ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказди
Машҳур YouTube-канал муаллифи Зак Нелсон ўзининг ЖеррйРигEверйтинг кўрсатувида ўзига хос дизайнга эга бўлган ихчам Икко МиндОне Pro смартфонини чидамлилик синовидан ўтказиб, унинг ички тузилишини тўлиқ қисмларга ажратиб кўрсатди. Мазкур қурилма квадрат корпуси, ноёб сафир ойнаси ҳамда асосий ва селфи вазифасини бирдек бажарувчи 180 градусга айланувчи камераси билан технология олами эътиборини тортишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Икко МиндОне Pro модели 90 Hz частотали ва Фулл ҲД ўлчамли 4 дюймли кичик AMOLED-дисплей билан жиҳозланган. Қурилма асоси сифатида MediaTek MT8781 процессори танланган бўлиб, у 8 GB тезкор ва 256 GB доимий eMMC 5.1 хотирага эга. Ўзига хос форм-фактор ва ноодатий ечимлар бозордаги одатий флагманлардан тубдан фарқ қилади.
Чидамлилик синовлари ва сафир ойнасининг сирлариСинов жараёнининг энг қизиқарли қисмларидан бири сафир ҳимоя ойнасининг мустаҳкамлигини текшириш бўлди. Моос шкаласи бўйича ўтказилган тест давомида дисплейда сезиларли тирналишлар фақатгина саккизинчи даражада пайдо бўлди, бу кўрсаткич оддий смартфонлардаги темперланган ойналардан сезиларли даражада юқори ҳисобланади. Шунингдек, экран очиқ олов таъсирига ҳам ҳеч қандай кўринадиган зарарсиз бардош берди.
Смартфон корпуси етарлича пухта ясалган бўлиб, уни қўлда эгиб синаб кўринганда конструкция деформацияга учрамади. Бироқ, ишлаб чиқарувчи қўллаган асосий конструктив ечимлардан бири — айланувчи камера механизми қурилманинг энг заиф нуқтаси бўлиб чиқди. У мустаҳкам шарнира ўрнига кичик штифтлар ёрдамида ушлаб турилгани сабабли уни осонликча узиб юбориш мумкинлиги маълум бўлди.
Ихчамлик эвазига қилинган муросаларҚурилмани қисмларга ажратиш жараёни ихчам корпус яратиш учун қилинган қатор муҳандислик муросаларини очиб берди. Хусусан, смартфон ичига сиғими атиги 2200 мА·ч бўлган аккумулятор ўрнатилган бўлиб, унинг совишига графотермик қатлам жавоб беради. Сув ва чангдан ҳимояланиш даражаси эса IP54 стандартидан нарига ўтмаган.
Блогер шунингдек, реклама қилинган «бепул глобал интернет» функциясини ҳам амалда синаб кўрди. Маълум бўлишича, бу ҳақиқий эркин тармоқ эмас, балки ишлаб чиқарувчи инфратузилмаси орқали ишлайдиган махсус сунъий интеллект хизмати экан. Чат-бот нисбатан секин жавоб қайтариб, тасвирларни таҳлил қилиш имкониятига эга эмаслиги аниқланди. Одатдаги маълумотлар алмашинуви учун виртуал СИМ-карта кўзда тутилган, шунингдек, оддий физик СИМ-картани ҳам қўллаш мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Икко МиндОне Pro ўзининг ноёб ташқи кўриниши ва сафир ойнаси билан қизиқиш уйғотади, бироқ кичик батарея, ўртача даражадаги ҳимоя ҳамда мўрт камера механизми унинг асосий камчиликларига айланди.
…