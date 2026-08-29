Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)

·44·Техно
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)

Кийим-кечак саноати ва юқори технологиялар чорраҳасида навбатдаги вирусли сенсация қайд этилди. Бир неча йил олдин ўзини-ўзи тозаловчи ички кийимлари билан шов-шув кўтарган АҚШнинг машҳур HercLeon бренди бу сафар дунёни ҳайратда қолдирган янги ихтиросини оммага тақдим этди.

Компаниянинг бешинчи авлод инновацион маҳсулоти — HercShirt V5.0 футболкаси ҳатто жазирама ёз кунларида ва фаол терлаш шароитида ҳам бир ойдан ортиқ вақт давомида ювилмаса-да, ҳид чиқармайди ва ўз янгилигини йўқотмайди.

7 та махсус таркибий қисм: Бу технология қандай ишлайди?

Кўпчилик учун мўъжиза ёки «алхимия»дек туюлаётган бу янгилик илмий асосга эга. Компания нано-материалларни мато юзасига шунчаки суркаб қўймасдан, тўғридан-тўғри толалар ичига тўқиб чиққан. Бунинг учун 7 та алоҳида элементдан фойдаланилган:

  • Мис ва кумуш: Нохуш ҳид келтириб чиқарувчи бактерия ва микроорганизмларнинг кўпайишига тўлиқ чек қўяди;

  • Рух (цинк): Фаол терлаш вақтида ҳосил бўладиган ўткир олтингугурт бирикмаларини зарарсизлантиради;

  • Олтин ва 2 та махсус сирли компонент: Матонинг эластиклиги, мустаҳкамлиги ва антибактериал хусусиятларининг узоқ йиллар сақланишини таъминлайди;

  • Вулқон кули: Ўзига хос микро-ғовакли «губка» вазифасини бажариб, ортиқча намлик ҳамда ташқи муҳитдан келувчи бегона ҳидларни ўзига ютиб олади.

Нархлар, ранглар ва моделлар танлови

Kickstarter краудфандинг платформасида катта қизиқиш уйғотган лойиҳа тафсилотларига кўра, кам ювилгани сабабли ушбу маҳсулот одатий 7 та футболкадан кўра анча узоқроқ хизмат қилади:

  • Премиум V5.0 версияси ($79): Бир ойдан ортиқ вақт давомида ювмасдан фойдаланиш имконини беради. Дастлаб фақат қора рангда сотувга чиқади, кейинчалик тўқ кўк, тўқ қизил (бордо) ва тўқ яшил ранглари ҳам тақдим этилади;

  • Стандарт версия ($59 атрофида): 14 кунгача (икки ҳафта) ювишни талаб қилмайди;

  • Бюджет версияси ($39): Интенсив фойдаланишда 3 кун давомида мутлақ тозалик ва ҳидсизликни кафолатлайди.

Инновацион футболкаларнинг расмий глобал сотуви ноябрь ойи бошида йўлга қўйилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинБугун, 15:28Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиAsus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиБугун, 14:53Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 14:04Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинApple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинБугун, 13:56Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиБугун, 12:27АҚШда янги космик академия ташкил этиладиАҚШда янги космик академия ташкил этиладиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди