Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронаси

·1·Дунё
Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронаси

6 сентябрга ўтар кечаси Россиянинг Ростов вилояти мисли кўрилмаган даражадаги оммавий ва вайронкор ҳаво ҳужумига дучор бўлди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари томонидан вилоят осмонида 30 га яқин учувчисиз учар аппарат (дрон) йўқ қилинган бўлса-да, Ростов-на-Дону шаҳрининг турар-жой массивлари жиддий талофат кўрди. Кўп қаватли уйларнинг юқори қаватлари ва томлари қулаб тушиши оқибатида аҳоли шошилинч эвакуация қилиниб, бир бола жароҳатлар билан шифохонага ётқизилди. Шаҳар маъмурияти зарба остида қолган уйлар чегарасида зудлик билан расмий фавқулодда ҳолат (ЧС) режимини жорий қилди.

Кўп қаватли уйлардаги вайроналар: Боланинг жароҳатланиши ва эвакуация

Шаҳар ҳудудида тунги портлашлар ортидан жиддий зарар кўрилган нуқталар қайд этилди:

  • Советский туманидаги вайроналар: Вилоят губернатори Юрий Слюсарнинг маълум қилишича, тумандаги иккита кўп қаватли турар-жой биноси жиддий шикастланган — бир уйнинг юқори қаватлари вайрон бўлган бўлса, иккинчи бинонинг томи ва барча деразалари пачоқланган;

  • Шифохонага ётқизилган бола: Ҳужум пайтида уй ичида бўлган вояга етмаган бола оғир жароҳат олиб, зудлик билан госпитализация қилинди; шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур ёрдамни кўрсатмоқда;

  • Ленинский тумани ва ЧС режими: Шаҳарнинг Ленинский туманида ҳам турар-жой биноси ва хонадонлар ойналари чил-парчин бўлди. Ҳукумат зарар кўрган бинолар периметрида маҳаллий даражадаги фавқулодда ҳолат режимини эълон қилиб, аҳолини хавфсиз ҳудудларга кўчирди.

30 та дрон ҳужуми ва вилоят бўйлаб тарқалган талофатлар

Ҳаво зарбалари фақатгина маъмурий марказ билан чекланиб қолмади:

  • ҲҲМнинг оғир туни: Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Ростов, Батайск, Матвеево-Курган, Мясниковский, Азов, Миллерово ва Чертковский туманлари бўйлаб жами уч ўндан ортиқ нишонларни уриб туширди;

  • Азов ва Батайскдаги ёнғинлар: Азов туманида 4 та якка тартибдаги ҳовли уйининг фасади ва деразалари вайрон бўлиб, қуруқ ўтлоқда кучли ёнғинлар юзага келди; Батайск ва Мясниковский туманларидаги боғдорчилик ширкатларида жойлашган бинолар томи шикастланди;

  • Тезкор хизматлар сафарбарлиги: Барча ҳудудларда қутқарувчилар ва авария бригадалари дрон қолдиқларини зарарсизлантириш ҳамда ёнғинларни ўчириш ишларини олиб бормоқда.

Логистика фалажлиги: Локомотивга зарар етказилди, 7 та поезд кечикмоқда

Ҳужум оқибатлари минтақавий транспорт тизимига ҳам оғир зарба бўлиб тушди:

  • Темир йўлдаги фавқулодда ҳолат: Чертковский туманида қулаган дрон тўғридан-тўғри темир йўл локомотивини шикастлади;

  • Поездлар қатнови тўхтатилди: Мазкур инфратузилмавий талофат сабабли темир йўл қатнови издан чиқиб, камида еттита йўловчи ва юк поездининг ҳаракат жадвали бузилди ва улар тўхтатиб қўйилди.

Сизнингча, чегараолди ҳудудлари ва стратегик транспорт логистикасига қаратилган бу каби тунги оммавий дрон ҳужумлари можаронинг янги ва янада хавфли босқичга ўтаётганидан далолатми? Россия ҳудудларида хавфсизлик чоралари қанчалик самара бермоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариКремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариБугун, 12:16Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Бугун, 12:09Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди