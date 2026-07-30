Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилди

·0·Техно
Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилди

Термоядровий энергетика соҳасининг етакчи стартапларидан бири бўлган Коммонвеалт Фусион Сйстеms (КФС) компанияси ўзининг молиявий устунлигини яна-да мустаҳкамлади. TechCrunch нашри хабар беришича, компания пайшанба куни эълон қилинган янги инвестиция раундида нақд 1 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бошлаган. Мазкур молиялаштириш босқичида пенсия жамғармалари, суверен жамғармалар ҳамда йирик инфратузилма ва саноат корпоратив ҳамкорлари каби нуфузли институционал инвесторлар иштирок этган, бироқ компания аниқ иштирокчилар номини ошкор қилишдан бош тортган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шу тариқа, КФС компаниясининг умумий жалб қилган сармояси миқдори 4 миллиард долларга етди. Ушбу йирик маблағ стартапнинг харажатлари кескин ошиб бораётган бир пайтда қўл келмоқда. Айни пайтда компания ўзининг Spark номли намойиш реакторини қуриш ишларини жадал давом эттирмоқда ва биринчи тижорат электр станцияси ҳисобланган Арк лойиҳаси дизайнини якунига етказмоқда. Янги жалб қилинган инвестициялар айнан термоядровий энергияни тижоратлаштириш жараёнига йўналтирилиши режалаштирилган.

Технологик жараён ва келажакдаги режалар

КФС раҳбари Боб Мумгаард компания келгусида ҳам қўшимча сармоялар жалб қилишда давом этишига ишора қилди. Гарчи Spark ёки Арк реакторларининг аниқ қиймати ошкор этилмаган бўлса-да, Виржиния штатининг собиқ губернатори Гленн Янкин 2024-йилда Арк лойиҳасини «кўп миллиард долларлик термоядровий станция» деб атаган эди. Мазкур молиялаштириш раунди компания 2021-йилда қўлга киритган 1,8 миллиард долларлик рекордиидан кейинги энг йирик босқич ҳисобланади. Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг август ойида эълон қилинган олдинги молиявий раундда NVIDIA, Google, Хосла Вентурес ва Бреактроугҳ Энергй Вентурес каби гигантлар инвестор сифатида қатнашиб, 863 миллион доллар қўшган эди.

Компания магнит чеклаш усули деб номланувчи технологияни қўлламоқда. Бунда кучли магнит майдонлари реактор ичидаги плазмани ушлаб туриб, уни реакция ҳосил қилиш учун етарлича зич ва иссиқ ҳолатда сақлайди. Атом ядролари бир-бири билан қўшилганда улкан миқдордаги энергия ажралиб чиқади. КФС реакциядан ажралиб чиқадиган иссиқликни буғ турбинасини ҳаракатга келтириш учун ишлатишни ният қилган.

Муҳим марралар ва келишувлар

Компания ўзининг Spark реактори устида сезиларли муваффақиятларга эришди ва у 2027-йилда илмий брейк-ивен (ссиентифик брейк-ивен) даражасига етишини кутмоқда. Илмий брейк-ивен — бу термоядровий реакция уни ёқиш учун реактор сарфлайдиган энергиядан кўпроқ энергия ишлаб чиқарадиган ҳал қилувчи босқичдир. Гарчи бу умумий тармоққа электр энергиясини экспорт қилиш учун етарли бўлмаса-да, бундай натижа инвесторларга компания танлаган йўлнинг тўғрилигини исботлайди. Ҳозирги кунга қадар фақатгина Лоуренс Ливерморе миллий лабораториясининг Миллий ўт олдириш мажмуаси шундай натижага эришган холос.

Spark реактори устидаги ишлар билан бир қаторда, КФС Виржиния штатида қурилиши режалаштирилган тижорат миқёсидаги Арк станцияси лойиҳасини ҳам якунламоқда. Италиянинг Эни энергетика компанияси Арк станциясидан 1 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги электр энергиясини сотиб олишини эълон қилган. Шунингдек, Google корпорацияси ҳам мазкур станция умумий қувватининг ярмига тенг бўлган 200 мегаватт электр энергиясини харид қилиш мажбуриятини олган.

Термоядровий энергияКоммонвеалт Фусион СйстеmsСтартапИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиSpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиБугун, 21:59Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаСунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаБугун, 21:55Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди