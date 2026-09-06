Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешка

·14·Техно
Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешка

Аиго компанияси Apple экотизимидаги қурилмалар ва бошқа гаджетлар ўртасида тезкор маълумот алмашиш учун мўлжалланган PL10 мобил флешкалар сериясини намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур янги қурилма смартфон ва планшетлардаги хотира етишмовчилиги муаммосини ҳал қилишга қаратилган бўлиб, ўзининг ихчамлиги ва универсал имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда сурат ва видеолар ҳажми ортиб бораётган бир пайтда, бундай ташқи хотира воситаларига талаб юқорилигича қолмоқда. Аиго PL10 фойдаланувчиларга файлларни компьютер ва мобил қурилмалар ўртасида ортиқий симсиз узатмалар ёки булутли чекловларсиз осон ўтказиш имконини беради.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

ixbt.com маълумотига кўра, янги мобил бошқотирма флешка кумуш рангли алюминий қотишмасидан ясалган яхлит корпусга эга. Унинг икки учида иккита асосий — Lightнинг ва USB-C улагичлари жойлаштирилган. Ушбу конструкция туфайли PL10 флешкасини бевосита iPhone ёки iPad қурилмаларига улаш, сўнгра USB-C орқали маълумотларни шахсий компьютер ва бошқа замонавий жиҳозларга тезкорлик билан кўчириш мумкин.

Қурилма замонавий USB 3.2 протоколи асосида ишлайди ва Apple томонидан берилган расмий МФи сертификатига эга. Бу унинг iPhone ва iPad қурилмалари билан мукаммал ва хавфсиз ишлашини кафолатлайди.

Хавфсизлик ва булутли хизматлар билан интеграция

Файлларни бошқариш учун махсус ишлаб чиқилган Аиго Линк иловасидан фойдаланилади. Дастур фойдаланувчи маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Фасе ИД ёки Тоуч ИД технологиялари ёрдамида ҳимояланишни қўллаб-қувватлайди. Қўшимча равишда, муҳим маълумотларни тасодифий ўчиб кетишидан ёки рухсатсиз киришдан сақлаш учун «фақат ўқиш» ёки «фақат ёзиш» режимларини ёқиб қўйиш имконияти ҳам мавжуд.

Шунингдек, флешка iCloud Пҳотос хизмати билан ҳамоҳанг ишлай олади. Фойдаланувчилар ўз сурат ва видеоларини булутли омбор ҳамда PL10 қурилмаси ўртасида қулай тарзда тақсимлаб, iPhone ёки iPad хотирасида бўш жойни самарали равишда кенгайтиришлари мумкин.

Нархлар ва савдо ҳажми

Харидорларга танлаш учун уч хил ҳажмдаги моделлар таклиф этилади. ixbt.com маълумотларига кўра, Аиго PL10 флешкаларининг нархлари қуйидагича белгиланган:

  • 128 GB версияси — 399 юан
  • 256 GB версияси — 599 юан
  • 512 GB версияси — 999 юан
Мазкур нарх сиёсати фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжлари ва бюджетидан келиб чиққан ҳолда керакли сиғимдаги флешкани танлаш имконини беради.

АигоФлешкаiPhoneТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиVivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиБугун, 11:23OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиБугун, 10:59Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиXiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиБугун, 03:22Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди