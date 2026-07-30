Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олди

·21·Техно
Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олди
Қисқача

Рақамли идентификацияни бошқариш соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Окта сунъий интеллект агентлари ва автоматлаштирилган дастурларни ҳимоя қилишга қаратилган Пермисо Секуритй стартапини харид қилиш бўйича келишувга еришди. TechCrunch нашри манбаларига кўра, қарийб 200 миллион долларни ташкил етувчи ушбу битим асосан нақд пул шаклида амалга оширилмоқда ва унинг 2027-молия йилининг учинчи чорагида якунланиши кутилмоқда.

Рақамли идентификацияни бошқариш соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Окта сунъий интеллект агентлари ва автоматлаштирилган дастурларни ҳимоя қилишга қаратилган Пермисо Секуритй стартапини харид қилиш бўйича келишувга эришди. Технология бозорида мазкур қадам корхоналар ўз фаолиятида автоном дастурий таъминотлардан кенг фойдаланаётган бир пайтда машина идентификаторларини қўриқлашга бўлган талаб кескин ошиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гарчи Окта компанияси расмий равишда битим шартларини ошкор этмаган бўлса-да, TechCrunch нашрининг манбаларга таяниб хабар беришича, мазкур харид қиймати қарийб 200 миллион долларни ташкил этади ва асосан нақд пул шаклида амалга оширилмоқда. Окта вакиллари ушбу рақамни рад этмаган, бироқ молиявий тафсилотларга аниқлик киритишдан бош тортган. Келишув компаниянинг 2027-молия йилининг учинчи чорагида якунланиши кутилмоқда.

Сунъий интеллект хавфсизлигига қаратилган стратегик қадам

Замонавий киберхавфсизлик бозори фойдаланувчиларнинг тизимга киришини текширишдан ташқари, тармоққа рухсат олган иловалар ва сунъий интеллект агентларининг ҳаракатларини доимий равишда кузатиб бориш босқичига ўтмоқда. Ушбу ўзгариш корхоналар иш жараёнига сунъий интеллектни чуқурроқ интеграция қилгани сари машина идентификаторларини ҳимоя қилиш рақобатини кучайтирмоқда.

2022-йилда ўз фаолиятини бошлаган Пермисо жамоаси фойдаланувчилар ёки иловалар тармоққа кириш ҳуқуқини олгандан кейин булутли муҳитдаги шубҳали фаолиятни аниқлашга ёрдам берувчи дастурий таъминот ишлаб чиқади. Сўнгги пайтларда стартап ўз платформасини сунъий интеллект агентлари ҳамда бошқа машина идентификаторларини мониторинг қилиш имкониятлари билан кенгайтирди.

Мутахассислар ва технологик имкониятлар

ФиреEе компаниясининг собиқ раҳбарлари Паул Нгуен ва Жасон Мартин томонидан асос солинган Пермисо ўғирланган ёки бузилган идентификаторлардан фойдаланган ҳолда булут инфратузилмаси бўйлаб ҳаракатланувчи ҳужумларни аниқлашга ихтисослашган. Апрел ойида стартап сунъий интеллект агентларининг қобилиятларини хавфсиз муҳитда таҳлил қилиб, уларни ишга туширишдан олдин зарарли ҳаракатларни аниқлайдиган СандйКлав платформасини тақдим этган эди.

Окта бош маҳсулот директори Элй Каҳн таъкидлаганидек, мазкур харид компаниянинг сунъий интеллект агентлари ва инсон иштирокисиз бошқа идентификаторларни ҳимоя қилиш борасидаги салоҳиятини сезиларли даражада оширади. Пермисо ўз навбатида хавфсизлик ва таҳдидларни тадқиқ қилиш бўйича кучли жамоасини Окта таркибига олиб киради.

Маълумот учун, Пермисо шу вақтгача жами 29 миллион доллар атрофида инвестиция жалб қилган. 2024-йил апрель ойида Алтиметер Капитал бошчилигида ўтказилган 18,5 миллион долларлик А серияли молиялаштириш раундидан сўнг, Пало-Алто шаҳрида жойлашган ушбу стартапнинг қиймати 80 миллион долларга баҳоланган эди.

ОктаПермисоКиберхавфсизликСуний интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиSpaceX Флорида штатида Starship учун тутқич механизмини ишга туширдиБугун, 21:59Сунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаСунъий интеллект бозорида форвард-деплоед муҳандисларига талаб кескин ошмоқдаБугун, 21:55Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 21:55Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди