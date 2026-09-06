Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкин

·0·Техно
Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкин

Технология оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган Apple компаниясининг илк букланувчи смартфони атрофидаги янги тафсилотлар эълон қилинди. Макруморс нашрининг хабар беришича, узоқ кутилган гаджет учун аввал тахмин қилинганидек iPhone Фолд ёки iPhone Ultra эмас, балки бутунлай бошқа ном танланиши эҳтимоли бор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда инсайдерлар ва таҳлилчилар қурилманинг якуний номи борасида турлича фикр билдиришмоқда. Дастлабки маълумотларда букланувчи қурилма бозорда iPhone Фолд ёки iPhone Ultra номи билан чиқиши тахмин қилинган эди. Бироқ, сўнгги муҳокамаларда янги ном сифатида iPhone Дуо варианти ҳам жиддий кўриб чиқилаётгани маълум бўлди.

Тарихий номлар ва уларнинг ўзига хослиги

Маълумки, Apple ўз маҳсулотларида илгари ҳам шунга ўхшаш брендлардан фойдаланган. Хусусан, 1990-йилларда компания ПоверБоок Дуо деб номланган ноутбуклар линиясини тақдим этган эди. Шунингдек, кейинчалик симсиз қувватлаш мосламаси учун МагСафе Дуо номи ҳам қўлланилгани кўпчиликка яхши таниш.

Шунга қарамай, Дуо сўзининг технология бозорида ўзига хос тарихи борлиги бу ном танловини бироз мураккаблаштириши мумкин. Жумладан, Microsoft илгари икки экранли гаджетини Surface Дуо деб атаган бўлса, Intel компанияси ўзининг машҳур процессорлари учун Коре Дуо ва Коре 2 Дуо белгиларидан муваффақиятли фойдаланган.

Кадр ортидаги муҳокамалар ва кутилмалар

Bloomberg нашри мухбири Mark Gurmanнинг маълумотларига кўра, Apple компаниясининг ички жамоасида ҳам букланувчи смартфонга турлича номлар берилмоқда. Айрим ходимлар уни ҳанузгача iPhone Ultra деб аташда давом этаётган бўлса, бошқа манбалар айнан шу ном расмий тасдиқланишини таъкидлаган эди.

Ҳозирча Apple раҳбарияти янги турдаги қурилма учун қайси номни маъқул кўриши сир сақланмоқда. Бозор мутахассислари ва миллионлаб фанатлар компания тақдимотини катта қизиқиш билан кутишмоқда, чунки бу каби инновацион маҳсулотнинг бозордаги муваффақияти унинг номи ва бренд стратегиясига ҳам боғлиқ.

Айни пайтда барча эътибор яқинлашиб келаётган тақдимот тадбирларига қаратилган бўлиб, айнан шу маросимда Apple ўзининг букланувчи смартфонини қандай ном билан тақдим этишига ойдинлик киритилади. Қурилманинг техник имкониятлари қатори унинг бренд номи ҳам технология оламининг асосий янгиликларидан бирига айланиб улгурди.

AppleiPhone ДуоiPhone ФолдiPhone UltraТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиVivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиБугун, 11:23OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиБугун, 10:59Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиXiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиБугун, 03:22Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди