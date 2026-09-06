Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этди

·16·Техно
Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этди

Ixbt.com маълумотига кўра, технология бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган Lenovo компанияси ўзининг янги маҳсулоти — ТинкБоок 14x Ген 2 моделини расман намойиш этди. Бошланғич нархи 1000 АҚШ долларидан бошланувчи мазкур қурилма ўта юпқа корпуси, ўзига хос дизайн ечимлари ҳамда юқори унумдорлиги билан технология ихлосмандларининг эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Замонавий бозорда фойдаланувчилар нафақат қувватли, балки доимо ўзлари билан олиб юриш учун қулай бўлган мобил компьютерларни қадрлашади. Мазкур модел айнан шу талабларни қондиришга мўлжалланган бўлиб, серияли ишлаб чиқариладиган қурилмалар орасида ўзининг вазни ва қалинлиги билан ажралиб туради.

Техник имкониятлар ва экран

Қурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг ўлчамларидир. Қалинлиги атиги 12,9 миллиметрни ташкил этувчи ноутбук 14 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг умумий оғирлиги бор-йўғи 990 граммни ташкил қилади. Гарчи бозорда ундан ҳам юпқароқ экспериментал моделлар мавжуд бўлса-да, Lenovo мутахассислари бу кўрсаткичга тўлақонли ишлайдиган серияли қурилмада эришгани муҳим аҳамиятга эга.

Ташқи кўринишида ҳам қизиқарли ўзгаришлар бор. Ноутбук сухрулланган ёндош қирраларга эга бўлиб, бу мобил компьютерлар учун бироз ноодатий дизайн ҳисобланади. Шу билан бирга, интерфейс портлари жойлашган ҳудудларда махсус қирқимлар қилинган бўлиб, бу ҳам эстетик, ҳам амалий вазифани бажаради.

Унумдорлик ва қувват манбаи

Ixbt.com хабар қилишича, қурилма Intel Коре Сериес 3 процессорлари базасида ишлайди. Бу эса замонавий дастурлар билан ишлашда юқори тезликни таъминлаш билан бирга, энергия самарадорлигини ҳам сезиларли даражада оширади. Процессорларнинг бу авлоди туфайли ноутбукнинг автоном ишлаш вақти юқори даражада бўлиши кутилмоқда.

Хотира имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла мос келади. Харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, 32 гигабайтгача бўлган тезкор хотира (ОШУ) ҳамда ҳажми 2 терабайтгача етувчи SSD қаттиқ дискига эга конфигурацияларни танлашлари мумкин.

Дисплей борасида ҳам танлов мавжуд: харидорларга танланган модификацияга қараб 120 Г частотали ва 2.8K сифатли OLED экран ёки 1200p ўлчамли ИПС дисплей таклиф этилади. Шунингдек, ноутбук 54,7 ёки 65 В/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган.

Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, ушбу янги қурилма жорий ойнинг ўзидаёқ савдога чиқарилиши режалаштирилган. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва мутахассислари учун ҳам бундай енгил ва қувватли ноутбуклар доимо долзарб саналади.

LenovoТинкБоокНоутбукТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиБугун, 15:25ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиБугун, 14:55Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиОддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиБугун, 13:51Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди