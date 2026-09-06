Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқади
Huawei компанияси ўзининг энг кутилмаган қурилмаларидан бири бўлган Huawei Пура Х Виев смартфонининг бозорга чиқарилиш санасини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ўзига хос кенг экран ва улкан аккумулятор билан жиҳозланган ушбу ноёб гаджет савдоси жорий йилнинг 10-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Мазкур тақдимот технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, мобил қурилмалар бозоридаги янги тенденциялардан дарак бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг оммага намойиш этилиши 7-сентябрга белгиланган йирик тақдимот тадбирига тўғри келади. Huawei истеъмол бизнеси раҳбари Хе Ган Пура Х Виев смартфонининг Мате ХТ 2 қурилмасига бағишланган тадбир доирасида яна бир бор намойиш этилишини тасдиқлаган. Ушбу ёндашув компания ўзининг флагман янгиликларини бир вақтнинг ўзида кенг оммага тақдим этиш стратегиясини қўллаётганини кўрсатади.
Ноёб техник хусусиятлар ва дизайнМутахассислар ва инсайдерларнинг таъкидлашича, бозорда бу каби форматдаги бошқа смартфон топилмайди. Аввалроқ, август ойи охирида Huawei компанияси ушбу моделнинг илк кўринишини ошкор қилган эди. Ўшанда қурилманинг ғайриоддий кенг корпуси, ранглар палитраси ва операцион тизими ҳақида маълумот берилган эди.
Қурилма ўта юпқа ҳошияларга эга бўлиб, 6,39 дюймли кенг экран билан жиҳозланган. Шунингдек, гаджет замонавий ва хавфсиз HarmonyOS 7.0 операцион тизимида ишлайди. Энг эътиборга молик жиҳатлардан бири бу унинг 7000 мАч сиғимли ўта қувватли аккумулятори бўлиб, фойдаланувчиларга узоқ муддатли автономияни таъминлайди.
Кутилаётган тақдимот тафсилотлариСуперДименсионал лақабли таниқли инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, қурилманинг илк савдолари жуда қисқа фурсатда бошланади. Ҳозирча Huawei Пура Х Виев смартфонининг асосий техник параметрлари, жумладан, унга ўрнатиладиган процессор ва камера имкониятлари сир сақланмоқда.
Бироқ, 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимот давомида компания барча қолган сирли хусусиятларни ошкор қилиши кутилмоқда. Ушбу маълумотларнинг тўлиқ эълон қилиниши смартфоннинг бозор қиймати ва рақобатбардошлигини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.
…