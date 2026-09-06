Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?
Кечаси етарлича ухламаслик нафақат кундузги чарчоқни кучайтиради, балки организмнинг тикланиш жараёнларига ҳам таъсир қилиши мумкин. Айниқса, мунтазам уйқу етишмаслиги стресс реакциялари ва тери ҳолатидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши эҳтимол.
Шу сабабли уйқуни ташқи кўриниш ва умумий саломатликка таъсир қилувчи муҳим омиллардан бири сифатида қараш мумкин.
Уйқу камайганда организмда нима содир бўлади?
Уйқу етишмаслиги организм учун стресс ҳисобланади. Бундай ҳолатда стрессга жавоб бериш тизими фаоллашиши ва кортизол даражаси ўзгариши мумкин.
Кортизол — организмнинг стрессга мослашишида иштирок этадиган гормон.
Унинг узоқ вақт давомида юқори бўлиши организмдаги турли жараёнларга таъсир қилиши мумкин. Бу ҳолат тери саломатлигига ҳам дахл қилади.
Терида қандай ўзгаришлар кузатилиши мумкин?
Мунтазам равишда кам ухлайдиган инсонларда ташқи кўринишда айрим ўзгаришлар сезилиши мумкин.
Жумладан:
терида хиралик пайдо бўлиши;
кўз атрофида чарчоқ белгилари сезилиши;
терининг тикланиш жараёни секинлашиши;
айрим одамларда тери муаммолари кучайиши;
юзда чарчаган кўриниш пайдо бўлиши.
Етарли уйқу — организмнинг кундалик тикланиш жараёнларини қўллаб-қувватлайдиган муҳим омиллардан бири.
Нега уйқу тери учун муҳим?
Инсон ухлаётганда организм дам олиш ва тикланиш жараёнларини давом эттиради. Шунинг учун мунтазам ва сифатли уйқу нафақат кайфият ва диққат, балки умумий саломатлик учун ҳам муҳим.
Ташқи кўринишдаги ўзгаришларни эса фақат уйқу билан боғлаш тўғри эмас. Овқатланиш, сув истеъмоли, жисмоний фаоллик, стресс, қуёш таъсири ва тери парвариши каби омиллар ҳам муҳим роль ўйнайди.
Соат 23:00 гача ухлаш шартми?
Энг муҳими — ҳар куни етарли миқдорда ва мунтазам ухлаш.
«Албатта 23:00 гача ухлаш керак» деган универсал қоида йўқ. Уйқу вақти инсоннинг ёши, кун тартиби ва биологик ритмига қараб фарқ қилиши мумкин.
Шунинг учун имкони борича бир хил вақтда ухлаш ва уйғониш, кечқурун эса организмга дам олиш учун етарли вақт бериш фойдали.
Соғлом уйқу учун 4 оддий одат
Уйқу сифатини яхшилаш учун қуйидагиларга эътибор бериш мумкин:
Уйқу ва уйғониш вақтини имкон қадар бир хил сақлаш.
Ухлашдан олдин экран қаршисидаги вақтни камайтириш.
Кечқурун кофеинли ичимликларни чеклаш.
Ётоқхонада тинч, қоронғи ва қулай муҳит яратиш.
Энг муҳим хулоса
Уйқу етишмаслиги инсонни «бир кечада қаритиб қўймайди». Аммо мунтазам равишда кам ухлаш организмнинг тикланишига, стресс даражасига ва ташқи кўринишга салбий таъсир қилиши мумкин.
Шунинг учун чиройли ташқи кўриниш учун турли воситалар излашдан олдин сифатли ва етарли уйқуни кундалик одатга айлантириш энг оддий қадамлардан бири бўлиши мумкин.
…