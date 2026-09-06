Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширди

·2·Техно
Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширди

АҚШ Энергетика вазирлигига қарашли Оук-Риж миллий лабораторияси (ОРНЛ) олимлари шўр сувли аккумуляторларни яратиш ёндашувини бутунлай ўзгартиришга муваффақ бўлишди. Тадқиқот давомида кутилмаган ножўя реакция янги авлод қувват манбаларининг асосий устунлигига айланди ва уларнинг кўрсаткичларини литий-ион батареялар даражасига олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, постдок Вусеок Го тадқиқотлар жараёнида аккумулятор катодида секин кечадиган кислород реакциясидан олдин натрий гипохлорити — оддий маиший оқартиргич ҳосил бўлишини аниқлаган. Ушбу бирикма тизимга янада юқори кучланиш тақдим этишини пайқаган олимлар тажриба ўтказиб кўришди.

Тизимга атиги 5 фоиз миқдорида оқартиргич қўшилиши натижасида бутун жараён тубдан ўзгарди. Шундан сўнг оксидланиш-қайтарилиш реакцияси тўлиқ суюқлик фазасида кечувчи гипохлорит/хлорид жуфтлигига ўтди. Бу жараён қувват олиш ва бериш даврида ионларнинг узлуксиз айланишини таъминлади.

Технологиянинг асосий афзалликлари

Мазкур инновацион ёндашув туфайли анъанавий батареялардаги муаммоли суюқлик-газ фаза алмашинуви бутунлай бартараф этилди. Натижада қимматбаҳо катализаторларга бўлган эҳтиёж йўқолди, аккумуляторнинг ички қаршилиги кескин камайди ва унинг энг юқори қуввати икки мартадан зиёдга ошди.

Гарчи шўр батареялар литий-ионли аналогларга нисбатан оғирроқ ва ҳажмдор бўлса-да, уларни смартфонлар ёки электромобиллар учун ишлатиш мақсадга мувофиқ эмас. Бироқ оғирлик муҳим бўлмаган стационар тармоқ сақлаш тизимлари учун бу технолатлар ҳақиқий топилма ҳисобланади.

Хавфсизлик ва истиқболли йўналишлар

Шўр электролит асосидаги ички суюқ совутиш тизими литий-ион батареяларга хос бўлган ҳалокатли ёнғин хавфини тўлиқ истисно қилади. Маълумки, одатий литий-ион батареяларда ёнғиннинг олдини олиш учун мажбурий совутишга улкан миқдордаги энергия сарфланади.

Ҳозирги кунда Коуломб Течнологй стартапи ушбу технологияни тижоратлаштириш устида фаол иш олиб бормоқда. Мазкур ишланмани йирик маълумотлар марказлари ва электр тармоқларининг таянч участкаларини захира қувват билан таъминлашда қўллаш режалаштирилган.

Бундан ташқари, ушбу технологиядан океанлардаги контейнер ташийдиган кемаларда ҳам фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқилмоқда. Кемалар айнан шу турдаги муҳит билан ўралгани учун янги турдаги батареяларнинг ишлаши учун энг қулай шароитни таъминлайди.

ТехнологияБатареяОқартиргичЭнергияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56Huawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 10-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиVivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилдиБугун, 11:23OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиБугун, 10:59Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиXiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди