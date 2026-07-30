SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди
АҚШнинг SpaceX компанияси Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетаси ёрдамида Миллий ҳарбий-космик разведка бошқармасининг махфий НРОЛ-95 миссиясини орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Мазкур миссияда қўлланилган B1096 рақамли биринчи босқич учун бу парвоз еттинчиси бўлди ва у ракетанинг илк босқичи ажралиб чиққандан сўнг учириш жойи яқинидаги ЛЗ-2 қўниш майдончасига муваффақиятли қайтиб келди.
АҚШнинг SpaceX компанияси навбатдаги муваффақиятли космик парвозни амалга оширди. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган Космик кучлар базасидан Falcon 9 ракетаси Миллий ҳарбий-космик разведка бошқармаси (НРО) манфаатлари йўлида махфий НРОЛ-95 миссиясини орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Мазкур муваффақиятли старт компаниянинг аэрокосмик соҳадаги етакчилигини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, парвоз СЛК-40 мажмуасидан амалга оширилган бўлиб, унинг барча асосий босқичлари режа асосида якунланди. Ракетанинг илк босқичи ажралиб чиққандан сўнг, учириш жойи яқинидаги ЛЗ-2 қўниш майдончасига муваффақиятли қайтиб келди. Қўниш жараёнида атрофдаги ҳудудларда ўзига хос гувуллаш ва товуш тўлқини эшитилган.
Такрорий фойдаланиш ва ракета тарихиМазкур миссияда қўлланилган B1096 рақамли биринчи босқич учун бу парвоз еттинчиси бўлди. Таъкидлаш жоизки, ушбу тезлаткич аввал ҳам бир қатор муҳим лойиҳаларда, жумладан, Куипер лойиҳаси, ИМAP, Starlink 6-87, НРОЛ-77, ГПС ИИИ-9 ҳамда Халқаро космик станцияга юк олиб борувчи КRS-34 юк кемасини учиришда муваффақиятли қўлланилган эди.
Ушбу босқичнинг навбатдаги марта муваффақиятли қўндирилиши SpaceX компаниясига уни яна-да қайта ишлаш ва келгусидаги парвозларга тайёрлаш имконини беради. Компания ўзининг кўп марталик ракеталари ёрдамида космосга чиқиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга эришиб келмоқда.
Миллий хавфсизлик ва сир сақланаётган юкЛойиҳа АҚШ миллий хавфсизлиги манфаатларини кўзлаб амалга оширилгани боис, фойдали юк ва унинг техник хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар сир сақланмоқда. Очиқ манбаларга кўра, миссия тўғридан-тўғри АҚШнинг разведка сунъий йўлдошларини яратиш ва уларнинг эксплуатацияси учун масъул бўлган НРО буюртмаси асосида бажарилган.
Бундай махфий миссиялар АҚШ мудофаа тизими учун муҳим аҳамият касб этиб, уларни космосга чиқаришда асосан синовдан ўтган ва ишончли Falcon 9 ракеталари танланмоқда. SpaceX ва ҳарбий идоралар ўртасидаги ҳамкорлик келгусида ҳам давом этиши кутилмоқда.
…