Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқарди

·22·Техно
Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқарди
Қисқача

Електромобиллар бозори етакчиси бўлган Tesla компанияси ўз тарихидаги муҳим маррага етиб, 10 миллионинчи машинасини конвеердан чиқарди ва бу кўрсаткич бир миллионинчи автомобил ишлаб чиқарилганидан роппа-роса олти йил ўтиб қайд етилди.

Электромобиллар бозорининг етакчиси бўлган Tesla компанияси ўз тарихидаги муҳим маррага етиб, 10 миллионинчи машинасини конвеердан чиқарди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу ҳақда компания пайшанба куни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилган ва бу кўрсаткич бир миллионинчи автомобил ишлаб чиқарилганидан роппа-роса олти йил ўтиб қайд этилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур юбилей марра Элон Маскнинг акциядорлар томонидан маъқулланган ва умумий қиймати 1 триллион долларни ташкил этувчи улкан мукофот пакетини қўлга киритиш учун қўйилган тўртта асосий «маҳсулот мақсади»дан биринчисини ярмига етказганини англатади. Шартномага кўра, 2035-йилга бориб Маск компания томонидан ишлаб чиқарилган автомобиллар сонини 20 миллион тага етказиши, «Фулл Сельф-Дривинг» дастурий таъминотининг фаол обуначилари сонини 10 миллионга чиқариши, шунингдек, бир миллион робот ва бир миллион роботаксини йўлга чиқариши талаб этилади.

Ишлаб чиқариш суръатлари ва олдиндаги қийинчиликлар

Модел 3 ва Модел Й электромобилларининг муваффақияти туфайли бир неча йиллик жадал ўсиш кузатилганига қарамай, Tesla ҳали бир календар йили давомида 2 миллион дона автомобил сота олгани йўқ. Агар компания жорий суръатни сақлаб қолса ёки секинлашишда давом этса, 20 миллионлик маррага етиш учун камида 2030-йилларнинг бошларигача вақт керак бўлади. Авваллари Элон Маск 2030-йилга бориб Tesla йилига 20 миллион дона машина ишлаб чиқаришини вада қилган, бироқ савдолар секинлашгани сабабли бу режадан воз кечган эди.

Шунга қарамай, мазкур тўртта маҳсулот мақсади ичида айнан автомобиллар сони бўйича белгиланган марра компания энг яқин келиб қолган кўрсаткич бўлиб турибди. Таққослаш учун, Хитойнинг BYD компанияси аллақачон 17 миллиондан ортиқ «янги энергия воситалари»ни ишлаб чиқариб сотган бўлиб, уларнинг тахминан ярмини гибрид машиналар ташкил қилади.

Ички бозордаги рақобат ва молиявий вазият

АҚШ бозорида йирик автоишлаб чиқарувчилар электромобил ишлаб чиқаришни бироз орқага сургани ва Rivian ҳамда Lucid Моторс каби стартаплар ўз кўламини кенгайтиришда қийналаётгани сабабли Tesla учун рақобат камайгандек кўриниши мумкин. Бироқ компаниянинг ўз уй бозорида ҳам муаммолари йўқ эмас. Охирги маълумотларга кўра, иккинчи чоракда АҚШдаги савдолар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13 фоизга камайган ва компания харидорларни топиш учун Япония, Австралия ҳамда Литва каби янги бозорларга юзланишга мажбур бўлган.

Бундан ташқари, Elon Musk мукофот пакетининг тўлиқ қийматига эга чиқиши учун компания фойдасини (тузатилган ЭБИТДА) 2035-йилга бориб 400 миллиард долларга етказиши лозим. Ҳозирги вақтда бу талаб анча мураккаб вазифа бўлиб кўринмоқда, чунки компаниянинг тузатилган ЭБИТДА кўрсаткичи 3,27 миллиард доллар атрофида айланмоқда. Нархларнинг кескин туширилиши, субсидияларнинг камайиши ҳамда сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги харажатларнинг кескин ошгани бу кўрсаткичнинг қисқаришига сабаб бўлмоқда.

TeslaElon MuskЭлектромобилФСДАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиSpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиБугун, 21:59Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаСунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаБугун, 21:55Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 21:55Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди