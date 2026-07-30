Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқарди
Електромобиллар бозори етакчиси бўлган Tesla компанияси ўз тарихидаги муҳим маррага етиб, 10 миллионинчи машинасини конвеердан чиқарди ва бу кўрсаткич бир миллионинчи автомобил ишлаб чиқарилганидан роппа-роса олти йил ўтиб қайд етилди.
Электромобиллар бозорининг етакчиси бўлган Tesla компанияси ўз тарихидаги муҳим маррага етиб, 10 миллионинчи машинасини конвеердан чиқарди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу ҳақда компания пайшанба куни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилган ва бу кўрсаткич бир миллионинчи автомобил ишлаб чиқарилганидан роппа-роса олти йил ўтиб қайд этилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур юбилей марра Элон Маскнинг акциядорлар томонидан маъқулланган ва умумий қиймати 1 триллион долларни ташкил этувчи улкан мукофот пакетини қўлга киритиш учун қўйилган тўртта асосий «маҳсулот мақсади»дан биринчисини ярмига етказганини англатади. Шартномага кўра, 2035-йилга бориб Маск компания томонидан ишлаб чиқарилган автомобиллар сонини 20 миллион тага етказиши, «Фулл Сельф-Дривинг» дастурий таъминотининг фаол обуначилари сонини 10 миллионга чиқариши, шунингдек, бир миллион робот ва бир миллион роботаксини йўлга чиқариши талаб этилади.
Ишлаб чиқариш суръатлари ва олдиндаги қийинчиликларМодел 3 ва Модел Й электромобилларининг муваффақияти туфайли бир неча йиллик жадал ўсиш кузатилганига қарамай, Tesla ҳали бир календар йили давомида 2 миллион дона автомобил сота олгани йўқ. Агар компания жорий суръатни сақлаб қолса ёки секинлашишда давом этса, 20 миллионлик маррага етиш учун камида 2030-йилларнинг бошларигача вақт керак бўлади. Авваллари Элон Маск 2030-йилга бориб Tesla йилига 20 миллион дона машина ишлаб чиқаришини вада қилган, бироқ савдолар секинлашгани сабабли бу режадан воз кечган эди.
Шунга қарамай, мазкур тўртта маҳсулот мақсади ичида айнан автомобиллар сони бўйича белгиланган марра компания энг яқин келиб қолган кўрсаткич бўлиб турибди. Таққослаш учун, Хитойнинг BYD компанияси аллақачон 17 миллиондан ортиқ «янги энергия воситалари»ни ишлаб чиқариб сотган бўлиб, уларнинг тахминан ярмини гибрид машиналар ташкил қилади.
Ички бозордаги рақобат ва молиявий вазиятАҚШ бозорида йирик автоишлаб чиқарувчилар электромобил ишлаб чиқаришни бироз орқага сургани ва Rivian ҳамда Lucid Моторс каби стартаплар ўз кўламини кенгайтиришда қийналаётгани сабабли Tesla учун рақобат камайгандек кўриниши мумкин. Бироқ компаниянинг ўз уй бозорида ҳам муаммолари йўқ эмас. Охирги маълумотларга кўра, иккинчи чоракда АҚШдаги савдолар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13 фоизга камайган ва компания харидорларни топиш учун Япония, Австралия ҳамда Литва каби янги бозорларга юзланишга мажбур бўлган.
Бундан ташқари, Elon Musk мукофот пакетининг тўлиқ қийматига эга чиқиши учун компания фойдасини (тузатилган ЭБИТДА) 2035-йилга бориб 400 миллиард долларга етказиши лозим. Ҳозирги вақтда бу талаб анча мураккаб вазифа бўлиб кўринмоқда, чунки компаниянинг тузатилган ЭБИТДА кўрсаткичи 3,27 миллиард доллар атрофида айланмоқда. Нархларнинг кескин туширилиши, субсидияларнинг камайиши ҳамда сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги харажатларнинг кескин ошгани бу кўрсаткичнинг қисқаришига сабаб бўлмоқда.
…