Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширди
АҚШ Энергетика вазирлигига қарашли Оук-Риж миллий лабораторияси (ОРНЛ) олимлари шўр сувли аккумуляторларни яратиш ёндашувини бутунлай ўзгартиришга муваффақ бўлишди. Тадқиқот давомида кутилмаган ножўя реакция янги авлод қувват манбаларининг асосий устунлигига айланди ва уларнинг кўрсаткичларини литий-ион батареялар даражасига олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, постдок Вусеок Го тадқиқотлар жараёнида аккумулятор катодида секин кечадиган кислород реакциясидан олдин натрий гипохлорити — оддий маиший оқартиргич ҳосил бўлишини аниқлаган. Ушбу бирикма тизимга янада юқори кучланиш тақдим этишини пайқаган олимлар тажриба ўтказиб кўришди.
Тизимга атиги 5 фоиз миқдорида оқартиргич қўшилиши натижасида бутун жараён тубдан ўзгарди. Шундан сўнг оксидланиш-қайтарилиш реакцияси тўлиқ суюқлик фазасида кечувчи гипохлорит/хлорид жуфтлигига ўтди. Бу жараён қувват олиш ва бериш даврида ионларнинг узлуксиз айланишини таъминлади.
Технологиянинг асосий афзалликлариМазкур инновацион ёндашув туфайли анъанавий батареялардаги муаммоли суюқлик-газ фаза алмашинуви бутунлай бартараф этилди. Натижада қимматбаҳо катализаторларга бўлган эҳтиёж йўқолди, аккумуляторнинг ички қаршилиги кескин камайди ва унинг энг юқори қуввати икки мартадан зиёдга ошди.
Гарчи шўр батареялар литий-ионли аналогларга нисбатан оғирроқ ва ҳажмдор бўлса-да, уларни смартфонлар ёки электромобиллар учун ишлатиш мақсадга мувофиқ эмас. Бироқ оғирлик муҳим бўлмаган стационар тармоқ сақлаш тизимлари учун бу технолатлар ҳақиқий топилма ҳисобланади.
Хавфсизлик ва истиқболли йўналишларШўр электролит асосидаги ички суюқ совутиш тизими литий-ион батареяларга хос бўлган ҳалокатли ёнғин хавфини тўлиқ истисно қилади. Маълумки, одатий литий-ион батареяларда ёнғиннинг олдини олиш учун мажбурий совутишга улкан миқдордаги энергия сарфланади.
Ҳозирги кунда Коуломб Течнологй стартапи ушбу технологияни тижоратлаштириш устида фаол иш олиб бормоқда. Мазкур ишланмани йирик маълумотлар марказлари ва электр тармоқларининг таянч участкаларини захира қувват билан таъминлашда қўллаш режалаштирилган.
Бундан ташқари, ушбу технологиядан океанлардаги контейнер ташийдиган кемаларда ҳам фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқилмоқда. Кемалар айнан шу турдаги муҳит билан ўралгани учун янги турдаги батареяларнинг ишлаши учун энг қулай шароитни таъминлайди.
…