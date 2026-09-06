Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқда

·7·Спорт
Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқда

Португалиянинг Порту клуби ички чемпионатдаги муваффақиятли юришини давом эттириб, Мореиренсе жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди ва ўз ғалабали сериясини бешта ўйинга етказди. Эстадио до Драгãо стадионида кечган баҳсда мезбонлар дастлаб ҳисобда ортда қолган бўлишига қарамай, ирода намойиш этиб, муҳим уч очкони қўлга киритди. Бироқ, ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, мазкур учрашув жамоа ярим ҳимоячиси Виктор Фроҳолдтнинг оғир жароҳати соя остида қолди ва бош мураббий Франческо Фархоли шогирдларини олдинда турган Чемпионлар лигаси учрашувига тайёрлашга мажбур. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 20-дақиқасида меҳмонлар ҳисобни очиб, Портуни қийин аҳволса солиб қўйган эди. Шундан сўнг майдон эгалари фаолликни ошириб, ташаббусни ўз қўлига олди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида Ян Беднарек бош билан аниқ зарба йўллаб, мувозанатни тиклади. Иккинчи бўлим дебютида эса Вилям Гомес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ҳисобда олдинга чиқишини таъминлади ва бу гол ўйин тақдирини ҳал қилди.

Виктор Фроҳолдт жароҳати ва шифохонага ётқизилиши

Учрашув якуни Порту учун хавотирли лаҳзалар билан якунланди. Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларида Мореиренсе ярим ҳимоячиси Гилерме Либерато даниялик ярим ҳимоячига нисбатан ўта қўпол ҳаракат қилди ва қизил карточка олди. Мазкур тўқнашувдан сўнг Виктор Фроҳолдт майдонни замбил ёрдамида тарк этишга мажбур бўлди ва зудлик билан шифохонага олиб кетилди.

Бош мураббий Франческо Фархоли ўйиндан кейинги матбуот анжуманида ушбу вазият жамоада катта қўрқув уйғотганини яширмади. Мураббийнинг айтишича, футболчи шифохонада барча зарур тиббий кўриклардан ўтказилмоқда ва унинг аҳволи бўлиб ўтган воқеадан сўнг бироз ижобий тус олган.

Фархоли футболчининг аҳволи ҳақида тўхталиб: “У шифохонада текширувдан ўтмоқда, лекин ҳаммаси жойида кўринади. У ҳушида ва хабарлар ижобий. Тасвирлар жуда даҳшатли эди, биз ҳаммамиз қаттиқ қўрқиб кетгандик, аммо у яхши кайфиятда ва шифокорлар назоратида. Кўринишидан, бу шунчаки қаттиқ қўрқув бўлди”, дея изоҳ берди.

Манчестер Сити билан Европа кубоги баҳси

Ички чемпионатдаги ғалабадан сўнг Порту эътиборини тўлиқ Халқаро майдонга қаратади. Жамоани олдинда Чемпионлар лигаси доирасида Англия чемпиони Манчестер Сити жамоасига қарши жуда оғир ва масъулиятли учрашув кутиб турибди.

Франческо Фархоли рақибнинг молиявий имкониятлари ҳамда таркибидаги юлдуз футболчиларнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, бу баҳс жамоа учун жиддий синов бўлишини тан олди. Порту мураббийлар штаби юзага келган кадрлар муаммоси ва Виктор Фроҳолдтнинг ҳолатини инобатга олган ҳолда Манчестер Сити га қарши ўйинга ўзига хос тактика тайёрлаши кутилмоқда.

ПортуМанчестер СитиФранческо ФархолиЧемпионлар лигасиВиктор Фроҳолдт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиБугун, 12:13Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиКриштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиБугун, 11:18Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаАрбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаБугун, 09:48“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалабаБугун, 09:45Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)