Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқади

·21·Техно
Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқади

Huawei компанияси ўзининг энг кутилмаган қурилмаларидан бири бўлган Huawei Пура Х Виев смартфонининг бозорга чиқарилиш санасини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ўзига хос кенг экран ва улкан аккумулятор билан жиҳозланган ушбу ноёб гаджет савдоси жорий йилнинг 10-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Мазкур тақдимот технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, мобил қурилмалар бозоридаги янги тенденциялардан дарак бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг оммага намойиш этилиши 7-сентябрга белгиланган йирик тақдимот тадбирига тўғри келади. Huawei истеъмол бизнеси раҳбари Хе Ган Пура Х Виев смартфонининг Мате ХТ 2 қурилмасига бағишланган тадбир доирасида яна бир бор намойиш этилишини тасдиқлаган. Ушбу ёндашув компания ўзининг флагман янгиликларини бир вақтнинг ўзида кенг оммага тақдим этиш стратегиясини қўллаётганини кўрсатади.

Ноёб техник хусусиятлар ва дизайн

Мутахассислар ва инсайдерларнинг таъкидлашича, бозорда бу каби форматдаги бошқа смартфон топилмайди. Аввалроқ, август ойи охирида Huawei компанияси ушбу моделнинг илк кўринишини ошкор қилган эди. Ўшанда қурилманинг ғайриоддий кенг корпуси, ранглар палитраси ва операцион тизими ҳақида маълумот берилган эди.

Қурилма ўта юпқа ҳошияларга эга бўлиб, 6,39 дюймли кенг экран билан жиҳозланган. Шунингдек, гаджет замонавий ва хавфсиз HarmonyOS 7.0 операцион тизимида ишлайди. Энг эътиборга молик жиҳатлардан бири бу унинг 7000 мАч сиғимли ўта қувватли аккумулятори бўлиб, фойдаланувчиларга узоқ муддатли автономияни таъминлайди.

Кутилаётган тақдимот тафсилотлари

СуперДименсионал лақабли таниқли инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, қурилманинг илк савдолари жуда қисқа фурсатда бошланади. Ҳозирча Huawei Пура Х Виев смартфонининг асосий техник параметрлари, жумладан, унга ўрнатиладиган процессор ва камера имкониятлари сир сақланмоқда.

Бироқ, 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимот давомида компания барча қолган сирли хусусиятларни ошкор қилиши кутилмоқда. Ушбу маълумотларнинг тўлиқ эълон қилиниши смартфоннинг бозор қиймати ва рақобатбардошлигини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

HuaweiПура Х ВиевСмартфонHarmonyOSТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиVivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиБугун, 11:23OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиБугун, 10:59Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиXiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиБугун, 03:22Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди