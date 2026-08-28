Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди

·0·Техно
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди

Жаҳон смартфон бозорида флагман қурилмалар ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компанияси эълон қилган сўнгги ҳисоботга кўра, 2026-йилнинг иккинчи чорагида Samsung компаниясининг энг илғор флагмани ҳисобланган Galaxy S26 Ultra 5G глобал бозорда сотувлар ҳажми бўйича юқори натижа қайд этиб, кучли тўртликка кирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур муваффақият жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи учун сезиларли ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Ўтган йилнинг шу даврида аввалги авлод флагмани бўлган Galaxy S25 Ultra глобал рейтингнинг фақат қуйи қисмидан жой олган эди. Жорий йилда эса янги қурилма нафақат ўз мавқеини яхшилади, балки компаниянинг премиум сегментдаги улушини сезиларли даражада кенгайтирди.

Глобал рейтинг етакчилари

Тадқиқот натижаларига кўра, дунё бўйича энг кўп сотилган смартфонлар рўйхатида етакчиликни анъанавий тарзда Apple маҳсулотлари банд этди. Иккинчи чорак якунларига кўра:

  • iPhone 17 5G модели 6 фоизлик улуш билан 1-ўринни эгаллади;
  • Иккинчи поғонани iPhone 17 Pro Max 5G банд этди;
  • Учинчи ўрин эса iPhone 17 Pro 5G қурилмасига насиб этди.
Ушбу кучли учликдан кейинги ўринни эгаллаган Samsung Galaxy S26 Ultra 5G флагмани бозорда энг талабгир Android қурилмасига айланди. Бу эса харидорлар орасида юқори унумдорлик ва илғор камераларга эга премиум гаджетларга қизиқиш юқорилигича қолаётганини кўрсатади.

Оммавий сегментдаги муваффақиятлар

Samsung стратегияси фақатгина қимматбаҳо флагманлар билан чекланиб қолгани йўқ. Компания оммавий ва ҳамёнбоп сегментдаги позицияларини ҳам муваффақиятли сақлаб қолди. Хусусан, Galaxy A07 4G 5-ўринни эгаллаган бўлса, Galaxy A17 5G модели 6-поғонадан жой олди. Шунингдек, Galaxy A17 4G версияси рейтингнинг 8-қаторига жойлашди.

Бозор таҳлилчиларининг қайд этишича, флагман қаторининг асосий вакили бўлган Galaxy S26 5G эса рўйхатнинг 9-поғонасини банд этган. Бу ҳолат кореялик ишлаб чиқарувчининг турли нарх категорияларида мувозанатни сақлай олаётганини ва истеъмолчилар эҳтиёжларини тўлақонли қоплаётганини кўрсатади.

Умуман олганда, 2026-йилнинг иккинчи чорак якунлари Samsung танлаган бизнес стратегияси ўзини оқлаганини тасдиқлади. Компания нафақат умумий бозор улушини сақлаб қолди, балки қаттиқ рақобат шароитида ҳам премиум синфдаги мавқейини мустаҳкамлашга муваффақ бўлди.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфонларКоунтерпоинт РесеарчТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиБугун, 15:55SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 13:57Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаSamsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда