Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилди

·18·Техно
Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилди
Қисқача

Полша ҳукумати Европанинг IRIS2 хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш ва ривожлантириш жараёнига расман қўшилди. Варшавада Еутелсат компанияси билан имзоланган ўзаро англашув меморандуми мазкур стратегик ҳамкорликнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади. Томонлар IRIS2 гуруҳининг паст орбитали сегментини яратиш, уни жойлаштириш ва кейинчалик ривожлантириш устида биргаликда иш олиб борадилар.

Полша ҳукумати Европанинг IRIS2 хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш ва ривожлантириш жараёнига расман қўшилди. Варшавада Эутелсат компанияси ҳамда Полша ўртасида имзоланган ўзаро англашув меморандуми ушбу стратегик ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосига айланди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ҳужжат Европа комиссияси ва Полша ўртасида ушбу дастурга киритиладиган инвестицияларни ошириш бўйича келишув билан бир вақтда имзоланди. Янги келишувлар лойиҳани қўшимча молиялаштиришни саноат ва технологик ҳамкорлик билан узвий боғлашга қаратилган.

Саноат ва технологик ҳамкорлик

Имзоланган битимга мувофиқ, томонлар IRIS2 гуруҳининг паст орбитали сегментини яратиш, уни жойлаштириш ва кейинчалик ривожлантириш устида биргаликда иш олиб борадилар. Эутелсат компанияси ўз навбатида Полша космик компанияларига IRIS2 фойдаланувчи терминалларини синовдан ўтказиш ҳамда текшириш учун ўз инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.

IRIS2 Европа Иттифоқининг ўзининг хавфсиз сунъий йўлдош алоқа инфратузилмасини яратиш бўйича флагман дастури ҳисобланади. Ушбу йирик ташаббус доирасида СпасеРИСE консорциюми тизимни яратиш ва унинг ишлашини таъминлаш учун масъул бўлса, Эутелсат унинг паст орбитали сегментини жойлаштириш ва эксплуатация қилиш ишларига раҳбарлик қилмоқда.

ОнеВеб тармоғи орқали тезкор алоқа

Янги Европа тизими тўлақонли иш бошқугача бўлган даврда томонлар тижорат битимини тузишни ҳам режалаштирган. Ушбу келишувга кўра, Полшага ОнеВеб сунъий йўлдош тармоғининг 2 Гбит/с гача бўлган захираланган ва устувор ўтказиш қобилияти тақдим этилади.

Мазкур тижорат келишувини 2027-йилнинг июн ойига қадар якунлаш режалаштирилган. Ҳозирда амалда бўлган ОнеВеб паст орбитали гуруҳидан фойдаланиш янги Европа тизими ишга тушгунига қадар паст кечикишга эга бўлган барқарор сунъий йўлдош алоқасини кафолатлаш имконини беради.

ПолшаЭутелсатIRIS2ОнеВебКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиSpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиБугун, 21:59Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаСунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаБугун, 21:55Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 21:55Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди