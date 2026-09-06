Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этди
Ixbt.com маълумотига кўра, технология бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган Lenovo компанияси ўзининг янги маҳсулоти — ТинкБоок 14x Ген 2 моделини расман намойиш этди. Бошланғич нархи 1000 АҚШ долларидан бошланувчи мазкур қурилма ўта юпқа корпуси, ўзига хос дизайн ечимлари ҳамда юқори унумдорлиги билан технология ихлосмандларининг эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Замонавий бозорда фойдаланувчилар нафақат қувватли, балки доимо ўзлари билан олиб юриш учун қулай бўлган мобил компьютерларни қадрлашади. Мазкур модел айнан шу талабларни қондиришга мўлжалланган бўлиб, серияли ишлаб чиқариладиган қурилмалар орасида ўзининг вазни ва қалинлиги билан ажралиб туради.
Техник имкониятлар ва экранҚурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг ўлчамларидир. Қалинлиги атиги 12,9 миллиметрни ташкил этувчи ноутбук 14 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг умумий оғирлиги бор-йўғи 990 граммни ташкил қилади. Гарчи бозорда ундан ҳам юпқароқ экспериментал моделлар мавжуд бўлса-да, Lenovo мутахассислари бу кўрсаткичга тўлақонли ишлайдиган серияли қурилмада эришгани муҳим аҳамиятга эга.
Ташқи кўринишида ҳам қизиқарли ўзгаришлар бор. Ноутбук сухрулланган ёндош қирраларга эга бўлиб, бу мобил компьютерлар учун бироз ноодатий дизайн ҳисобланади. Шу билан бирга, интерфейс портлари жойлашган ҳудудларда махсус қирқимлар қилинган бўлиб, бу ҳам эстетик, ҳам амалий вазифани бажаради.
Унумдорлик ва қувват манбаиIxbt.com хабар қилишича, қурилма Intel Коре Сериес 3 процессорлари базасида ишлайди. Бу эса замонавий дастурлар билан ишлашда юқори тезликни таъминлаш билан бирга, энергия самарадорлигини ҳам сезиларли даражада оширади. Процессорларнинг бу авлоди туфайли ноутбукнинг автоном ишлаш вақти юқори даражада бўлиши кутилмоқда.
Хотира имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла мос келади. Харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, 32 гигабайтгача бўлган тезкор хотира (ОШУ) ҳамда ҳажми 2 терабайтгача етувчи SSD қаттиқ дискига эга конфигурацияларни танлашлари мумкин.
Дисплей борасида ҳам танлов мавжуд: харидорларга танланган модификацияга қараб 120 Г частотали ва 2.8K сифатли OLED экран ёки 1200p ўлчамли ИПС дисплей таклиф этилади. Шунингдек, ноутбук 54,7 ёки 65 В/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган.
Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, ушбу янги қурилма жорий ойнинг ўзидаёқ савдога чиқарилиши режалаштирилган. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва мутахассислари учун ҳам бундай енгил ва қувватли ноутбуклар доимо долзарб саналади.
…