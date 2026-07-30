SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширди

·0·Техно
SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширди

Флорида штатидаги тарихий ЛК-39A стартовым комплексида SpaceX компанияси мутахассислари Starship космик кемасига хизмат кўрсатиш минорасига ўрнатилган улкан механик «чўп» (чопстиккс) мосламаларини кўтариш ишларини муваффақиятли якунладилар. ixbt.com маълумотига кўра, эълон қилинган кадрларда бир неча соат давомида массив қисқичларнинг тўлиқ ишчи баландлигигача кўтарилганини яққол кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур конструкциялар келгусида парвоздан сўнг қайтиб келаётган Super Heavy тезлаткичини тутиб қолиш учун мўлжалланган энг муҳим элементлардан бири ҳисобланади. Starship кўп марталик фойдаланиш тизимининг ажралмас қисми бўлган бу технологияга кўра, кема ажралгач, тезлаткич учиш майдончасига қайтади ва минора уни тўғридан-тўғри ҳавода тутиб олади.

Янги инфратузилма ва синовлар

Бундай услуб аллақачон Техасдаги Starbase космодромида муваффақиятли синовдан ўтказилган эди. Эндиликда эса шундай ўхшаш инфратузилма АҚШнинг шарқий қирғоғида ҳам тайёрланмоқда. Илгари Аполло дастури ва космик шаттллар миссиялари амалга оширилган ЛК-39A мажмуасидаги фаоллик SpaceX компаниясининг Флоридадан Starship учиришларига жиддий тайёргарлик кўраётганидан далолат беради.

Дастлабки баҳоларга кўра, агар компания барча зарур рухсатларни олиб, инфратузилма синовларини охирига етказса, ушбу майдончада Super Heavy тезлаткичини тутиб қолишга бўлган илк уринишлар 2026-йилнинг охирига бориб амалга оширилиши мумкин. Айтиш жоизки, АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармаси (ФАА) тижорат космик саноати учун ракета учириш лицензиялаш жараёнларини соддалаштирувчи ўзгаришларни таклиф этмоқда.

Elon Musk ва келгуси режалар

Аввалроқ, Elon Musk 2026-йил 24-июльда бўлиб ўтган Starship'нинг 13-синов парвози натижаларини изоҳлаган эди. Унинг сўзларига кўра, юқори босқич Ҳинд океанида шунчалик аниқ бошқариладиган сувга қўнишни амалга оширганки, агар синов пайтида шундай вазифа қўйилганида, уни сувга қўндириш ўрнига механик «қўллар» ёрдамида старт минораси орқали қабул қилиб олиш ҳам мумкин бўлар эди.

Космик саноат мутахассислари ушбу технологиянинг тўлақонли жорий этилиши ракета қисмларини қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиришигаишонч билдиришмоқда. Бу эса ўз навбатида кейинги авлод космик парвозларининг иқтисодий самарадорлигини кескин оширади ва узоқ масофали миссиялар учун йўл очади.

SpaceXStarshipSuper HeavyИлон МускЛК-39A
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаСунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаБугун, 21:55Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 21:55Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди