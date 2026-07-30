Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимизда

·24·Спорт
Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимизда
Қисқача

Барселона клуби ҳимоячиси Александро Балде Мадриднинг Реал жамоасидан асло ҳайиқмасликларини ва барча совринлар учун курашишларини маълум қилди. Sport нашрига берган интервюсида у футбол 11 га 11 форматида ўйналишини ва майдонда футболчиларнинг номлари аҳамият касб етмаслигини таъкидлади. Шунингдек, 22 ёшли футболчи Ла Лига тақдири тўғридан-тўғри жамоанинг ўзига боғлиқ еканлигини билдирди.

Испаниянинг Барселона клуби ҳимоячиси Александро Бальде Мадриднинг Реал жамоасидан асло ҳайиқмасликларини ва келгуси мавсумда ҳам барча совринлар учун курашишларини маълум қилди. Sport нашрига берган интервюсида футболчи каталонияликлар ўз ўйинига эътибор қаратиши лозимлигини таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри маълумотига кўра, ёзги трансферлар ва мураббий Жозе Моуринью қайтганидан сўнг ҳам рақибга нисбатан хотиржам муносабатда бўлаётган Бальде майдонда фақат жамоанинг ўз ҳаракатлари муҳимлигини қайд этди. Унинг фикрича, футбол 11 га 11 форматида ўйналади ва майдонда футболчиларнинг номлари аҳамият касб этмайди.

Ла Лига ва чемпионлик пойгаси

Испания чемпионатидаги рақобат ҳақида гапирар экан, 22 ёшли футболчи мавсум узун эканлигини ва асосий рақиблар билан фақат икки марта учрашишларини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ла Лига тақдири тўғридан-тўғри жамоанинг ўзига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Бальде ўз олдига қўйган шахсий мақсадларига ҳам тўхталиб ўтди. У ёш эканлигини, ўсиш ва ўрганиш учун имкониятлари кўплигини, ҳар йили ўйинини яхшилаш унинг асосий мақсади эканлигини билдирди.

Ханси Флик қўл остидаги муваффақиятлар

Каталония клуби сўнгги икки мавсум давомида Ханси Флик бошчилигида ички мусобақаларда деярли барча совринларни қўлга киритди. Ҳимоячи бу йўлдан адашмасдан, орзу қилишда давом этиш ва барча турнирларда ғалаба учун курашиш зарурлигини таъкидлади.

Чемпионлар лигаси ҳақидаги саволга жавоб берар экан, у бу мусобақа энг муҳими эканлигини ва ҳар бир киши уни ютишни исташини тан олди. Бироқ, бу борада ҳаддан ташқари қизиқиб кетмасдан, қадам-бақадам олдинга силжиш кераклигини қўшимча қилди.

Футболчи жамоа таркибида қайтадиган 8 нафар жаҳон чемпионлари улкан ишонч олиб келишини ва сўнгги йилларда ўз кучини исботлаган фантастик таркиб уларни кутиб турганини қўшимча қилди.

Алежандро БальдеБарселонаРеал МадридЛа ЛигаЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Бугун, 21:00Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиБугун, 20:39Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди