Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилди
Ўзбекистон ва Қирғизистон президентлари Шоукат Мирзиёев ҳамда Садир Жапаров ўртасидаги учрашув доирасида фуқароларнинг ўзаро сафарлари давомида мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати илгари белгиланган 5 кундан 15 кунга узайтирилди. Қирғизистон президенти Садир Жапаровнинг таъкидлашича, икки давлат ўртасидаги чегара масалалари тўлиқ ҳал қилиниб, ўтказиш пунктлари сони 15tadan 30taga оширилди.
Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничилик муносабатлари янги босқичга кўтарилмоқда. Икки давлат раҳбарларининг олий даражадаги учрашуви доирасида оддий фуқаролар учун катта енгиллик яратувчи тарихий ҳужжат имзоланди. Эндилигда, ўзаро сафарлар давомида мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати сезиларли даражада узайтирилди.
Zamin.uz ушбу муҳим янгилик тафсилотлари ва икки давлат ўртасидаги ҳамкорликнинг бошқа истиқболлари ҳақида хабар беради.
1. «5 кун эмас, 15 кун»: Рўйхатдан ўтиш мажбуриятидан озод қилиш
Қирғизистон президенти Садир Жапаров Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан бўлиб ўтган самарали музокаралар якунлари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида энг кутилган янгиликни эълон қилди. Унга кўра, икки давлат фуқароларининг мамлакатда бўлиб туриш муддати енгиллаштирилди.
Муҳим жиҳати шундаки, имзоланган Протокол фуқароларни давлат чегарасини кесиб ўтган вақтдан бошлаб 15 сутка давомида қабул қилувчи мамлакатнинг ваколатли органларида (ички ишлар бўлимлари, паспорт столлари) вақтинчалик ёки доимий рўйхатдан ўтиш мажбуриятидан озод қилади. Илгари бу муддат атиги 5 кунни ташкил этар эди.
Бу ўзгариш минглаб сайёҳлар, тадбиркорлар ва қариндошларини йўқлаб борувчи фуқаролар учун бюрократик тўсиқларни камайтиради, вақт ва маблағни тежайди.
2. Чегаралар тўлиқ ҳал қилинди ва ўтказиш пунктлари сони икки баробарга ошди
Матбуот анжуманида Садир Жапаров чегараолди ҳамкорлиги масалаларига алоҳида эътибор қаратилганини таъкидлади.
“Чегара масалаларини тўлиқ ҳал қилдик. Давлат чегараси тўғрисидаги шартнома, Ўтказиш пунктлари ва фуқароларнинг ўзаро сафарлари тўғрисидаги протоколлар имзоланди. Энг муҳими, ўтказиш пунктлари сонини 15тадан 30тага оширдик”, — деди Қирғизистон президенти.
Чегара пунктларининг икки баробарга кўпайиши транспорт оқимининг тезлашишига, савдо айланмасининг ўсишига ва икки халқ ўртасидаги борди-келдининг янада фаоллашишига хизмат қилади.
3. Янги тартиб қачон кучга киради ва Андижондаги янгилик
Кўпчиликни қизиқтирган савол: янги тартиб қачондан амал қила бошлайди? Таъкидлаш жоизки, Протокол имзолангани билан, у дарҳол кучга кирмайди. Янги қоидалар томонлар ички давлат тартиб-таомилларини (параламент томонидан ратификация қилиш ёки ҳукумат қарори) тўлиқ бажарганидан кейингина расман кучга киради. Унгача амалдаги 5 кунлик тартиб сақланиб қолади.
Бундан ташқари, Президент Жапаров дўстлик алоқаларини янада мустаҳкамлаш мақсадида Андижонда Қирғиз Республикасининг бош консулхонаси очилишини маълум қилди. Бу водий вилоятлари аҳолиси ва тадбиркорлари учун консуллик хизматларидан фойдаланишни осонлаштиради.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Келишув мавзуси
Фуқароларнинг ўзаро сафарларини енгиллаштириш
Эски рўйхатдан ўтиш муддати
5 кун
Янги рўйхатдан ўтиш муддати
15 кун (рўйхатдан ўтмасдан бўлиш)
Чегара ўтказиш пунктлари
15тадан 30тага оширилди
Андижондаги янгилик
Қирғизистон Бош консулхонаси очилиши
Кучга кириш вақти
Ички тартиб-таомиллар якунлангандан сўнг
Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги чегараларнинг янада очилиши ва рўйхатдан ўтиш муддатининг узайтирилиши — бу миллионлаб инсонлар ҳаётини енгиллаштирадиган тарихий воқеадир.
Ушбу қайноқ ва дўстлик руҳидаги мақолани дарҳол дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Қирғизистонга сафар қилишни режалаштирган гуруҳларга юборинг!
Сизнингча, бу ўзгаришлар икки давлат ўртасидаги туризм ва савдо-сотиққа қандай таъсир қилади? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…