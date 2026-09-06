Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...

·0·Жамият
Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...

Сергели ва Янгиҳаёт аҳолисини бир неча йилдан бери безовта қилиб келган ёқимсиз ҳид ниҳоят бартараф этилди. Муаммони ҳал қилиш учун Салар оқова сувларини тозалаш иншоотида қиймати 9,5 миллиард сўм бўлган махсус фильтрлар ўрнатилди.

Шунингдек, иншоот ҳудудидаги бассейнлар муҳрлаб қўйилди. Ҳокимлик маълумотига кўра, кўрилган чоралар натижасида ҳид йўқолган.

Аҳоли йиллар давомида шикоят қилган

Сирғали ва Янгиҳаёт маҳаллаларида яшовчи аҳоли бир неча йиллар давомида ҳаводаги нохуш ҳиддан норозилик билдириб келган.

Муаммо, айниқса, оқова сувларни тозалаш иншооти билан боғлиқ экани айтилган. Аҳоли учун эса масаланинг тезроқ ҳал қилиниши муҳим эди.

Ниҳоят, масала Президент топшириғи асосида назоратга олинди.

Муаммони бартараф этиш учун 9,5 миллиард сўм сарфланди

Салар оқова сувларини тозалаш иншоотида ҳид тарқалишининг олдини олиш мақсадида комплекс чоралар кўрилди.

Асосий ишлар:

  • 9,5 миллиард сўмлик фильтрлар ўрнатилди;

  • оқова сувларни тозалаш жараёни қайта кўриб чиқилди;

  • бассейнлар муҳрлаб қўйилди;

  • ҳид тарқалишининг олдини олишга қаратилган техник чоралар амалга оширилди.

Бир неча йил давомида аҳолини безовта қилган муаммони бартараф этиш учун иншоотда қимматли техник ечимлар жорий қилинди.

Ҳид ҳақиқатан ҳам йўқолдими?

Энг қизиқ савол ҳам шу эди.

Ҳокимлик маълумотига кўра, кўрилган чоралардан кейин ёқимсиз ҳид аллақачон йўқолган.

Муҳими, бу ҳолатни ҳудудда яшовчи маҳаллий аҳоли ҳам тасдиқлаган.

Нима ўзгарди?

Кўрсаткич

Амалга оширилган чора

Муаммо

Ёқимсиз ҳид

Ҳудуд

Сирғали ва Янгиҳаёт маҳаллалари

Манба

Салар оқова сувларини тозалаш иншооти

Сарфланган маблағ

9,5 млрд сўм

Асосий ечим

Махсус фильтрлар ўрнатиш

Қўшимча чора

Бассейнларни муҳрлаш

Ҳозирги ҳолат

Ҳид йўқолган

Аҳоли учун энг муҳим натижа

Сергелидаги муаммонинг ҳал этилиши маҳаллий аҳоли учун, аввало, кундалик ҳаётдаги ноқулайликнинг бартараф этилганини англатади.

Йиллар давомида шикоятларга сабаб бўлган ҳид энди сезилмаётгани аҳоли томонидан ҳам тасдиқланган.

Муаммонинг ечими қаердан бошланди?

Салар оқова сувларини тозалаш иншоотида амалга оширилган техник ишлар ва 9,5 миллиард сўмлик фильтрлар масаланинг асосий ечими бўлди.

Шу тариқа Сергели ва Янгиҳаёт аҳолисини бир неча йилдан бери қийнаб келган ёқимсиз ҳид бартараф этилди. Энди асосий вазифа — кўрилган чоралар самарасини сақлаб қолиш ва муаммонинг яна такрорланишига йўл қўймаслик.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиЧорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиБугун, 10:30Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиТошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиКеча, 18:44Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиКеча, 18:27Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Кеча, 12:33Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Кеча, 11:20Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Кеча, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди