракеталари танланмоқда. SpaceX ва ҳарбий идоралар ўртасидаги ҳамкорлик келгусида ҳам давом этиши кутилмоқда.

SpaceXFalcon 9НРОЛ-95КосмосРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26Инфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнфорсер сунъий интеллект ва хавфсизлик учун 50 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 18:58Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиБугун, 18:58АҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаАҚШда Ҳиms & Ҳерс компанияси фойдаланувчилар тиббий маълумотларини сиздирганликда айбланмоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди