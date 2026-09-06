ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилди

·24·Техно
ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилди

Криптовалюта инвесторларидан бири сунъий интеллект хизматидан фойдаланиш чоғида юзага келган хавфсизлик заифлиги туфайли 2,1 миллион доллардан ошиқ маблағидан айрилди. Те Crypto Times нашри эътибор қаратган мазкур ҳолат замонавий технологиялар ва нейротармоқлардан фойдаланишда киберхавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Crypto Times нашрининг блокчейн-тадқиқотчи ВАЛ маълумотига таяниб хабар беришича, жиддий молиявий йўқотиш билан боғлиқ фавқулодда ҳодиса 2026-йилнинг 12-июн куни содир бўлган. Жабрланувчи Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида Алекс номи билан танилган бўлиб, у ChatGPT'га рус тилида Фларе экотизимининг сФЛР токенларини ВФЛР токенларига қаерда алмаштириш мумкинлиги ҳақида сўров юборган.

Нейротармоқ берган жавоблар орасида машҳур Ссептре криптосервисининг ташқи кўриниши бир хил бўлган сохта нусхасига олиб борувчи ҳавола ҳам чиққан. Жабрланувчи ушбу ресурсга ўзининг криптоҳамёнини улаган ва смарт-контрагентга ҳар бир алоҳида амалиётни тасдиқламасдан туриб токенларни бошқариш ҳуқуқини берувчи чексиз рухсат — унлимитед аппрове шартномасини имзолаган.

Ўғирланган маблағлар ҳаракати ва уларнинг изини йўқотиш уринишлари

Oraдан бир неча сония ўтар-ўтмас, жиноятчилар трансферФром функциясидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчи ҳисобидан тахминан 1,9 миллион дона ФХРП токенларини ечиб олган. Ўша пайтдаги бозор қийматига кўра, ўғирланган активлар тахминан 2,1 миллион долларни ёки қарийб 180 миллион рублни ташкил этган. Ҳисоб-китобларга кўра, ўғирланган токенлар ҳажми муомаладаги умумий ФХРП миқдорининг 1,3 фоизига тенг бўлган.

Маълумот учун, ФХРП токени ХРП асосида Фларе DeFi экотизимида фойдаланиш учун яратилган махсус актив ҳисобланади. Блокчейн-тадқиқотчи ВАЛ томонидан олиб борилган дастлабки суриштирувларга кўра, ушбу ҳужум билан боғлиқ инфратузилма орқали жами 2,2 миллион доллардан ортиқ маблағ талон-торож қилинган.

Мутахассис ўғирланган криптовалютанинг бир қисмининг кейинги ҳаракатини кузатишга мувофиқ бўлган. Унга кўра, ноқонуний ўзлаштирилган маблағлар ОпенОсеан каби платформалар орқали DAI ва Ethereum токенларига алмаштирилиб, сўнгра бир нечта турли ҳамёнларга тақсимлаб юборилган. Жиноятчилар изни яшириш мақсадида ўғирланган маблағларнинг бир қисмини, аниқроғи 50 ETH миқдоридаги активни Торнадо Каш хизматига йўналтирган, бу эса кейинги транзакцияларни кузатишни сезиларли даражада қийинлаштирган.

Жабрланувчининг мурожаати ва кейинги хулосалар

Ҳодисадан сўнг жабрланувчи ўғирланган маблағларни топиш умидида транзакциялар ва ҳамён манзиллари ҳақидаги маълумотларни очиқлаган. Бироқ, бундан фойдаланган яна бошқа фирибгарлар унга пул эвазига криптовалютани қайтариб беришни вада қилиб ёза бошлаган. Алекс бошқа фойдаланувчиларни бундай шубҳали таклифларга асло ишонмасликка чақирган.

Воқеадан кейин тадқиқотчи ВАЛ ChatGPT'га бир нечта тилларда худди шундай сўровлар юбориб кўрган, бироқ айнан ўша сохта ҳаволани қайтадан олишга муваффақ бўлмаган. Ҳозирча фирибгарликка оид ресурс нейротармоқ жавобларига қандай қилиб келиб қолгани номаълигича қолмоқда.

ChatGPTКриптовалютаКиберхавфсизликФирибгарликБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиБугун, 14:55Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиОддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиБугун, 13:51Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди