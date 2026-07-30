Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқда
Сунъий интеллект саноатида корхоналарга замонавий технологиялардан амалий фойда олишда ёрдам берувчи мутахассисларга бўлган талаб мисли кўрилмаган даражада ўсиб бормоқда. Кристиан & Тимберс ижрочи қидирув фирмаси маълумотига кўра, АҚШда корхоналарнинг сунъий интеллектга киритган инвестицияларидан реал даромад кўришини таъминлай оладиган махсус кўникма, тажриба ва амалий сунъий интеллект тажрибасига эга мутахассислар атиги 2 000 нафарни ташкил этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри билан бўлишилган тадқиқотда мазкур мутахассислар сони шунчаки бўш иш ўринлари эмас, балки бутун мамлакат бўйлаб мавжуд бўлган жами мутахассислар эканлиги алоҳида таъкидланган. Корхоналар энг яхши моделлардан фойдаланишга интилиш босқичидан ўтиб, уларни ўз иш жараёнларига жорий қилиш ҳамда молиявий кўрсаткичларни яхшилаш йўлларини излаётган бир пайтда, форвард-деплоед муҳандис (ФДE) тушунчаси долзарб аҳамият касб этмоқда. ФДE — бу мижоз ташкилотлар ичида дастурий таъминот ёки сунъий интеллект моделларини яратиш, татбиқ этиш ва ишга тушириш билан шуғулланувчи мутахассислардир.
Мутахассисларга талаб ва бозор динамикасиКристиан & Тимберс тадқиқоти жорий йил охирига келиб ушбу мутахассисларга бўлган талаб 2 100 фоизга сакрашини башорат қилмоқда. Мазкур тадқиқот 180 та компаниядаги 250 дан ортиқ К-даражали раҳбарлар билан интервюлар, 80 та Фортуне 500 раҳбарияти ўртасидаги сўровномалар ҳамда январ ва июн ойлари оралиғида 300 дан ортиқ ФДE ва амалий сунъий интеллект муҳандислари билан ўтказилган суҳбатларга асосланган.
Йил бошида компанияларнинг атиги 5–10 фоизигина ФДE мутахассисларини ёллашни режалаштирган бўлиб, улар асосан кичик синов лойиҳалари учун мўлжалланган эди. Бироқ иккинчи чорак якунига келиб бу кўрсаткич 70 фоизга сакради. Энг йирик консалтинг ва хизмат кўрсатиш фирмалари ўзларининг ФДE штатларини 10 баробарга ошириб, 20 дан 100 кишигача бўлган тўлиқ жамоаларни шакллантириш зарурати туғилганини билдиришмоқда.
Кадрлар танқислиги ва келажакдаги муаммоларКристиан & Тимберс асосчиси Жефф Кристианнинг сўзларига кўра, бу каби жараёнлар у илгари ҳеч қачон кўрмаган тезликда содир бўлмоқда ва корхоналар ҳатто ёз ўрталарида ҳам фаол равишда кадрлар ёлламоқда. Агар тадқиқот маълумотлари тўғри бўлиб чиқса, бундай талаб мавжуд кадрлар таклифидан сезиларли даражада ошиб кетади. Ҳисоботда бугунги кунда АҚШ бозорида тахминан 17 000 нафар ФДE борлиги аниқланган, уларнинг салмоқли қисми эса йиллар олдин ушбу концепцияга асос солган Palantir компанияси томонидан аллақачон иш билан таъминланган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бозордаги ФДEъларнинг фақатгина кичик бир қисмигина ўн миллионлаб долларлик реал инвестиция даромадини (ROI) етказиб беришга қодир. Бу даромад бозорни забт этиш томонида даромадни тезлаштириш ёки минглаб ҳужжатларни қайта ишлаш жараёнларини автоматлаштириш орқали намоён бўлиши мумкин. Антропик билан иш бошлаган ФДE хизматлари фирмаси раҳбари Чрис Тайлор қайд этганидек, кўплаб муҳандислар компания ишчиларига Claude Коде дастурини жорий қилишда яхши ёрдам бериши мумкин, аммо уларнинг жуда оз қисмигина флагман сунъий интеллект маҳсулотини нолдан қуришга қодир.
…