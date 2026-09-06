Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқда
Португалиянинг Порту клуби ички чемпионатдаги муваффақиятли юришини давом эттириб, Мореиренсе жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди ва ўз ғалабали сериясини бешта ўйинга етказди. Эстадио до Драгãо стадионида кечган баҳсда мезбонлар дастлаб ҳисобда ортда қолган бўлишига қарамай, ирода намойиш этиб, муҳим уч очкони қўлга киритди. Бироқ, ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, мазкур учрашув жамоа ярим ҳимоячиси Виктор Фроҳолдтнинг оғир жароҳати соя остида қолди ва бош мураббий Франческо Фархоли шогирдларини олдинда турган Чемпионлар лигаси учрашувига тайёрлашга мажбур. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 20-дақиқасида меҳмонлар ҳисобни очиб, Портуни қийин аҳволса солиб қўйган эди. Шундан сўнг майдон эгалари фаолликни ошириб, ташаббусни ўз қўлига олди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида Ян Беднарек бош билан аниқ зарба йўллаб, мувозанатни тиклади. Иккинчи бўлим дебютида эса Вилям Гомес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ҳисобда олдинга чиқишини таъминлади ва бу гол ўйин тақдирини ҳал қилди.
Виктор Фроҳолдт жароҳати ва шифохонага ётқизилишиУчрашув якуни Порту учун хавотирли лаҳзалар билан якунланди. Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларида Мореиренсе ярим ҳимоячиси Гилерме Либерато даниялик ярим ҳимоячига нисбатан ўта қўпол ҳаракат қилди ва қизил карточка олди. Мазкур тўқнашувдан сўнг Виктор Фроҳолдт майдонни замбил ёрдамида тарк этишга мажбур бўлди ва зудлик билан шифохонага олиб кетилди.
Бош мураббий Франческо Фархоли ўйиндан кейинги матбуот анжуманида ушбу вазият жамоада катта қўрқув уйғотганини яширмади. Мураббийнинг айтишича, футболчи шифохонада барча зарур тиббий кўриклардан ўтказилмоқда ва унинг аҳволи бўлиб ўтган воқеадан сўнг бироз ижобий тус олган.
Фархоли футболчининг аҳволи ҳақида тўхталиб: “У шифохонада текширувдан ўтмоқда, лекин ҳаммаси жойида кўринади. У ҳушида ва хабарлар ижобий. Тасвирлар жуда даҳшатли эди, биз ҳаммамиз қаттиқ қўрқиб кетгандик, аммо у яхши кайфиятда ва шифокорлар назоратида. Кўринишидан, бу шунчаки қаттиқ қўрқув бўлди”, дея изоҳ берди.
Манчестер Сити билан Европа кубоги баҳсиИчки чемпионатдаги ғалабадан сўнг Порту эътиборини тўлиқ Халқаро майдонга қаратади. Жамоани олдинда Чемпионлар лигаси доирасида Англия чемпиони Манчестер Сити жамоасига қарши жуда оғир ва масъулиятли учрашув кутиб турибди.
Франческо Фархоли рақибнинг молиявий имкониятлари ҳамда таркибидаги юлдуз футболчиларнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, бу баҳс жамоа учун жиддий синов бўлишини тан олди. Порту мураббийлар штаби юзага келган кадрлар муаммоси ва Виктор Фроҳолдтнинг ҳолатини инобатга олган ҳолда Манчестер Сити га қарши ўйинга ўзига хос тактика тайёрлаши кутилмоқда.
…