Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Жаҳон смартфон бозорида флагман қурилмалар ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компанияси эълон қилган сўнгги ҳисоботга кўра, 2026-йилнинг иккинчи чорагида Samsung компаниясининг энг илғор флагмани ҳисобланган Galaxy S26 Ultra 5G глобал бозорда сотувлар ҳажми бўйича юқори натижа қайд этиб, кучли тўртликка кирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур муваффақият жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи учун сезиларли ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Ўтган йилнинг шу даврида аввалги авлод флагмани бўлган Galaxy S25 Ultra глобал рейтингнинг фақат қуйи қисмидан жой олган эди. Жорий йилда эса янги қурилма нафақат ўз мавқеини яхшилади, балки компаниянинг премиум сегментдаги улушини сезиларли даражада кенгайтирди.
Глобал рейтинг етакчилариТадқиқот натижаларига кўра, дунё бўйича энг кўп сотилган смартфонлар рўйхатида етакчиликни анъанавий тарзда Apple маҳсулотлари банд этди. Иккинчи чорак якунларига кўра:
- iPhone 17 5G модели 6 фоизлик улуш билан 1-ўринни эгаллади;
- Иккинчи поғонани iPhone 17 Pro Max 5G банд этди;
- Учинчи ўрин эса iPhone 17 Pro 5G қурилмасига насиб этди.
Оммавий сегментдаги муваффақиятларSamsung стратегияси фақатгина қимматбаҳо флагманлар билан чекланиб қолгани йўқ. Компания оммавий ва ҳамёнбоп сегментдаги позицияларини ҳам муваффақиятли сақлаб қолди. Хусусан, Galaxy A07 4G 5-ўринни эгаллаган бўлса, Galaxy A17 5G модели 6-поғонадан жой олди. Шунингдек, Galaxy A17 4G версияси рейтингнинг 8-қаторига жойлашди.
Бозор таҳлилчиларининг қайд этишича, флагман қаторининг асосий вакили бўлган Galaxy S26 5G эса рўйхатнинг 9-поғонасини банд этган. Бу ҳолат кореялик ишлаб чиқарувчининг турли нарх категорияларида мувозанатни сақлай олаётганини ва истеъмолчилар эҳтиёжларини тўлақонли қоплаётганини кўрсатади.
Умуман олганда, 2026-йилнинг иккинчи чорак якунлари Samsung танлаган бизнес стратегияси ўзини оқлаганини тасдиқлади. Компания нафақат умумий бозор улушини сақлаб қолди, балки қаттиқ рақобат шароитида ҳам премиум синфдаги мавқейини мустаҳкамлашга муваффақ бўлди.
…