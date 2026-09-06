ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилди
Криптовалюта инвесторларидан бири сунъий интеллект хизматидан фойдаланиш чоғида юзага келган хавфсизлик заифлиги туфайли 2,1 миллион доллардан ошиқ маблағидан айрилди. Те Crypto Times нашри эътибор қаратган мазкур ҳолат замонавий технологиялар ва нейротармоқлардан фойдаланишда киберхавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Те Crypto Times нашрининг блокчейн-тадқиқотчи ВАЛ маълумотига таяниб хабар беришича, жиддий молиявий йўқотиш билан боғлиқ фавқулодда ҳодиса 2026-йилнинг 12-июн куни содир бўлган. Жабрланувчи Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида Алекс номи билан танилган бўлиб, у ChatGPT'га рус тилида Фларе экотизимининг сФЛР токенларини ВФЛР токенларига қаерда алмаштириш мумкинлиги ҳақида сўров юборган.
Нейротармоқ берган жавоблар орасида машҳур Ссептре криптосервисининг ташқи кўриниши бир хил бўлган сохта нусхасига олиб борувчи ҳавола ҳам чиққан. Жабрланувчи ушбу ресурсга ўзининг криптоҳамёнини улаган ва смарт-контрагентга ҳар бир алоҳида амалиётни тасдиқламасдан туриб токенларни бошқариш ҳуқуқини берувчи чексиз рухсат — унлимитед аппрове шартномасини имзолаган.
Ўғирланган маблағлар ҳаракати ва уларнинг изини йўқотиш уринишлариOraдан бир неча сония ўтар-ўтмас, жиноятчилар трансферФром функциясидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчи ҳисобидан тахминан 1,9 миллион дона ФХРП токенларини ечиб олган. Ўша пайтдаги бозор қийматига кўра, ўғирланган активлар тахминан 2,1 миллион долларни ёки қарийб 180 миллион рублни ташкил этган. Ҳисоб-китобларга кўра, ўғирланган токенлар ҳажми муомаладаги умумий ФХРП миқдорининг 1,3 фоизига тенг бўлган.
Маълумот учун, ФХРП токени ХРП асосида Фларе DeFi экотизимида фойдаланиш учун яратилган махсус актив ҳисобланади. Блокчейн-тадқиқотчи ВАЛ томонидан олиб борилган дастлабки суриштирувларга кўра, ушбу ҳужум билан боғлиқ инфратузилма орқали жами 2,2 миллион доллардан ортиқ маблағ талон-торож қилинган.
Мутахассис ўғирланган криптовалютанинг бир қисмининг кейинги ҳаракатини кузатишга мувофиқ бўлган. Унга кўра, ноқонуний ўзлаштирилган маблағлар ОпенОсеан каби платформалар орқали DAI ва Ethereum токенларига алмаштирилиб, сўнгра бир нечта турли ҳамёнларга тақсимлаб юборилган. Жиноятчилар изни яшириш мақсадида ўғирланган маблағларнинг бир қисмини, аниқроғи 50 ETH миқдоридаги активни Торнадо Каш хизматига йўналтирган, бу эса кейинги транзакцияларни кузатишни сезиларли даражада қийинлаштирган.
Жабрланувчининг мурожаати ва кейинги хулосаларҲодисадан сўнг жабрланувчи ўғирланган маблағларни топиш умидида транзакциялар ва ҳамён манзиллари ҳақидаги маълумотларни очиқлаган. Бироқ, бундан фойдаланган яна бошқа фирибгарлар унга пул эвазига криптовалютани қайтариб беришни вада қилиб ёза бошлаган. Алекс бошқа фойдаланувчиларни бундай шубҳали таклифларга асло ишонмасликка чақирган.
Воқеадан кейин тадқиқотчи ВАЛ ChatGPT'га бир нечта тилларда худди шундай сўровлар юбориб кўрган, бироқ айнан ўша сохта ҳаволани қайтадан олишга муваффақ бўлмаган. Ҳозирча фирибгарликка оид ресурс нейротармоқ жавобларига қандай қилиб келиб қолгани номаълигича қолмоқда.
…