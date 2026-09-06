Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронаси
6 сентябрга ўтар кечаси Россиянинг Ростов вилояти мисли кўрилмаган даражадаги оммавий ва вайронкор ҳаво ҳужумига дучор бўлди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари томонидан вилоят осмонида 30 га яқин учувчисиз учар аппарат (дрон) йўқ қилинган бўлса-да, Ростов-на-Дону шаҳрининг турар-жой массивлари жиддий талофат кўрди. Кўп қаватли уйларнинг юқори қаватлари ва томлари қулаб тушиши оқибатида аҳоли шошилинч эвакуация қилиниб, бир бола жароҳатлар билан шифохонага ётқизилди. Шаҳар маъмурияти зарба остида қолган уйлар чегарасида зудлик билан расмий фавқулодда ҳолат (ЧС) режимини жорий қилди.
Кўп қаватли уйлардаги вайроналар: Боланинг жароҳатланиши ва эвакуация
Шаҳар ҳудудида тунги портлашлар ортидан жиддий зарар кўрилган нуқталар қайд этилди:
Советский туманидаги вайроналар: Вилоят губернатори Юрий Слюсарнинг маълум қилишича, тумандаги иккита кўп қаватли турар-жой биноси жиддий шикастланган — бир уйнинг юқори қаватлари вайрон бўлган бўлса, иккинчи бинонинг томи ва барча деразалари пачоқланган;
Шифохонага ётқизилган бола: Ҳужум пайтида уй ичида бўлган вояга етмаган бола оғир жароҳат олиб, зудлик билан госпитализация қилинди; шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур ёрдамни кўрсатмоқда;
Ленинский тумани ва ЧС режими: Шаҳарнинг Ленинский туманида ҳам турар-жой биноси ва хонадонлар ойналари чил-парчин бўлди. Ҳукумат зарар кўрган бинолар периметрида маҳаллий даражадаги фавқулодда ҳолат режимини эълон қилиб, аҳолини хавфсиз ҳудудларга кўчирди.
30 та дрон ҳужуми ва вилоят бўйлаб тарқалган талофатлар
Ҳаво зарбалари фақатгина маъмурий марказ билан чекланиб қолмади:
ҲҲМнинг оғир туни: Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Ростов, Батайск, Матвеево-Курган, Мясниковский, Азов, Миллерово ва Чертковский туманлари бўйлаб жами уч ўндан ортиқ нишонларни уриб туширди;
Азов ва Батайскдаги ёнғинлар: Азов туманида 4 та якка тартибдаги ҳовли уйининг фасади ва деразалари вайрон бўлиб, қуруқ ўтлоқда кучли ёнғинлар юзага келди; Батайск ва Мясниковский туманларидаги боғдорчилик ширкатларида жойлашган бинолар томи шикастланди;
Тезкор хизматлар сафарбарлиги: Барча ҳудудларда қутқарувчилар ва авария бригадалари дрон қолдиқларини зарарсизлантириш ҳамда ёнғинларни ўчириш ишларини олиб бормоқда.
Логистика фалажлиги: Локомотивга зарар етказилди, 7 та поезд кечикмоқда
Ҳужум оқибатлари минтақавий транспорт тизимига ҳам оғир зарба бўлиб тушди:
Темир йўлдаги фавқулодда ҳолат: Чертковский туманида қулаган дрон тўғридан-тўғри темир йўл локомотивини шикастлади;
Поездлар қатнови тўхтатилди: Мазкур инфратузилмавий талофат сабабли темир йўл қатнови издан чиқиб, камида еттита йўловчи ва юк поездининг ҳаракат жадвали бузилди ва улар тўхтатиб қўйилди.
Сизнингча, чегараолди ҳудудлари ва стратегик транспорт логистикасига қаратилган бу каби тунги оммавий дрон ҳужумлари можаронинг янги ва янада хавфли босқичга ўтаётганидан далолатми? Россия ҳудудларида хавфсизлик чоралари қанчалик самара бермоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…