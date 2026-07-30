Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!
2026 йил 30 июл куни Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрида Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида «Давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисида»ги стратегик битим имзоланди. Мазкур ҳужжатга кўра, пропорсионал тизим жорий етилиб, ҳар бир давлат фуқаронинг айнан ўз ҳудудида орттирган иш стажи учун пенсия тайинлайди ва тўлайди.
Икки қардош давлат ўртасидаги ҳамкорлик тарихида янги саҳифа очилди. 2026 йил 30 июль куни Қирғизистоннинг сўлим Чўлпон-Ота шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашув доирасида Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида «Давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисида»ги стратегик аҳамиятга эга бўлган битим имзоланди.
Ушбу ҳужжат йиллар давомида чегаранинг икки томонида ҳалол меҳнат қилиб, пенсия олишда муаммоларга дуч келган минглаб фуқароларнинг тақдирини ижобий ҳал этади. Zamin.uz янги тизимнинг энг муҳим жиҳатларини таҳлил қилади.
Янги давр: Муаммолар барҳам топди
Шу пайтгача икки давлатда иш стажига эга бўлган фуқаролар пенсияга чиқишда мураккаб бюрократик тўсиқлар ва адолатсизликка дуч келишар эди. Бир давлатдаги меҳнат иккинчисида инобатга олинмаслиги натижасида инсонлар муносиб қарилик нафақасидан маҳрум бўлишарди.
Имзоланган битим мазкур муаммоларни тубдан ҳал этишга ва пенсия таъминоти соҳасидаги ҳамкорликни мутлақо янги босқичга олиб чиқишга қаратилган. Эндиликда адолат мезони устувор бўлади.
Битимнинг олтин қоидалари: Фуқаро нималарга эга бўлади?
Ҳужжатда меҳнат мигрантлари ва икки давлат ҳудудида фаолият юритган шахслар учун ўта муҳим енгилликлар назарда тутилган:
Пропорционал тизим: «Адолатли стаж» тамойили жорий этилади. Ҳар бир давлат фуқаронинг айнан ўз ҳудудида орттирган иш (суғурта) стажи учун пенсия тайинлайди ва тўлайди. Яъни, Ўзбекистондаги стаж учун Ўзбекистон, Қирғизистондаги стаж учун Қирғизистон масъул бўлади.
Миллий ҳисоб-китоб: Пенсия миқдори ҳар бир давлатнинг миллий қонунчилиги асосида, ўша давлат ҳудудида ишлаган стаж, иш ҳақи ва тўланган суғурта бадалларидан келиб чиқиб, мустақил ҳисобланади.
Пенсиянинг «экспорти»: Агар пенсионер бир давлатдан иккинчисига доимий яшаш учун кўчиб ўтса ҳам, унга тайинланган пенсияни янги яшаш жойида олиш имконияти тўлиқ таъминланади. Чегаралар тўловга тўсиқ бўлмайди.
Тенг ҳуқуқлилик ва кенг кўлам: Икки давлат фуқароларига пенсия ҳуқуқларини амалга оширишда тенг имкониятлар берилади. Битим нафақат асосий пенсияни, балки дафн этиш нафақаси, тиббий-ижтимоий экспертиза, маълумотларни ҳимоя қилиш ва идоралараро тезкор ахборот алмашишни ҳам тартибга солади.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Ҳужжат номи
Давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти тўғрисидаги битим
Имзоланган сана ва жой
2026 йил 30 июль, Чўлпон-Ота (Қирғизистон)
Асосий мақсад
Икки давлатда ишлаган фуқароларнинг пенсия ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
Пенсия тайинлаш тамойили
Пропорционал (стаж қайси давлатда орттирилган бўлса, ўша давлат тўлайди)
Пенсияни кўчириш (экспорт)
Мавжуд (кўчиб ўтганда ҳам пенсия сақланиб қолади)
Қўшимча кафолатлар
Дафн этиш нафақаси, тенг ҳуқуқлар, ахборот алмашинуви
Хулоса: Адолат ва ижтимоий ҳимоя ғалабаси
Ушбу тарихий ҳужжат Ўзбекистон ва Қирғизистонда ҳалол меҳнат қилган минглаб фуқароларнинг нафақат пенсия ҳуқуқларини таъминлайди, балки уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш йўлидаги улкан қадамдир.
Битим икки давлат пенсия тизимлари ўртасидаги мажбуриятларни адолатли тақсимлашга хизмат қилади ва қардош халқларнинг бир-бирига бўлган ишончини янада мустаҳкамлайди.
Сизнинг яқинларингиз ёки ўзингиз икки давлатда ишлаганмисиз? Ушбу янгилик ҳаётингизга қандай таъсир қилади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни яқинларингизга улашинг!
…