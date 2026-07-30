SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширди
Флорида штатидаги тарихий ЛК-39A стартовым комплексида SpaceX компанияси мутахассислари Starship космик кемасига хизмат кўрсатиш минорасига ўрнатилган улкан механик «чўп» (чопстиккс) мосламаларини кўтариш ишларини муваффақиятли якунладилар. ixbt.com маълумотига кўра, эълон қилинган кадрларда бир неча соат давомида массив қисқичларнинг тўлиқ ишчи баландлигигача кўтарилганини яққол кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур конструкциялар келгусида парвоздан сўнг қайтиб келаётган Super Heavy тезлаткичини тутиб қолиш учун мўлжалланган энг муҳим элементлардан бири ҳисобланади. Starship кўп марталик фойдаланиш тизимининг ажралмас қисми бўлган бу технологияга кўра, кема ажралгач, тезлаткич учиш майдончасига қайтади ва минора уни тўғридан-тўғри ҳавода тутиб олади.
Янги инфратузилма ва синовларБундай услуб аллақачон Техасдаги Starbase космодромида муваффақиятли синовдан ўтказилган эди. Эндиликда эса шундай ўхшаш инфратузилма АҚШнинг шарқий қирғоғида ҳам тайёрланмоқда. Илгари Аполло дастури ва космик шаттллар миссиялари амалга оширилган ЛК-39A мажмуасидаги фаоллик SpaceX компаниясининг Флоридадан Starship учиришларига жиддий тайёргарлик кўраётганидан далолат беради.
Дастлабки баҳоларга кўра, агар компания барча зарур рухсатларни олиб, инфратузилма синовларини охирига етказса, ушбу майдончада Super Heavy тезлаткичини тутиб қолишга бўлган илк уринишлар 2026-йилнинг охирига бориб амалга оширилиши мумкин. Айтиш жоизки, АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармаси (ФАА) тижорат космик саноати учун ракета учириш лицензиялаш жараёнларини соддалаштирувчи ўзгаришларни таклиф этмоқда.
Elon Musk ва келгуси режаларАввалроқ, Elon Musk 2026-йил 24-июльда бўлиб ўтган Starship'нинг 13-синов парвози натижаларини изоҳлаган эди. Унинг сўзларига кўра, юқори босқич Ҳинд океанида шунчалик аниқ бошқариладиган сувга қўнишни амалга оширганки, агар синов пайтида шундай вазифа қўйилганида, уни сувга қўндириш ўрнига механик «қўллар» ёрдамида старт минораси орқали қабул қилиб олиш ҳам мумкин бўлар эди.
Космик саноат мутахассислари ушбу технологиянинг тўлақонли жорий этилиши ракета қисмларини қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиришигаишонч билдиришмоқда. Бу эса ўз навбатида кейинги авлод космик парвозларининг иқтисодий самарадорлигини кескин оширади ва узоқ масофали миссиялар учун йўл очади.
…