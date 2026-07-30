Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!

·47·Ўзбекистон
Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!
Қисқача

2026 йил 30 июл куни Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрида Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида «Давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисида»ги стратегик битим имзоланди. Мазкур ҳужжатга кўра, пропорсионал тизим жорий етилиб, ҳар бир давлат фуқаронинг айнан ўз ҳудудида орттирган иш стажи учун пенсия тайинлайди ва тўлайди.

Икки қардош давлат ўртасидаги ҳамкорлик тарихида янги саҳифа очилди. 2026 йил 30 июль куни Қирғизистоннинг сўлим Чўлпон-Ота шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашув доирасида Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида «Давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисида»ги стратегик аҳамиятга эга бўлган битим имзоланди.

Ушбу ҳужжат йиллар давомида чегаранинг икки томонида ҳалол меҳнат қилиб, пенсия олишда муаммоларга дуч келган минглаб фуқароларнинг тақдирини ижобий ҳал этади. Zamin.uz янги тизимнинг энг муҳим жиҳатларини таҳлил қилади.

Янги давр: Муаммолар барҳам топди

Шу пайтгача икки давлатда иш стажига эга бўлган фуқаролар пенсияга чиқишда мураккаб бюрократик тўсиқлар ва адолатсизликка дуч келишар эди. Бир давлатдаги меҳнат иккинчисида инобатга олинмаслиги натижасида инсонлар муносиб қарилик нафақасидан маҳрум бўлишарди.

Имзоланган битим мазкур муаммоларни тубдан ҳал этишга ва пенсия таъминоти соҳасидаги ҳамкорликни мутлақо янги босқичга олиб чиқишга қаратилган. Эндиликда адолат мезони устувор бўлади.

Битимнинг олтин қоидалари: Фуқаро нималарга эга бўлади?

Ҳужжатда меҳнат мигрантлари ва икки давлат ҳудудида фаолият юритган шахслар учун ўта муҳим енгилликлар назарда тутилган:

  • Пропорционал тизим: «Адолатли стаж» тамойили жорий этилади. Ҳар бир давлат фуқаронинг айнан ўз ҳудудида орттирган иш (суғурта) стажи учун пенсия тайинлайди ва тўлайди. Яъни, Ўзбекистондаги стаж учун Ўзбекистон, Қирғизистондаги стаж учун Қирғизистон масъул бўлади.

  • Миллий ҳисоб-китоб: Пенсия миқдори ҳар бир давлатнинг миллий қонунчилиги асосида, ўша давлат ҳудудида ишлаган стаж, иш ҳақи ва тўланган суғурта бадалларидан келиб чиқиб, мустақил ҳисобланади.

  • Пенсиянинг «экспорти»: Агар пенсионер бир давлатдан иккинчисига доимий яшаш учун кўчиб ўтса ҳам, унга тайинланган пенсияни янги яшаш жойида олиш имконияти тўлиқ таъминланади. Чегаралар тўловга тўсиқ бўлмайди.

  • Тенг ҳуқуқлилик ва кенг кўлам: Икки давлат фуқароларига пенсия ҳуқуқларини амалга оширишда тенг имкониятлар берилади. Битим нафақат асосий пенсияни, балки дафн этиш нафақаси, тиббий-ижтимоий экспертиза, маълумотларни ҳимоя қилиш ва идоралараро тезкор ахборот алмашишни ҳам тартибга солади.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Ҳужжат номи

Давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисидаги битим

Имзоланган сана ва жой

2026 йил 30 июль, Чўлпон-Ота (Қирғизистон)

Асосий мақсад

Икки давлатда ишлаган фуқароларнинг пенсия ҳуқуқларини ҳимоя қилиш

Пенсия тайинлаш тамойили

Пропорционал (стаж қайси давлатда орттирилган бўлса, ўша давлат тўлайди)

Пенсияни кўчириш (экспорт)

Мавжуд (кўчиб ўтганда ҳам пенсия сақланиб қолади)

Қўшимча кафолатлар

Дафн этиш нафақаси, тенг ҳуқуқлар, ахборот алмашинуви

Хулоса: Адолат ва ижтимоий ҳимоя ғалабаси

Ушбу тарихий ҳужжат Ўзбекистон ва Қирғизистонда ҳалол меҳнат қилган минглаб фуқароларнинг нафақат пенсия ҳуқуқларини таъминлайди, балки уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш йўлидаги улкан қадамдир.

Битим икки давлат пенсия тизимлари ўртасидаги мажбуриятларни адолатли тақсимлашга хизмат қилади ва қардош халқларнинг бир-бирига бўлган ишончини янада мустаҳкамлайди.

Сизнинг яқинларингиз ёки ўзингиз икки давлатда ишлаганмисиз? Ушбу янгилик ҳаётингизга қандай таъсир қилади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни яқинларингизга улашинг!

ЎзбекистонҚирғизистонЧолпон-ОтаZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиЎзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиБугун, 20:06Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиБугун, 15:32Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Бугун, 14:56Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиПрезидент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиБугун, 13:15Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиМактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиБугун, 01:12Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди