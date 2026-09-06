Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешка
Аиго компанияси Apple экотизимидаги қурилмалар ва бошқа гаджетлар ўртасида тезкор маълумот алмашиш учун мўлжалланган PL10 мобил флешкалар сериясини намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур янги қурилма смартфон ва планшетлардаги хотира етишмовчилиги муаммосини ҳал қилишга қаратилган бўлиб, ўзининг ихчамлиги ва универсал имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда сурат ва видеолар ҳажми ортиб бораётган бир пайтда, бундай ташқи хотира воситаларига талаб юқорилигича қолмоқда. Аиго PL10 фойдаланувчиларга файлларни компьютер ва мобил қурилмалар ўртасида ортиқий симсиз узатмалар ёки булутли чекловларсиз осон ўтказиш имконини беради.
Техник хусусиятлар ва имкониятларixbt.com маълумотига кўра, янги мобил бошқотирма флешка кумуш рангли алюминий қотишмасидан ясалган яхлит корпусга эга. Унинг икки учида иккита асосий — Lightнинг ва USB-C улагичлари жойлаштирилган. Ушбу конструкция туфайли PL10 флешкасини бевосита iPhone ёки iPad қурилмаларига улаш, сўнгра USB-C орқали маълумотларни шахсий компьютер ва бошқа замонавий жиҳозларга тезкорлик билан кўчириш мумкин.
Қурилма замонавий USB 3.2 протоколи асосида ишлайди ва Apple томонидан берилган расмий МФи сертификатига эга. Бу унинг iPhone ва iPad қурилмалари билан мукаммал ва хавфсиз ишлашини кафолатлайди.
Хавфсизлик ва булутли хизматлар билан интеграцияФайлларни бошқариш учун махсус ишлаб чиқилган Аиго Линк иловасидан фойдаланилади. Дастур фойдаланувчи маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Фасе ИД ёки Тоуч ИД технологиялари ёрдамида ҳимояланишни қўллаб-қувватлайди. Қўшимча равишда, муҳим маълумотларни тасодифий ўчиб кетишидан ёки рухсатсиз киришдан сақлаш учун «фақат ўқиш» ёки «фақат ёзиш» режимларини ёқиб қўйиш имконияти ҳам мавжуд.
Шунингдек, флешка iCloud Пҳотос хизмати билан ҳамоҳанг ишлай олади. Фойдаланувчилар ўз сурат ва видеоларини булутли омбор ҳамда PL10 қурилмаси ўртасида қулай тарзда тақсимлаб, iPhone ёки iPad хотирасида бўш жойни самарали равишда кенгайтиришлари мумкин.
Нархлар ва савдо ҳажмиХаридорларга танлаш учун уч хил ҳажмдаги моделлар таклиф этилади. ixbt.com маълумотларига кўра, Аиго PL10 флешкаларининг нархлари қуйидагича белгиланган:
- 128 GB версияси — 399 юан
- 256 GB версияси — 599 юан
- 512 GB версияси — 999 юан
…