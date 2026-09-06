Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкин
Технология оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган Apple компаниясининг илк букланувчи смартфони атрофидаги янги тафсилотлар эълон қилинди. Макруморс нашрининг хабар беришича, узоқ кутилган гаджет учун аввал тахмин қилинганидек iPhone Фолд ёки iPhone Ultra эмас, балки бутунлай бошқа ном танланиши эҳтимоли бор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда инсайдерлар ва таҳлилчилар қурилманинг якуний номи борасида турлича фикр билдиришмоқда. Дастлабки маълумотларда букланувчи қурилма бозорда iPhone Фолд ёки iPhone Ultra номи билан чиқиши тахмин қилинган эди. Бироқ, сўнгги муҳокамаларда янги ном сифатида iPhone Дуо варианти ҳам жиддий кўриб чиқилаётгани маълум бўлди.
Тарихий номлар ва уларнинг ўзига хослигиМаълумки, Apple ўз маҳсулотларида илгари ҳам шунга ўхшаш брендлардан фойдаланган. Хусусан, 1990-йилларда компания ПоверБоок Дуо деб номланган ноутбуклар линиясини тақдим этган эди. Шунингдек, кейинчалик симсиз қувватлаш мосламаси учун МагСафе Дуо номи ҳам қўлланилгани кўпчиликка яхши таниш.
Шунга қарамай, Дуо сўзининг технология бозорида ўзига хос тарихи борлиги бу ном танловини бироз мураккаблаштириши мумкин. Жумладан, Microsoft илгари икки экранли гаджетини Surface Дуо деб атаган бўлса, Intel компанияси ўзининг машҳур процессорлари учун Коре Дуо ва Коре 2 Дуо белгиларидан муваффақиятли фойдаланган.
Кадр ортидаги муҳокамалар ва кутилмаларBloomberg нашри мухбири Mark Gurmanнинг маълумотларига кўра, Apple компаниясининг ички жамоасида ҳам букланувчи смартфонга турлича номлар берилмоқда. Айрим ходимлар уни ҳанузгача iPhone Ultra деб аташда давом этаётган бўлса, бошқа манбалар айнан шу ном расмий тасдиқланишини таъкидлаган эди.
Ҳозирча Apple раҳбарияти янги турдаги қурилма учун қайси номни маъқул кўриши сир сақланмоқда. Бозор мутахассислари ва миллионлаб фанатлар компания тақдимотини катта қизиқиш билан кутишмоқда, чунки бу каби инновацион маҳсулотнинг бозордаги муваффақияти унинг номи ва бренд стратегиясига ҳам боғлиқ.
Айни пайтда барча эътибор яқинлашиб келаётган тақдимот тадбирларига қаратилган бўлиб, айнан шу маросимда Apple ўзининг букланувчи смартфонини қандай ном билан тақдим этишига ойдинлик киритилади. Қурилманинг техник имкониятлари қатори унинг бренд номи ҳам технология оламининг асосий янгиликларидан бирига айланиб улгурди.
…