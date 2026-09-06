Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...
Сергели ва Янгиҳаёт аҳолисини бир неча йилдан бери безовта қилиб келган ёқимсиз ҳид ниҳоят бартараф этилди. Муаммони ҳал қилиш учун Салар оқова сувларини тозалаш иншоотида қиймати 9,5 миллиард сўм бўлган махсус фильтрлар ўрнатилди.
Шунингдек, иншоот ҳудудидаги бассейнлар муҳрлаб қўйилди. Ҳокимлик маълумотига кўра, кўрилган чоралар натижасида ҳид йўқолган.
Аҳоли йиллар давомида шикоят қилган
Сирғали ва Янгиҳаёт маҳаллаларида яшовчи аҳоли бир неча йиллар давомида ҳаводаги нохуш ҳиддан норозилик билдириб келган.
Муаммо, айниқса, оқова сувларни тозалаш иншооти билан боғлиқ экани айтилган. Аҳоли учун эса масаланинг тезроқ ҳал қилиниши муҳим эди.
Ниҳоят, масала Президент топшириғи асосида назоратга олинди.
Муаммони бартараф этиш учун 9,5 миллиард сўм сарфланди
Салар оқова сувларини тозалаш иншоотида ҳид тарқалишининг олдини олиш мақсадида комплекс чоралар кўрилди.
Асосий ишлар:
9,5 миллиард сўмлик фильтрлар ўрнатилди;
оқова сувларни тозалаш жараёни қайта кўриб чиқилди;
бассейнлар муҳрлаб қўйилди;
ҳид тарқалишининг олдини олишга қаратилган техник чоралар амалга оширилди.
Бир неча йил давомида аҳолини безовта қилган муаммони бартараф этиш учун иншоотда қимматли техник ечимлар жорий қилинди.
Ҳид ҳақиқатан ҳам йўқолдими?
Энг қизиқ савол ҳам шу эди.
Ҳокимлик маълумотига кўра, кўрилган чоралардан кейин ёқимсиз ҳид аллақачон йўқолган.
Муҳими, бу ҳолатни ҳудудда яшовчи маҳаллий аҳоли ҳам тасдиқлаган.
Нима ўзгарди?
Кўрсаткич
Амалга оширилган чора
Муаммо
Ёқимсиз ҳид
Ҳудуд
Сирғали ва Янгиҳаёт маҳаллалари
Манба
Салар оқова сувларини тозалаш иншооти
Сарфланган маблағ
9,5 млрд сўм
Асосий ечим
Махсус фильтрлар ўрнатиш
Қўшимча чора
Бассейнларни муҳрлаш
Ҳозирги ҳолат
Ҳид йўқолган
Аҳоли учун энг муҳим натижа
Сергелидаги муаммонинг ҳал этилиши маҳаллий аҳоли учун, аввало, кундалик ҳаётдаги ноқулайликнинг бартараф этилганини англатади.
Йиллар давомида шикоятларга сабаб бўлган ҳид энди сезилмаётгани аҳоли томонидан ҳам тасдиқланган.
Муаммонинг ечими қаердан бошланди?
Салар оқова сувларини тозалаш иншоотида амалга оширилган техник ишлар ва 9,5 миллиард сўмлик фильтрлар масаланинг асосий ечими бўлди.
Шу тариқа Сергели ва Янгиҳаёт аҳолисини бир неча йилдан бери қийнаб келган ёқимсиз ҳид бартараф этилди. Энди асосий вазифа — кўрилган чоралар самарасини сақлаб қолиш ва муаммонинг яна такрорланишига йўл қўймаслик.
…