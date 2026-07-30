Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқда

Сунъий интеллект саноатида корхоналарга замонавий технологиялардан амалий фойда олишда ёрдам берувчи мутахассисларга бўлган талаб мисли кўрилмаган даражада ўсиб бормоқда. Кристиан & Тимберс ижрочи қидирув фирмаси маълумотига кўра, АҚШда корхоналарнинг сунъий интеллектга киритган инвестицияларидан реал даромад кўришини таъминлай оладиган махсус кўникма, тажриба ва амалий сунъий интеллект тажрибасига эга мутахассислар атиги 2 000 нафарни ташкил этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри билан бўлишилган тадқиқотда мазкур мутахассислар сони шунчаки бўш иш ўринлари эмас, балки бутун мамлакат бўйлаб мавжуд бўлган жами мутахассислар эканлиги алоҳида таъкидланган. Корхоналар энг яхши моделлардан фойдаланишга интилиш босқичидан ўтиб, уларни ўз иш жараёнларига жорий қилиш ҳамда молиявий кўрсаткичларни яхшилаш йўлларини излаётган бир пайтда, форвард-деплоед муҳандис (ФДE) тушунчаси долзарб аҳамият касб этмоқда. ФДE — бу мижоз ташкилотлар ичида дастурий таъминот ёки сунъий интеллект моделларини яратиш, татбиқ этиш ва ишга тушириш билан шуғулланувчи мутахассислардир.

Мутахассисларга талаб ва бозор динамикаси

Кристиан & Тимберс тадқиқоти жорий йил охирига келиб ушбу мутахассисларга бўлган талаб 2 100 фоизга сакрашини башорат қилмоқда. Мазкур тадқиқот 180 та компаниядаги 250 дан ортиқ К-даражали раҳбарлар билан интервюлар, 80 та Фортуне 500 раҳбарияти ўртасидаги сўровномалар ҳамда январ ва июн ойлари оралиғида 300 дан ортиқ ФДE ва амалий сунъий интеллект муҳандислари билан ўтказилган суҳбатларга асосланган.

Йил бошида компанияларнинг атиги 5–10 фоизигина ФДE мутахассисларини ёллашни режалаштирган бўлиб, улар асосан кичик синов лойиҳалари учун мўлжалланган эди. Бироқ иккинчи чорак якунига келиб бу кўрсаткич 70 фоизга сакради. Энг йирик консалтинг ва хизмат кўрсатиш фирмалари ўзларининг ФДE штатларини 10 баробарга ошириб, 20 дан 100 кишигача бўлган тўлиқ жамоаларни шакллантириш зарурати туғилганини билдиришмоқда.

Кадрлар танқислиги ва келажакдаги муаммолар

Кристиан & Тимберс асосчиси Жефф Кристианнинг сўзларига кўра, бу каби жараёнлар у илгари ҳеч қачон кўрмаган тезликда содир бўлмоқда ва корхоналар ҳатто ёз ўрталарида ҳам фаол равишда кадрлар ёлламоқда. Агар тадқиқот маълумотлари тўғри бўлиб чиқса, бундай талаб мавжуд кадрлар таклифидан сезиларли даражада ошиб кетади. Ҳисоботда бугунги кунда АҚШ бозорида тахминан 17 000 нафар ФДE борлиги аниқланган, уларнинг салмоқли қисми эса йиллар олдин ушбу концепцияга асос солган Palantir компанияси томонидан аллақачон иш билан таъминланган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бозордаги ФДEъларнинг фақатгина кичик бир қисмигина ўн миллионлаб долларлик реал инвестиция даромадини (ROI) етказиб беришга қодир. Бу даромад бозорни забт этиш томонида даромадни тезлаштириш ёки минглаб ҳужжатларни қайта ишлаш жараёнларини автоматлаштириш орқали намоён бўлиши мумкин. Антропик билан иш бошлаган ФДE хизматлари фирмаси раҳбари Чрис Тайлор қайд этганидек, кўплаб муҳандислар компания ишчиларига Claude Коде дастурини жорий қилишда яхши ёрдам бериши мумкин, аммо уларнинг жуда оз қисмигина флагман сунъий интеллект маҳсулотини нолдан қуришга қодир.

Сунъий интеллектМуҳандисларТехнологияБизнесИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиSpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиБугун, 21:59Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 21:55Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди