ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказди

·0·Техно
ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказди

Машҳур YouTube-канал муаллифи Зак Нелсон ўзининг ЖеррйРигEверйтинг кўрсатувида ўзига хос дизайнга эга бўлган ихчам Икко МиндОне Pro смартфонини чидамлилик синовидан ўтказиб, унинг ички тузилишини тўлиқ қисмларга ажратиб кўрсатди. Мазкур қурилма квадрат корпуси, ноёб сафир ойнаси ҳамда асосий ва селфи вазифасини бирдек бажарувчи 180 градусга айланувчи камераси билан технология олами эътиборини тортишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Икко МиндОне Pro модели 90 Hz частотали ва Фулл ҲД ўлчамли 4 дюймли кичик AMOLED-дисплей билан жиҳозланган. Қурилма асоси сифатида MediaTek MT8781 процессори танланган бўлиб, у 8 GB тезкор ва 256 GB доимий eMMC 5.1 хотирага эга. Ўзига хос форм-фактор ва ноодатий ечимлар бозордаги одатий флагманлардан тубдан фарқ қилади.

Чидамлилик синовлари ва сафир ойнасининг сирлари

Синов жараёнининг энг қизиқарли қисмларидан бири сафир ҳимоя ойнасининг мустаҳкамлигини текшириш бўлди. Моос шкаласи бўйича ўтказилган тест давомида дисплейда сезиларли тирналишлар фақатгина саккизинчи даражада пайдо бўлди, бу кўрсаткич оддий смартфонлардаги темперланган ойналардан сезиларли даражада юқори ҳисобланади. Шунингдек, экран очиқ олов таъсирига ҳам ҳеч қандай кўринадиган зарарсиз бардош берди.

Смартфон корпуси етарлича пухта ясалган бўлиб, уни қўлда эгиб синаб кўринганда конструкция деформацияга учрамади. Бироқ, ишлаб чиқарувчи қўллаган асосий конструктив ечимлардан бири — айланувчи камера механизми қурилманинг энг заиф нуқтаси бўлиб чиқди. У мустаҳкам шарнира ўрнига кичик штифтлар ёрдамида ушлаб турилгани сабабли уни осонликча узиб юбориш мумкинлиги маълум бўлди.

Ихчамлик эвазига қилинган муросалар

Қурилмани қисмларга ажратиш жараёни ихчам корпус яратиш учун қилинган қатор муҳандислик муросаларини очиб берди. Хусусан, смартфон ичига сиғими атиги 2200 мА·ч бўлган аккумулятор ўрнатилган бўлиб, унинг совишига графотермик қатлам жавоб беради. Сув ва чангдан ҳимояланиш даражаси эса IP54 стандартидан нарига ўтмаган.

Блогер шунингдек, реклама қилинган «бепул глобал интернет» функциясини ҳам амалда синаб кўрди. Маълум бўлишича, бу ҳақиқий эркин тармоқ эмас, балки ишлаб чиқарувчи инфратузилмаси орқали ишлайдиган махсус сунъий интеллект хизмати экан. Чат-бот нисбатан секин жавоб қайтариб, тасвирларни таҳлил қилиш имкониятига эга эмаслиги аниқланди. Одатдаги маълумотлар алмашинуви учун виртуал СИМ-карта кўзда тутилган, шунингдек, оддий физик СИМ-картани ҳам қўллаш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Икко МиндОне Pro ўзининг ноёб ташқи кўриниши ва сафир ойнаси билан қизиқиш уйғотади, бироқ кичик батарея, ўртача даражадаги ҳимоя ҳамда мўрт камера механизми унинг асосий камчиликларига айланди.

Икко МиндОне ProЖеррйРигEверйтингСафир ойнаСмартфон синовиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиОддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиБугун, 13:51Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиVivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиБугун, 11:23OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди