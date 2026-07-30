Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилди
Термоядровий энергетика соҳасининг етакчи стартапларидан бири бўлган Коммонвеалт Фусион Сйстеms (КФС) компанияси ўзининг молиявий устунлигини яна-да мустаҳкамлади. TechCrunch нашри хабар беришича, компания пайшанба куни эълон қилинган янги инвестиция раундида нақд 1 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бошлаган. Мазкур молиялаштириш босқичида пенсия жамғармалари, суверен жамғармалар ҳамда йирик инфратузилма ва саноат корпоратив ҳамкорлари каби нуфузли институционал инвесторлар иштирок этган, бироқ компания аниқ иштирокчилар номини ошкор қилишдан бош тортган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шу тариқа, КФС компаниясининг умумий жалб қилган сармояси миқдори 4 миллиард долларга етди. Ушбу йирик маблағ стартапнинг харажатлари кескин ошиб бораётган бир пайтда қўл келмоқда. Айни пайтда компания ўзининг Spark номли намойиш реакторини қуриш ишларини жадал давом эттирмоқда ва биринчи тижорат электр станцияси ҳисобланган Арк лойиҳаси дизайнини якунига етказмоқда. Янги жалб қилинган инвестициялар айнан термоядровий энергияни тижоратлаштириш жараёнига йўналтирилиши режалаштирилган.
Технологик жараён ва келажакдаги режаларКФС раҳбари Боб Мумгаард компания келгусида ҳам қўшимча сармоялар жалб қилишда давом этишига ишора қилди. Гарчи Spark ёки Арк реакторларининг аниқ қиймати ошкор этилмаган бўлса-да, Виржиния штатининг собиқ губернатори Гленн Янкин 2024-йилда Арк лойиҳасини «кўп миллиард долларлик термоядровий станция» деб атаган эди. Мазкур молиялаштириш раунди компания 2021-йилда қўлга киритган 1,8 миллиард долларлик рекордиидан кейинги энг йирик босқич ҳисобланади. Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг август ойида эълон қилинган олдинги молиявий раундда NVIDIA, Google, Хосла Вентурес ва Бреактроугҳ Энергй Вентурес каби гигантлар инвестор сифатида қатнашиб, 863 миллион доллар қўшган эди.
Компания магнит чеклаш усули деб номланувчи технологияни қўлламоқда. Бунда кучли магнит майдонлари реактор ичидаги плазмани ушлаб туриб, уни реакция ҳосил қилиш учун етарлича зич ва иссиқ ҳолатда сақлайди. Атом ядролари бир-бири билан қўшилганда улкан миқдордаги энергия ажралиб чиқади. КФС реакциядан ажралиб чиқадиган иссиқликни буғ турбинасини ҳаракатга келтириш учун ишлатишни ният қилган.
Муҳим марралар ва келишувларКомпания ўзининг Spark реактори устида сезиларли муваффақиятларга эришди ва у 2027-йилда илмий брейк-ивен (ссиентифик брейк-ивен) даражасига етишини кутмоқда. Илмий брейк-ивен — бу термоядровий реакция уни ёқиш учун реактор сарфлайдиган энергиядан кўпроқ энергия ишлаб чиқарадиган ҳал қилувчи босқичдир. Гарчи бу умумий тармоққа электр энергиясини экспорт қилиш учун етарли бўлмаса-да, бундай натижа инвесторларга компания танлаган йўлнинг тўғрилигини исботлайди. Ҳозирги кунга қадар фақатгина Лоуренс Ливерморе миллий лабораториясининг Миллий ўт олдириш мажмуаси шундай натижага эришган холос.
Spark реактори устидаги ишлар билан бир қаторда, КФС Виржиния штатида қурилиши режалаштирилган тижорат миқёсидаги Арк станцияси лойиҳасини ҳам якунламоқда. Италиянинг Эни энергетика компанияси Арк станциясидан 1 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги электр энергиясини сотиб олишини эълон қилган. Шунингдек, Google корпорацияси ҳам мазкур станция умумий қувватининг ярмига тенг бўлган 200 мегаватт электр энергиясини харид қилиш мажбуриятини олган.
…