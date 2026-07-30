Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олди
Рақамли идентификацияни бошқариш соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Окта сунъий интеллект агентлари ва автоматлаштирилган дастурларни ҳимоя қилишга қаратилган Пермисо Секуритй стартапини харид қилиш бўйича келишувга еришди. TechCrunch нашри манбаларига кўра, қарийб 200 миллион долларни ташкил етувчи ушбу битим асосан нақд пул шаклида амалга оширилмоқда ва унинг 2027-молия йилининг учинчи чорагида якунланиши кутилмоқда.
Рақамли идентификацияни бошқариш соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Окта сунъий интеллект агентлари ва автоматлаштирилган дастурларни ҳимоя қилишга қаратилган Пермисо Секуритй стартапини харид қилиш бўйича келишувга эришди. Технология бозорида мазкур қадам корхоналар ўз фаолиятида автоном дастурий таъминотлардан кенг фойдаланаётган бир пайтда машина идентификаторларини қўриқлашга бўлган талаб кескин ошиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гарчи Окта компанияси расмий равишда битим шартларини ошкор этмаган бўлса-да, TechCrunch нашрининг манбаларга таяниб хабар беришича, мазкур харид қиймати қарийб 200 миллион долларни ташкил этади ва асосан нақд пул шаклида амалга оширилмоқда. Окта вакиллари ушбу рақамни рад этмаган, бироқ молиявий тафсилотларга аниқлик киритишдан бош тортган. Келишув компаниянинг 2027-молия йилининг учинчи чорагида якунланиши кутилмоқда.
Сунъий интеллект хавфсизлигига қаратилган стратегик қадамЗамонавий киберхавфсизлик бозори фойдаланувчиларнинг тизимга киришини текширишдан ташқари, тармоққа рухсат олган иловалар ва сунъий интеллект агентларининг ҳаракатларини доимий равишда кузатиб бориш босқичига ўтмоқда. Ушбу ўзгариш корхоналар иш жараёнига сунъий интеллектни чуқурроқ интеграция қилгани сари машина идентификаторларини ҳимоя қилиш рақобатини кучайтирмоқда.
2022-йилда ўз фаолиятини бошлаган Пермисо жамоаси фойдаланувчилар ёки иловалар тармоққа кириш ҳуқуқини олгандан кейин булутли муҳитдаги шубҳали фаолиятни аниқлашга ёрдам берувчи дастурий таъминот ишлаб чиқади. Сўнгги пайтларда стартап ўз платформасини сунъий интеллект агентлари ҳамда бошқа машина идентификаторларини мониторинг қилиш имкониятлари билан кенгайтирди.
Мутахассислар ва технологик имкониятларФиреEе компаниясининг собиқ раҳбарлари Паул Нгуен ва Жасон Мартин томонидан асос солинган Пермисо ўғирланган ёки бузилган идентификаторлардан фойдаланган ҳолда булут инфратузилмаси бўйлаб ҳаракатланувчи ҳужумларни аниқлашга ихтисослашган. Апрел ойида стартап сунъий интеллект агентларининг қобилиятларини хавфсиз муҳитда таҳлил қилиб, уларни ишга туширишдан олдин зарарли ҳаракатларни аниқлайдиган СандйКлав платформасини тақдим этган эди.
Окта бош маҳсулот директори Элй Каҳн таъкидлаганидек, мазкур харид компаниянинг сунъий интеллект агентлари ва инсон иштирокисиз бошқа идентификаторларни ҳимоя қилиш борасидаги салоҳиятини сезиларли даражада оширади. Пермисо ўз навбатида хавфсизлик ва таҳдидларни тадқиқ қилиш бўйича кучли жамоасини Окта таркибига олиб киради.
Маълумот учун, Пермисо шу вақтгача жами 29 миллион доллар атрофида инвестиция жалб қилган. 2024-йил апрель ойида Алтиметер Капитал бошчилигида ўтказилган 18,5 миллион долларлик А серияли молиялаштириш раундидан сўнг, Пало-Алто шаҳрида жойлашган ушбу стартапнинг қиймати 80 миллион долларга баҳоланган эди.
…