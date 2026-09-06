Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилоти

·1·Дунё
Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилоти

«“Путин фақат ўз шартлари асосида тўхтайди”: Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Bloomberg Кремлдаги музокаралар тафсилотини очди: Уиткофф ва Кушнердан умидсизлик ҳамда “нол” натижа»

АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москвага шов-шувли ташрифи якунлари бўйича кутилган дипломатик «мўъжиза» юз бермади. Нуфузли «Bloomberg» агентлигининг Россия ҳукуматига яқин юқори мартабали манбаларига таяниб хабар беришича, Кремль Украина бўйича ўз талабларини янада қатъийлаштирган ва позициясини кескинлаштирган. Москва жанг майдонида тўлиқ ҳарбий устунликка эга эканига ишонмоқда ва шу сабабли Владимир Путин урушни фақат ўз шартлари доирасида тўхтатишга тайёр. Трамп элчилари олиб келган ташаббуслардан эса на Москвада ва на Киевда бирор жиддий умид қолмаган.

Кремлнинг қаттиқ позицияси: Ҳарбий устунлик ва кескинлашган талаблар

Россия раҳбариятининг музокараларга бўлган муносабати жанг майдонидаги ҳолат билан бевосита боғлиқ:

  • Фронтдаги устунлик омили: Россия расмийларига яқин манбаларнинг таъкидлашича, Кремлда рус армияси жанг майдонида стратегик устунликка эга деган қатъий ишонч ҳукм сурмоқда, шу сабабли Москванинг шартлари юмшаш ўрнига тобора қаттиқлашмоқда;

  • «Фақат Путин шартлари билан»: Россия президенти Владимир Путин урушни тўхтатишга тайёр, бироқ бу фақат ва фақат Москванинг барча талаблари тўлиқ бажарилган тақдирдагина юз бериши мумкин;

  • Элчилардан «ўта паст» кутилмалар: Уиткофф ва Кушнернинг ташрифига бўлган умидлар Россия ҳукуматида «ниҳоятда паст» баҳоланган. Америкалик музокарачиларнинг аввалги сафарлари ҳам ҳеч қандай натижа бермагани сабабли, Москва бу сафар ҳам АҚШ Кремль учун мақбул таклиф олиб келганига заррача асос кўрмаяпти.

Киевдаги умидсизлик ва Донбасс бўйича рад этилган эски ғоялар

Вазият Украина пойтахтида ҳам муросадан анча йироқ эканини кўрсатмоқда:

  • Прорыв кутилмаяпти: «Bloomberg» агентлигининг Киевдаги манбалари ҳам Трамп элчиларининг ташрифидан ҳеч қандай жиддий ютуқ ёки сиёсий бурилиш кутиш мантиқсиз эканини очиқ билдирган;

  • Эски ва рад этилган таклифлар: Маълумотларга кўра, америкалик музокарачилар томонларга яна илгари муҳокама қилинган эски ғояларни — жумладан, Донбассда махсус эркин иқтисодий ҳудуд яратиш таклифини илгари суриши мумкин (мазкур ғояни Россия томони аллақачон қатъий рад этиб бўлган);

  • «Reuters» хулосаси: Аввалроқ нуфузли «Reuters» агентлиги ҳам Кремлда кечган ёпиқ учрашувлар якунига бағишланган мақоласида томонлар ўртасида муроса ёки «сиёсий бурилиш белгилари мутлақо кўринмагани»ни хабар қилган эди.

Сир сақланаётган ҳужжатлар ва дипломатик бошиберк кўча

АҚШ воситачилигидаги жараён ҳозирча тўлиқ парда ортида кечмоқда:

  • Аниқ таклифлар сирлигича қолмоқда: Айни дамда музокараларда иштирок этаётган бирорта томон америкалик элчилар Москвага айнан қандай ташаббус олиб келгани ва эндиликда Киевга нималарни тақдим этишини ошкор қилмаяпти;

  • Трамп режаси босим остида: Ҳарбий позициясини мустаҳкам деб билган Москва ва ўз ҳудудий яхлитлигини сақлашга уринаётган Киев ўртасидаги жарлик Трамп жамоасининг «тезкор сулҳ» режасини жиддий хавф остида қолдирмоқда.

Сизнингча, Россиянинг жанг майдонидаги ҳарбий устунлиги АҚШ ва Украинани Путиннинг барча шартларини қабул қилишга мажбур эта оладими ёки бундай қаттиқ талаблар тинчлик музокараларини буткул барбод қиладими? Трамп элчиларининг Киев сафаридан қандай натижа кутяпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариКремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариБугун, 12:16Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Бугун, 12:09Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди