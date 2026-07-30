Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилди
Полша ҳукумати Европанинг IRIS2 хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш ва ривожлантириш жараёнига расман қўшилди. Варшавада Еутелсат компанияси билан имзоланган ўзаро англашув меморандуми мазкур стратегик ҳамкорликнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади. Томонлар IRIS2 гуруҳининг паст орбитали сегментини яратиш, уни жойлаштириш ва кейинчалик ривожлантириш устида биргаликда иш олиб борадилар.
Полша ҳукумати Европанинг IRIS2 хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш ва ривожлантириш жараёнига расман қўшилди. Варшавада Эутелсат компанияси ҳамда Полша ўртасида имзоланган ўзаро англашув меморандуми ушбу стратегик ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосига айланди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ҳужжат Европа комиссияси ва Полша ўртасида ушбу дастурга киритиладиган инвестицияларни ошириш бўйича келишув билан бир вақтда имзоланди. Янги келишувлар лойиҳани қўшимча молиялаштиришни саноат ва технологик ҳамкорлик билан узвий боғлашга қаратилган.
Саноат ва технологик ҳамкорликИмзоланган битимга мувофиқ, томонлар IRIS2 гуруҳининг паст орбитали сегментини яратиш, уни жойлаштириш ва кейинчалик ривожлантириш устида биргаликда иш олиб борадилар. Эутелсат компанияси ўз навбатида Полша космик компанияларига IRIS2 фойдаланувчи терминалларини синовдан ўтказиш ҳамда текшириш учун ўз инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.
IRIS2 Европа Иттифоқининг ўзининг хавфсиз сунъий йўлдош алоқа инфратузилмасини яратиш бўйича флагман дастури ҳисобланади. Ушбу йирик ташаббус доирасида СпасеРИСE консорциюми тизимни яратиш ва унинг ишлашини таъминлаш учун масъул бўлса, Эутелсат унинг паст орбитали сегментини жойлаштириш ва эксплуатация қилиш ишларига раҳбарлик қилмоқда.
ОнеВеб тармоғи орқали тезкор алоқаЯнги Европа тизими тўлақонли иш бошқугача бўлган даврда томонлар тижорат битимини тузишни ҳам режалаштирган. Ушбу келишувга кўра, Полшага ОнеВеб сунъий йўлдош тармоғининг 2 Гбит/с гача бўлган захираланган ва устувор ўтказиш қобилияти тақдим этилади.
Мазкур тижорат келишувини 2027-йилнинг июн ойига қадар якунлаш режалаштирилган. Ҳозирда амалда бўлган ОнеВеб паст орбитали гуруҳидан фойдаланиш янги Европа тизими ишга тушгунига қадар паст кечикишга эга бўлган барқарор сунъий йўлдош алоқасини кафолатлаш имконини беради.
…