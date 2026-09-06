Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилоти
«“Путин фақат ўз шартлари асосида тўхтайди”: Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Bloomberg Кремлдаги музокаралар тафсилотини очди: Уиткофф ва Кушнердан умидсизлик ҳамда “нол” натижа»
АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москвага шов-шувли ташрифи якунлари бўйича кутилган дипломатик «мўъжиза» юз бермади. Нуфузли «Bloomberg» агентлигининг Россия ҳукуматига яқин юқори мартабали манбаларига таяниб хабар беришича, Кремль Украина бўйича ўз талабларини янада қатъийлаштирган ва позициясини кескинлаштирган. Москва жанг майдонида тўлиқ ҳарбий устунликка эга эканига ишонмоқда ва шу сабабли Владимир Путин урушни фақат ўз шартлари доирасида тўхтатишга тайёр. Трамп элчилари олиб келган ташаббуслардан эса на Москвада ва на Киевда бирор жиддий умид қолмаган.
Кремлнинг қаттиқ позицияси: Ҳарбий устунлик ва кескинлашган талаблар
Россия раҳбариятининг музокараларга бўлган муносабати жанг майдонидаги ҳолат билан бевосита боғлиқ:
Фронтдаги устунлик омили: Россия расмийларига яқин манбаларнинг таъкидлашича, Кремлда рус армияси жанг майдонида стратегик устунликка эга деган қатъий ишонч ҳукм сурмоқда, шу сабабли Москванинг шартлари юмшаш ўрнига тобора қаттиқлашмоқда;
«Фақат Путин шартлари билан»: Россия президенти Владимир Путин урушни тўхтатишга тайёр, бироқ бу фақат ва фақат Москванинг барча талаблари тўлиқ бажарилган тақдирдагина юз бериши мумкин;
Элчилардан «ўта паст» кутилмалар: Уиткофф ва Кушнернинг ташрифига бўлган умидлар Россия ҳукуматида «ниҳоятда паст» баҳоланган. Америкалик музокарачиларнинг аввалги сафарлари ҳам ҳеч қандай натижа бермагани сабабли, Москва бу сафар ҳам АҚШ Кремль учун мақбул таклиф олиб келганига заррача асос кўрмаяпти.
Киевдаги умидсизлик ва Донбасс бўйича рад этилган эски ғоялар
Вазият Украина пойтахтида ҳам муросадан анча йироқ эканини кўрсатмоқда:
Прорыв кутилмаяпти: «Bloomberg» агентлигининг Киевдаги манбалари ҳам Трамп элчиларининг ташрифидан ҳеч қандай жиддий ютуқ ёки сиёсий бурилиш кутиш мантиқсиз эканини очиқ билдирган;
Эски ва рад этилган таклифлар: Маълумотларга кўра, америкалик музокарачилар томонларга яна илгари муҳокама қилинган эски ғояларни — жумладан, Донбассда махсус эркин иқтисодий ҳудуд яратиш таклифини илгари суриши мумкин (мазкур ғояни Россия томони аллақачон қатъий рад этиб бўлган);
«Reuters» хулосаси: Аввалроқ нуфузли «Reuters» агентлиги ҳам Кремлда кечган ёпиқ учрашувлар якунига бағишланган мақоласида томонлар ўртасида муроса ёки «сиёсий бурилиш белгилари мутлақо кўринмагани»ни хабар қилган эди.
Сир сақланаётган ҳужжатлар ва дипломатик бошиберк кўча
АҚШ воситачилигидаги жараён ҳозирча тўлиқ парда ортида кечмоқда:
Аниқ таклифлар сирлигича қолмоқда: Айни дамда музокараларда иштирок этаётган бирорта томон америкалик элчилар Москвага айнан қандай ташаббус олиб келгани ва эндиликда Киевга нималарни тақдим этишини ошкор қилмаяпти;
Трамп режаси босим остида: Ҳарбий позициясини мустаҳкам деб билган Москва ва ўз ҳудудий яхлитлигини сақлашга уринаётган Киев ўртасидаги жарлик Трамп жамоасининг «тезкор сулҳ» режасини жиддий хавф остида қолдирмоқда.
Сизнингча, Россиянинг жанг майдонидаги ҳарбий устунлиги АҚШ ва Украинани Путиннинг барча шартларини қабул қилишга мажбур эта оладими ёки бундай қаттиқ талаблар тинчлик музокараларини буткул барбод қиладими? Трамп элчиларининг Киев сафаридан қандай натижа кутяпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…