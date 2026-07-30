Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимизда
Барселона клуби ҳимоячиси Александро Балде Мадриднинг Реал жамоасидан асло ҳайиқмасликларини ва барча совринлар учун курашишларини маълум қилди. Sport нашрига берган интервюсида у футбол 11 га 11 форматида ўйналишини ва майдонда футболчиларнинг номлари аҳамият касб етмаслигини таъкидлади. Шунингдек, 22 ёшли футболчи Ла Лига тақдири тўғридан-тўғри жамоанинг ўзига боғлиқ еканлигини билдирди.
Испаниянинг Барселона клуби ҳимоячиси Александро Бальде Мадриднинг Реал жамоасидан асло ҳайиқмасликларини ва келгуси мавсумда ҳам барча совринлар учун курашишларини маълум қилди. Sport нашрига берган интервюсида футболчи каталонияликлар ўз ўйинига эътибор қаратиши лозимлигини таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри маълумотига кўра, ёзги трансферлар ва мураббий Жозе Моуринью қайтганидан сўнг ҳам рақибга нисбатан хотиржам муносабатда бўлаётган Бальде майдонда фақат жамоанинг ўз ҳаракатлари муҳимлигини қайд этди. Унинг фикрича, футбол 11 га 11 форматида ўйналади ва майдонда футболчиларнинг номлари аҳамият касб этмайди.
Ла Лига ва чемпионлик пойгасиИспания чемпионатидаги рақобат ҳақида гапирар экан, 22 ёшли футболчи мавсум узун эканлигини ва асосий рақиблар билан фақат икки марта учрашишларини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ла Лига тақдири тўғридан-тўғри жамоанинг ўзига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Бальде ўз олдига қўйган шахсий мақсадларига ҳам тўхталиб ўтди. У ёш эканлигини, ўсиш ва ўрганиш учун имкониятлари кўплигини, ҳар йили ўйинини яхшилаш унинг асосий мақсади эканлигини билдирди.
Ханси Флик қўл остидаги муваффақиятларКаталония клуби сўнгги икки мавсум давомида Ханси Флик бошчилигида ички мусобақаларда деярли барча совринларни қўлга киритди. Ҳимоячи бу йўлдан адашмасдан, орзу қилишда давом этиш ва барча турнирларда ғалаба учун курашиш зарурлигини таъкидлади.
Чемпионлар лигаси ҳақидаги саволга жавоб берар экан, у бу мусобақа энг муҳими эканлигини ва ҳар бир киши уни ютишни исташини тан олди. Бироқ, бу борада ҳаддан ташқари қизиқиб кетмасдан, қадам-бақадам олдинга силжиш кераклигини қўшимча қилди.
Футболчи жамоа таркибида қайтадиган 8 нафар жаҳон чемпионлари улкан ишонч олиб келишини ва сўнгги йилларда ўз кучини исботлаган фантастик таркиб уларни кутиб турганини қўшимча қилди.
…