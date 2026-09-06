Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?

·2·Саломатлик
Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?

Кечаси етарлича ухламаслик нафақат кундузги чарчоқни кучайтиради, балки организмнинг тикланиш жараёнларига ҳам таъсир қилиши мумкин. Айниқса, мунтазам уйқу етишмаслиги стресс реакциялари ва тери ҳолатидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши эҳтимол.

Шу сабабли уйқуни ташқи кўриниш ва умумий саломатликка таъсир қилувчи муҳим омиллардан бири сифатида қараш мумкин.

Уйқу камайганда организмда нима содир бўлади?

Уйқу етишмаслиги организм учун стресс ҳисобланади. Бундай ҳолатда стрессга жавоб бериш тизими фаоллашиши ва кортизол даражаси ўзгариши мумкин.

Кортизол — организмнинг стрессга мослашишида иштирок этадиган гормон.

Унинг узоқ вақт давомида юқори бўлиши организмдаги турли жараёнларга таъсир қилиши мумкин. Бу ҳолат тери саломатлигига ҳам дахл қилади.

Терида қандай ўзгаришлар кузатилиши мумкин?

Мунтазам равишда кам ухлайдиган инсонларда ташқи кўринишда айрим ўзгаришлар сезилиши мумкин.

Жумладан:

  • терида хиралик пайдо бўлиши;

  • кўз атрофида чарчоқ белгилари сезилиши;

  • терининг тикланиш жараёни секинлашиши;

  • айрим одамларда тери муаммолари кучайиши;

  • юзда чарчаган кўриниш пайдо бўлиши.

Етарли уйқу — организмнинг кундалик тикланиш жараёнларини қўллаб-қувватлайдиган муҳим омиллардан бири.

Нега уйқу тери учун муҳим?

Инсон ухлаётганда организм дам олиш ва тикланиш жараёнларини давом эттиради. Шунинг учун мунтазам ва сифатли уйқу нафақат кайфият ва диққат, балки умумий саломатлик учун ҳам муҳим.

Ташқи кўринишдаги ўзгаришларни эса фақат уйқу билан боғлаш тўғри эмас. Овқатланиш, сув истеъмоли, жисмоний фаоллик, стресс, қуёш таъсири ва тери парвариши каби омиллар ҳам муҳим роль ўйнайди.

Соат 23:00 гача ухлаш шартми?

Энг муҳими — ҳар куни етарли миқдорда ва мунтазам ухлаш.

«Албатта 23:00 гача ухлаш керак» деган универсал қоида йўқ. Уйқу вақти инсоннинг ёши, кун тартиби ва биологик ритмига қараб фарқ қилиши мумкин.

Шунинг учун имкони борича бир хил вақтда ухлаш ва уйғониш, кечқурун эса организмга дам олиш учун етарли вақт бериш фойдали.

Соғлом уйқу учун 4 оддий одат

Уйқу сифатини яхшилаш учун қуйидагиларга эътибор бериш мумкин:

  1. Уйқу ва уйғониш вақтини имкон қадар бир хил сақлаш.

  2. Ухлашдан олдин экран қаршисидаги вақтни камайтириш.

  3. Кечқурун кофеинли ичимликларни чеклаш.

  4. Ётоқхонада тинч, қоронғи ва қулай муҳит яратиш.

Энг муҳим хулоса

Уйқу етишмаслиги инсонни «бир кечада қаритиб қўймайди». Аммо мунтазам равишда кам ухлаш организмнинг тикланишига, стресс даражасига ва ташқи кўринишга салбий таъсир қилиши мумкин.

Шунинг учун чиройли ташқи кўриниш учун турли воситалар излашдан олдин сифатли ва етарли уйқуни кундалик одатга айлантириш энг оддий қадамлардан бири бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқладиОлимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқладиБугун, 10:59Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўлиЙилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли02.09, 18:13Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...02.09, 09:15Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?01.09, 12:431-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева01.09, 08:21Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!31.08, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди