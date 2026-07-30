Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилди

·29·Жамият
Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилди
Қисқача

Ўзбекистон ва Қирғизистон президентлари Шоукат Мирзиёев ҳамда Садир Жапаров ўртасидаги учрашув доирасида фуқароларнинг ўзаро сафарлари давомида мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати илгари белгиланган 5 кундан 15 кунга узайтирилди. Қирғизистон президенти Садир Жапаровнинг таъкидлашича, икки давлат ўртасидаги чегара масалалари тўлиқ ҳал қилиниб, ўтказиш пунктлари сони 15tadan 30taga оширилди.

Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничилик муносабатлари янги босқичга кўтарилмоқда. Икки давлат раҳбарларининг олий даражадаги учрашуви доирасида оддий фуқаролар учун катта енгиллик яратувчи тарихий ҳужжат имзоланди. Эндилигда, ўзаро сафарлар давомида мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати сезиларли даражада узайтирилди.

Zamin.uz ушбу муҳим янгилик тафсилотлари ва икки давлат ўртасидаги ҳамкорликнинг бошқа истиқболлари ҳақида хабар беради.

1. «5 кун эмас, 15 кун»: Рўйхатдан ўтиш мажбуриятидан озод қилиш

Қирғизистон президенти Садир Жапаров Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан бўлиб ўтган самарали музокаралар якунлари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида энг кутилган янгиликни эълон қилди. Унга кўра, икки давлат фуқароларининг мамлакатда бўлиб туриш муддати енгиллаштирилди.

Муҳим жиҳати шундаки, имзоланган Протокол фуқароларни давлат чегарасини кесиб ўтган вақтдан бошлаб 15 сутка давомида қабул қилувчи мамлакатнинг ваколатли органларида (ички ишлар бўлимлари, паспорт столлари) вақтинчалик ёки доимий рўйхатдан ўтиш мажбуриятидан озод қилади. Илгари бу муддат атиги 5 кунни ташкил этар эди.

Бу ўзгариш минглаб сайёҳлар, тадбиркорлар ва қариндошларини йўқлаб борувчи фуқаролар учун бюрократик тўсиқларни камайтиради, вақт ва маблағни тежайди.

2. Чегаралар тўлиқ ҳал қилинди ва ўтказиш пунктлари сони икки баробарга ошди

Матбуот анжуманида Садир Жапаров чегараолди ҳамкорлиги масалаларига алоҳида эътибор қаратилганини таъкидлади.

“Чегара масалаларини тўлиқ ҳал қилдик. Давлат чегараси тўғрисидаги шартнома, Ўтказиш пунктлари ва фуқароларнинг ўзаро сафарлари тўғрисидаги протоколлар имзоланди. Энг муҳими, ўтказиш пунктлари сонини 15тадан 30тага оширдик”, — деди Қирғизистон президенти.

Чегара пунктларининг икки баробарга кўпайиши транспорт оқимининг тезлашишига, савдо айланмасининг ўсишига ва икки халқ ўртасидаги борди-келдининг янада фаоллашишига хизмат қилади.

3. Янги тартиб қачон кучга киради ва Андижондаги янгилик

Кўпчиликни қизиқтирган савол: янги тартиб қачондан амал қила бошлайди? Таъкидлаш жоизки, Протокол имзолангани билан, у дарҳол кучга кирмайди. Янги қоидалар томонлар ички давлат тартиб-таомилларини (параламент томонидан ратификация қилиш ёки ҳукумат қарори) тўлиқ бажарганидан кейингина расман кучга киради. Унгача амалдаги 5 кунлик тартиб сақланиб қолади.

Бундан ташқари, Президент Жапаров дўстлик алоқаларини янада мустаҳкамлаш мақсадида Андижонда Қирғиз Республикасининг бош консулхонаси очилишини маълум қилди. Бу водий вилоятлари аҳолиси ва тадбиркорлари учун консуллик хизматларидан фойдаланишни осонлаштиради.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Келишув мавзуси

Фуқароларнинг ўзаро сафарларини енгиллаштириш

Эски рўйхатдан ўтиш муддати

5 кун

Янги рўйхатдан ўтиш муддати

15 кун (рўйхатдан ўтмасдан бўлиш)

Чегара ўтказиш пунктлари

15тадан 30тага оширилди

Андижондаги янгилик

Қирғизистон Бош консулхонаси очилиши

Кучга кириш вақти

Ички тартиб-таомиллар якунлангандан сўнг

Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги чегараларнинг янада очилиши ва рўйхатдан ўтиш муддатининг узайтирилиши — бу миллионлаб инсонлар ҳаётини енгиллаштирадиган тарихий воқеадир.

Ушбу қайноқ ва дўстлик руҳидаги мақолани дарҳол дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Қирғизистонга сафар қилишни режалаштирган гуруҳларга юборинг!

Сизнингча, бу ўзгаришлар икки давлат ўртасидаги туризм ва савдо-сотиққа қандай таъсир қилади? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонҚирғизистонШавкат МирзиёевСадир ЖапаровZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солиндиБугун, 21:21Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиБугун, 21:18Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 17:45Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиУшбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиБугун, 15:45Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Бугун, 13:53Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиБугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди